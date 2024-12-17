РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9433 посетителя онлайн
Новости Видео Война
26 834 87
ликвидация (3141) москва (3044) СБУ (19472)

Российский генерал Кириллов и его помощник исчезают в пламени взрыва. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент сегодняшней спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как два человека выходят из подъезда дома, а затем исчезают в пламени взрыва.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Генерала РФ Кириллова ликвидировала СБУ, - источники. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+67
Вот ето правильные переговоры с людоедами. А не сидеть с ним за одним столом и облизывать их окровавленные руки доказывая что есть людей ето не по европейски
показать весь комментарий
17.12.2024 13:35
+52
Ця мразь напевно ще в Сірії вбивала нещасних хімічною зброєю.Хай горить в пеклі
показать весь комментарий
17.12.2024 13:34
+38
іранські генерали стять і какають від виду мобільних телефонів, а москальські будуть какатись від самокатів.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не дарма Юрій Тузолог не любить електросамокати.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:33 Ответить
На цвинтарі вінок: Нєхєр ссати у ліфті. Прибирвльниця баба Галя
показать весь комментарий
17.12.2024 13:40 Ответить
👍
показать весь комментарий
17.12.2024 13:48 Ответить
Дякую.Кайфонув.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:34 Ответить
Ну лапті бодай цілі залишилися?
показать весь комментарий
17.12.2024 13:42 Ответить
Єдине, що лишилося ціле -- це заднє колесо двоколісного транспортного засобу.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:03 Ответить
Не тільки лапті - навіть "візитка Яроша" залишилася цілою і не згоріла!
показать весь комментарий
17.12.2024 14:54 Ответить
це все Зорян та Шкіряк
показать весь комментарий
17.12.2024 16:24 Ответить
Ця мразь напевно ще в Сірії вбивала нещасних хімічною зброєю.Хай горить в пеклі
показать весь комментарий
17.12.2024 13:34 Ответить
кирилов там привіт кобзону .
показать весь комментарий
17.12.2024 13:34 Ответить
Вот ето правильные переговоры с людоедами. А не сидеть с ним за одним столом и облизывать их окровавленные руки доказывая что есть людей ето не по европейски
показать весь комментарий
17.12.2024 13:35 Ответить
як виходять бачу, перший лакей, втім на фото вони саме в такому порядку і лежать
показать весь комментарий
17.12.2024 13:35 Ответить
Знаючи їх духовні скрєпи,то міг бути його нєнаглядний
показать весь комментарий
17.12.2024 13:39 Ответить
промайнула і така думка, а тілоохоронці, водії, то - за сумісництвом
показать весь комментарий
17.12.2024 13:55 Ответить
а можливо вони хотіли шпілі-вілі на самокаті, а батарея китайська не витримала
показать весь комментарий
17.12.2024 16:25 Ответить
уявляєте, як кацапня зараз почне шугатися самокатів
показать весь комментарий
17.12.2024 13:35 Ответить
Це штучно виведений в біолабораторії бойовий самокат.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:37 Ответить
💯
показать весь комментарий
17.12.2024 13:39 Ответить
а хоч би і серійний
показать весь комментарий
17.12.2024 13:40 Ответить
у дюралєвий скейтборд можно запхати грам 600-700 пластіта.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:42 Ответить
при належній присутності фантазії, як доказує СБУ,
можна і в усі 4 колеса в роліках щось напхати і зробити skating неймовірно яскравим...
показать весь комментарий
17.12.2024 13:51 Ответить
найкраще геніальне рішення було з рулонами прозорої пакувальної плівки.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:54 Ответить
Якщо витягнути акумулятор або замінити на дуже малий, то і більше можна.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:58 Ответить
для подібної операції взагалі-то і повітря у колесах та пустотах рами зайве, але тоді і супутні втрати можуть бути серед цивільного населення.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:06 Ответить
Немає вже там цивільного населення.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:17 Ответить
не зовсім. Ще є частина дітей, яких не вдягають у гімнастьорки.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:35 Ответить
З огляду на опубліковане відео вибуху, можна припустити, що ворог міг бути знищений ДКВП на базі аналогу МОН-50, закамуфльованої під електросамокат.
Відео про МОН-50 можна (з розумною обережністю) подивится за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=CG4wn7QBRkY&ab_channel=bigtato
показать весь комментарий
17.12.2024 20:11 Ответить
у самокат можно легко запхати кілограмів десять ПВВ-4, так що не треба ізголятись з МОНкою з її 700 грамами ПВВ.
показать весь комментарий
17.12.2024 20:17 Ответить
так для поля бою більш ніж підходить, але для міста більше підходить самокат, поштова скринька чи урна з радіодетонатором. І палєвно шукати у москві нічого не треба, бо завести пару кілограмів ПВВ в арках авто під грязюкою простіше простого.
показать весь комментарий
17.12.2024 21:50 Ответить
Навіщо така велика потужність? Потужності та уражаючої дії МОН-50 мабуть цілком достатньо в даному випадку, з огляду на опубліковані фото та відео. На фото електросамокат після вибуху майже неушкоджений, отже вибух мабуть був спрямованої дії.
Крім того, застосовані у складі ДКВП стандартні ВП, конструктивно захищені від впливу кліматичних факторів, споряджені вибухівкою та уражаючими елементами в умовах промислового виробництва,є більш надійними , ніж виготовлені в умовах майстерні.
Виконавцям безпечніше готувати операцію, менше підстав для підозр, бо стандартну МОНку можна придбати у Москві в будь-якому воєнторзі (в учасника СВО, чи прапора).
показать весь комментарий
17.12.2024 22:02 Ответить
нам невідома потужність даного ВП.
у даному випадку ВП не повинен виглядати як МОНка, а повинен виглядати як звичайний для міста предмет.
МОНка не передбачена для радіопідриву, тому потребує втручання у конструкцію.
ПВВ-4або ПВВ-5 похєр вплив кліматичних факторів.
щоб заглибити ЄДП у пластіт ніякої майстені не треба.
І МОНку палєвно шукати у москві не треба, бо завести пару кілограмів ПВВ в арках авто під грязюкою простіше простого.
показать весь комментарий
17.12.2024 22:30 Ответить
іранські генерали стять і какають від виду мобільних телефонів, а москальські будуть какатись від самокатів.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:36 Ответить
Кацапам потрібно методично прищеплювати дефекальний рефлекс на слова "паляниця" та "Бандера".
показать весь комментарий
17.12.2024 13:42 Ответить
+100500.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:56 Ответить
Та скільки вже виправляти: сцють!
показать весь комментарий
17.12.2024 14:32 Ответить
Заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв після ліквідації у Москві начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту Збройних сил РФ генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, почав погрожувати "відплатою" керівництву України.

Невже віслюка валєжніком завалить, поки віслюк у львові, не так щільно прикритому ППО як Київ?
показать весь комментарий
17.12.2024 13:36 Ответить
Не завалить.
Туде, де він їздить, не прилітає.
Ху.лу треба, щоб він ще підписав "мирний договір".
Так що, бережуть. Бо хто, як не він...
показать весь комментарий
17.12.2024 13:49 Ответить
Валежником никого оно не завалит. Валежник ето не то оружие которым можно ударить неожиданно и тем более точно. Ето скорее оружие чисто кошмарить гражданское население и гражданские здания.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:36 Ответить
Шкода, що воно не вийшло з тих дверей всим сімейством, разом з виплодками.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:36 Ответить
Він живе зовсім у другому районі. Напевно, на ******* був.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:49 Ответить
Супер!!!Слава Україні,смерть ворогам!
показать весь комментарий
17.12.2024 13:37 Ответить
прапалі бєзвєсті.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:38 Ответить
Копперфільди
показать весь комментарий
17.12.2024 13:42 Ответить
Копперфільд тоді не зміг досягнути такого звукового ефекту.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:45 Ответить
Копровідьди, як і всі кацапи.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:29 Ответить
Сорі, Копрофільди, звісно ж.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:30 Ответить
Самокат, хлапок, задьімлєніє
показать весь комментарий
17.12.2024 13:38 Ответить
Мотор хлопушка взрывы вся банда наповал
Четвертым справа в кепке я лежал
Справа в кепке я лежал...
показать весь комментарий
17.12.2024 14:03 Ответить
А чий самокат був?
показать весь комментарий
17.12.2024 13:41 Ответить
самокат був не їх. (с)
показать весь комментарий
17.12.2024 13:46 Ответить
Самокатна фірма зазнала збитків
показать весь комментарий
17.12.2024 13:51 Ответить
Майор Самокат-Дякую за службу.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:42 Ответить
уже не майор, а підполковник - хенерала-лейтенанта же скопитив
показать весь комментарий
17.12.2024 13:52 Ответить
...хлапок
показать весь комментарий
17.12.2024 13:46 Ответить
Ліквідовані будуть всі військові злочинці оркостану, пропагандони і т.д. Ходіть, орки, і озирайтесь!
Гарно робота СБУ! Дякую за службу!

показать весь комментарий
17.12.2024 13:50 Ответить
Чекаю, коли всю соловйовську кодлу закобзонять
показать весь комментарий
17.12.2024 18:51 Ответить
Схоже на те , що генерал кирилов і його адʼютант спали разом і здохли
теж разом
показать весь комментарий
17.12.2024 13:53 Ответить
Головне -- аби на кобзона з одного котла дивились.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:05 Ответить
Лапті ф клочья!
показать весь комментарий
17.12.2024 13:54 Ответить
https://x.com/Bykvu



https://x.com/Bykvu

Букви



https://x.com/Bykvu

@Bykvu


https://x.com/Bykvu/status/1868944916422050170

Журналіст Юліан Рьопке прокоментував ліквідацію генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який віддавав накази щодо застосування хімічної зброї проти українських сил оборони.
показать весь комментарий
17.12.2024 13:56 Ответить
Десь пейджери, десь самокати...............
Страшно жити публічній сволоті...............
показать весь комментарий
17.12.2024 13:58 Ответить
Дивно, що біля самоката ще й не знайшли візитку Яроша!)))
показать весь комментарий
17.12.2024 15:00 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 14:02 Ответить
Ани героически исчезли.
показать весь комментарий
17.12.2024 14:03 Ответить
Чудова реклама на феєрверк!
показать весь комментарий
17.12.2024 14:10 Ответить
Вони вже на Марсі ловлять рибу - як тобі таке, Ілон Маск ?
показать весь комментарий
17.12.2024 14:17 Ответить
в цій новині прекрасне все!
показать весь комментарий
17.12.2024 14:17 Ответить
Швидка смерть - не найкраще покарання. А як страждали ті, кого він....
показать весь комментарий
17.12.2024 14:21 Ответить
Згоріли на роботі
показать весь комментарий
17.12.2024 14:26 Ответить
Бойовий комар в сраку клюнув!
показать весь комментарий
17.12.2024 14:26 Ответить
А може то любовніца
показать весь комментарий
17.12.2024 14:35 Ответить
показать весь комментарий
17.12.2024 14:40 Ответить
Формально он отмежевался. Сказали что СБУ.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:18 Ответить
коли почнуть ліквідовувати кацапських політикі в?
показать весь комментарий
17.12.2024 14:44 Ответить
Ось такі вони - українські бойові комарі...
Кусають міцно - вибухово....
показать весь комментарий
17.12.2024 15:04 Ответить
А що сталось???
показать весь комментарий
17.12.2024 15:09 Ответить
Лучше бы достигали успехов на войне. А так все для потехи народа.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:21 Ответить
вот это переговоры, правильная позиция.
показать весь комментарий
17.12.2024 15:45 Ответить
Оце ескалація!!!!
показать весь комментарий
17.12.2024 16:11 Ответить
Та то кацапське ППО було, от 100%.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:25 Ответить
Сразу в рай!
показать весь комментарий
17.12.2024 18:54 Ответить
Московські підлітки начиталися інструкцій гру в телеграмі, вирішили перевірити.
показать весь комментарий
17.12.2024 22:02 Ответить
Это просто кайф, какой-то. Респект Буданову и его команде.
показать весь комментарий
18.12.2024 06:25 Ответить
Это не гур это бандитские разборки в россии
показать весь комментарий
18.12.2024 07:24 Ответить
 
 