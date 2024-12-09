ВСУ уничтожили элементы системы ПВО С-400 в Симферополе, - британская разведка

29 ноября 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили элементы системы противовоздушной обороны С-400 в Симферополе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

На снимке видны две воронки размером около 13,5 м, разбросанные обломки и пять автомобилей аварийно-спасательных служб.

29 ноября пользователи соцсетей сообщали о взрыве и детонации ракетного топлива, связанном с уничтожением элементов системы противовоздушной обороны.

"Это второй зарегистрированный успешный удар по российским системам ПВО С-400 Вооруженными силами Украины в ноябре после уничтожения системы ПВО С-400 в Курской области 23 ноября 2024 года", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Напомним, 28 ноября украинские разведчики сожгли радиолокационный комплекс россиян 48Я6-К1 "Подлет" во временно оккупированном Крыму. Отмечалось, что мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется оккупантами для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в "сложной помеховой обстановке".

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