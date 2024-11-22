Швейцария запретила экспорт фирме из Польши после того, как она закупила и передала боеприпасы для Украины, - СМИ

Правительство Швейцарии заявило, что запрещает экспорт польскому поставщику военной техники UMO, когда узнало, что приобретенные компанией боеприпасы попали в Украину.

Об этом пишет Swiss Info, информирует Цензор.НЕТ.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии заявил, что экспорт в польскую компанию UMO будет запрещен после того, как пришел к выводу, что около 645 тысяч патронов швейцарского производства оказались в Украине в нарушение швейцарского законодательства.

Как известно, законодательство Швейцарии запрещает поставлять оружие, технику, произведенную в стране, воюющим сторонам.

В отчете SECO говорится, что компания Swiss P Defence ничего не знала об этом, она экспортировала боеприпасы, предполагая, что они останутся в Польше.

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Также Swiss P Defence заранее приняла меры по минимизации подобных рисков. В частности, в рамочном соглашении с польской компанией было указано, что боеприпасы могут быть перепроданы только государственным органам, частным охранным компаниям, производителям оружия или спортивным организациям на территории Польши.

Отмечается, что это впервые, когда польская компания UMO попала под строгие ограничения.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии Виола Амгерд выступила за пересмотр запрета на реэкспорт швейцарского оружия из другой страны в Украину.

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