В ноябре РФ запустила по Украине около 2,3 тысяч беспилотников, - британская разведка

Ежемесячное количество запущенных российских беспилотников по Украине росло в течение всего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании.

В ноябре 2024 года Россия запустила по Украине около 2,3 тыс. беспилотных авиационных комплексов односторонней атаки различных типов. Ежемесячное количество запущенных беспилотников росло в течение всего 2024 года, причем значительное увеличение наблюдалось с июля 2024 года.

Темпы роста с октября по ноябрь снизились по сравнению с предыдущими месяцами. Данные за декабрь 2024 года свидетельствуют о примерно 850 запусках. Однако, как заметили британские разведчики, вполне вероятно, что погода повлияла на операции в декабре, о чем свидетельствуют некоторые ночи со значительно большими волнами беспилотников после периода низкой активности или ее отсутствия.

При отсутствии влияния на пусковые площадки и производство, вполне вероятно, что Россия может поддерживать количество запусков на уровне, по меньшей мере, более 1,5 тысячи в месяц.

Как отметили в разведке Британии, российские зенитные ракетные комплексы обеспечивают покрытие целей по всей территории Украины, что позволяет России сохранять давление и одновременно пополнять запасы авиационных ракет дальнего радиуса действия.

Кроме этого, в отчете отметили, что вполне вероятно, что в сентябре-ноябре 2024 года до 50-60% всех пусков были "ложными пусками БПЛА".

Британцы проинформировали, что российские войска имеют в своем распоряжении разнообразные приманки.

Меньшие по размеру и дешевле беспилотников класса Shahed благодаря конструкционным материалам, они имеют целью усложнить украинскую оборону, насыщая или запутывая радиолокационную картину, заставляя украинские команды ПВО работать больше, надеясь со временем вызвать у них утомление.

Разведчики добавили, что некоторые из этих систем, вероятно, все еще несут небольшую полезную нагрузку взрывчатки, что, в конце концов, делает их не менее опасными, если они достигнут цели.

Напомним, этой ночью Россия атаковала Украину 72-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Силы ПВО сбили 47 дронов.

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