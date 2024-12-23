Швейцария присоединилась к 15-му пакету санкций ЕС против РФ и Беларуси
Швейцария приняла решение присоединиться к 15-му пакету санкций ЕС, который был утвержден 16 декабря 2024 года.
Об этом сообщается на сайте швейцарского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министерство экономики, образования и науки Швейцарии в пределах своих полномочий по санкциям расширило санкционные списки в отношении России и Беларуси. Тем самым Швейцария приняла новые санкции ЕС", - говорится в заявлении.
Новые санкции ЕС предусматривают ограничения против танкеров, которые занимаются перевозкой нефти и СПГ, а также обновление санкционных списков с добавлением десятков новых физических и юридических лиц.
Решение Швейцарии вступит в силу 24 декабря.
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