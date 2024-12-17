Студенты, аспиранты и докторанты не смогут до конца декабря оформить онлайн-отсрочку в "Резерв+", - Минобороны
С 17 декабря и ориентировочно до 30 декабря студенты, аспиранты и докторанты временно не смогут оформить онлайн-отсрочку через приложение "Резерв+".
Об этом сообщило Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, это связано с техническими работами в Единой государственной электронной базе по вопросам образования (ЕГЭБО).
В то же время отмечается, что на уже полученные отсрочки технические работы не повлияют, статус будет отображаться в приложении, как и раньше.
Также технические работы в реестре образования не повлияют на работу других сервисов "Резерв+".
Минобороны обещает сообщить отдельно в случае досрочного восстановления работы сервиса.
Напомним, Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации 11 апреля 2024 года, а 17 апреля президент Владимир Зеленский подписал его.
Закон вступил в силу через месяц после официального обнародования, то есть 18 мая 2024 года. Одобренный 20 ноября законопроект 12104 вносит изменения в статью 23 Закона Украины о мобилизации.
4 ноября в приложении "Резерв+" стартовало бета-тестирование онлайн-отсрочек от мобилизации. Первыми принять участие могли студенты и аспиранты.
20 ноября в приложении "Резерв+" появилась услуга оформления онлайн-отсрочки от мобилизации для многодетных родителей.
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