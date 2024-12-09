ЗСУ знищили елементи системи ППО С-400 у Сімферополі, - британська розвідка

29 листопада 2024 року Збройні Сили України знищили елементи системи протиповітряної оборони С-400 у Сімферополі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великої Британії.

На знімку видно дві воронки розміром близько 13,5 м, розкидані уламки і п'ять автомобілів аварійно-рятувальних служб.

29 листопада користувачі соцмереж повідомляли про вибух і детонацію ракетного палива, пов'язану зі знищенням елементів системи протиповітряної оборони.

"Це другий зареєстрований успішний удар по російських системах ППО С-400 Збройними силами України у листопаді після знищення системи ППО С-400 у Курській області 23 листопада 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, 28 листопада українські розвідники спалили радіолокаційний комплекс росіян 48Я6-К1 "Подльот" у тимчасово окупованому Криму. Зазначалось, що мобільна РЛС 48Я6-К1 "Подльот" використовується окупантами для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у "складній перешкодовій обстановці".

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