Полмиллиона пользователей Армия+: более 16 тыс. рапортов и 4 тыс. переводов с помощью нового функционала
Министерство обороны сообщило, что полмиллиона военных пользуются Армия+, и уже произошло более 4 тысяч переводов благодаря новому функционалу приложения.
Об этом сообщила в телемарафоне "Єдині новини" заместитель Минобороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, информирует Цензор.НЕТ.
Важной новостью стало внедрение возможности подачи электронных рапортов на перевод между подразделениями Национальной гвардии Украины, а также между Нацгвардией и Вооруженными Силами Украины.
По словам Черногоренко, сейчас в Армия+ уже подано 16 тысяч рапортов о переводе, и около 4 тысяч таких переводов уже произошло. Это означает, что каждый четвертый военнослужащий, который подал рапорт, сменил место службы через несколько кликов в приложении.
"На рапорт достаточно 10-20 минут. Пошаговые подсказки в приложении помогают заполнить этот рапорт. Нужно приложить несколько документов и этот рапорт поступает на кадровый центр Национальной гвардии. Далее военнослужащий в течение 72 часов получает решение, или да, или нет. Но здесь нужна четкая причина, почему нет", - отметила заместитель.
Министерство обороны Украины планирует расширить возможности Армия+ для всех Сил обороны, чтобы обеспечить единую цифровую среду для военных и значительно упростить бюрократические процедуры.
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