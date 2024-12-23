Уничтожены 47 из 72 "Шахедов", еще 25 дронов - локационно потеряны, - Воздушные силы

С 10.00 22 декабря по 09.00 23 декабря 2024 года войска РФ атаковали Украину 72-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Сколько дронов удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 47 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Одесской областях.

"Из-за активного противодействия Сил обороны 25 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - отмечают в Генштабе.

Последствия вражеской атаки

Также отмечается, что в Хмельницкой и Киевской областях из-за российской атаки повреждены частные предприятия и дома граждан, предварительно без жертв, пострадавшим оказывается помощь.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что на Киевщине ночью работала ПВО, обломки повредили ЛЭП. Также отмечалось, что ночью враг атаковал предприятие в Хмельницкой области: есть пострадавший.

По данным ГУР, склад с деталями к "Шахедам" на $16 млн уничтожен в РФ.