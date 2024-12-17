Российский генерал Кириллов и его помощник исчезают в пламени взрыва. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен фрагмент сегодняшней спецоперации СБУ по ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его адъютанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как два человека выходят из подъезда дома, а затем исчезают в пламени взрыва.
Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.
Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".
Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
Пожалуйста, подождите...
можна і в усі 4 колеса в роліках щось напхати і зробити skating неймовірно яскравим...
Відео про МОН-50 можна (з розумною обережністю) подивится за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=CG4wn7QBRkY&ab_channel=bigtato
Крім того, застосовані у складі ДКВП стандартні ВП, конструктивно захищені від впливу кліматичних факторів, споряджені вибухівкою та уражаючими елементами в умовах промислового виробництва,є більш надійними , ніж виготовлені в умовах майстерні.
Виконавцям безпечніше готувати операцію, менше підстав для підозр, бо стандартну МОНку можна придбати у Москві в будь-якому воєнторзі (в учасника СВО, чи прапора).
у даному випадку ВП не повинен виглядати як МОНка, а повинен виглядати як звичайний для міста предмет.
МОНка не передбачена для радіопідриву, тому потребує втручання у конструкцію.
ПВВ-4або ПВВ-5 похєр вплив кліматичних факторів.
щоб заглибити ЄДП у пластіт ніякої майстені не треба.
І МОНку палєвно шукати у москві не треба, бо завести пару кілограмів ПВВ в арках авто під грязюкою простіше простого.
Невже віслюка валєжніком завалить, поки віслюк у львові, не так щільно прикритому ППО як Київ?
Туде, де він їздить, не прилітає.
Ху.лу треба, щоб він ще підписав "мирний договір".
Так що, бережуть. Бо хто, як не він...
Четвертым справа в кепке я лежал
Справа в кепке я лежал...
Гарно робота СБУ! Дякую за службу!
теж разом
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@Bykvu
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Журналіст Юліан Рьопке прокоментував ліквідацію генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, який віддавав накази щодо застосування хімічної зброї проти українських сил оборони.
Страшно жити публічній сволоті...............
Кусають міцно - вибухово....