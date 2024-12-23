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Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против РФ и Беларуси

Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії та Білорусі

Швейцария приняла решение присоединиться к 15-му пакету санкций ЕС, который был утвержден 16 декабря 2024 года.

Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии в пределах своих полномочий по санкциям расширило санкционные списки в отношении России и Беларуси. Тем самым Швейцария приняла новые санкции ЕС", - говорится в заявлении.

Новые санкции ЕС предусматривают ограничения против танкеров, которые занимаются перевозкой нефти и СПГ, а также обновление санкционных списков с добавлением десятков новых физических и юридических лиц.

Решение Швейцарии вступит в силу 24 декабря.

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