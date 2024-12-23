На Харьковском направлении механизированные атаки россиян стали редкостью, - ОТГ "Харків"

На Харьковщине за минувшие сутки россияне совершили 219 обстрелов украинских позиций, что привело к потерям среди врага - 62 оккупанта погибли.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил спикер ОТГ "Харків" подполковник Евгений Романов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в последнее время россияне редко используют технику для массовых атак. Они чаще применяют ее для подвоза штурмовиков, а атаки осуществляются в основном ночью или во время ухудшения погодных условий, таких как дождь или туман.

"Колоннами они уже давно не суют. Иногда происходят механизированные штурмы, но эта техника вовремя обнаруживается и уничтожается еще на дальних рубежах. Основная задача разведки, артиллерии, беспилотных комплексов - уничтожать эти группы как можно дальше от позиции, где ждет врага пехота", - отметил Романов.

Напомним, что ранее спикер сообщил о применении малых пехотных групп российскими захватчиками на Харьковщине.