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аспирантура (17) Минобороны (9046) студенты (653) приложение (168)

Студенты, аспиранты и докторанты не смогут до конца декабря оформить онлайн-отсрочку в "Резерв+", - Минобороны

С 17 декабря и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку через приложение "Резерв+".

Об этом сообщило Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, это связано с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).

В то же время отмечается, что на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше.

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Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов "Резерв+".

Минобороны обещает сообщить отдельно в случае досрочного восстановления работы сервиса.

Онлайн-відстрочка через Резерв+ тимчасово недоступна для студентів

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Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации 11 апреля 2024 года, а 17 апреля президент Владимир Зеленский подписал его.

Закон вступил в силу через месяц после официального обнародования, то есть 18 мая 2024 года. Одобренный 20 ноября законопроект 12104 вносит изменения в статью 23 Закона Украины о мобилизации.

4 ноября в приложении "Резерв+" стартовало бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации. Первыми принять участие могли студенты и аспиранты.

20 ноября в приложении "Резерв+" появилась услуга оформления онлайн-отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.
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А як же проффесору відстрочку оформити?)
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17.12.2024 17:30 Ответить
Що, всі тцк-людолови до кінця року під стіни Інститутів перебазуються?
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17.12.2024 17:31 Ответить
а проффесори? Теж ні? Чи тільки ті, які пишуть професор із двома ФФ?
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17.12.2024 18:08 Ответить
Пусть оформляются в бродячий цирк. Тамошние ребята не парятся. Золотой фонд, ****
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17.12.2024 18:13 Ответить
 
 