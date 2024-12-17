Российский генерал Кириллов и его помощник исчезают в пламени взрыва. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент сегодняшней спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как два человека выходят из подъезда дома, а затем исчезают в пламени взрыва.

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Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.