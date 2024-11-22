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Швейцария запретила экспорт фирме из Польши после того, как она закупила и передала боеприпасы для Украины, - СМИ

Швейцарія заборонила експорт фірмі з Польщі після того, як та закупила і передала боєприпаси для України

Правительство Швейцарии заявило, что запрещает экспорт польскому поставщику военной техники UMO, когда узнало, что приобретенные компанией боеприпасы попали в Украину.

Об этом пишет Swiss Info, информирует Цензор.НЕТ.

Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO) Швейцарии заявил, что экспорт в польскую компанию UMO будет запрещен после того, как пришел к выводу, что около 645 тысяч патронов швейцарского производства оказались в Украине в нарушение швейцарского законодательства.

Как известно, законодательство Швейцарии запрещает поставлять оружие, технику, произведенную в стране, воюющим сторонам.

В отчете SECO говорится, что компания Swiss P Defence ничего не знала об этом, она экспортировала боеприпасы, предполагая, что они останутся в Польше.

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Также Swiss P Defence заранее приняла меры по минимизации подобных рисков. В частности, в рамочном соглашении с польской компанией было указано, что боеприпасы могут быть перепроданы только государственным органам, частным охранным компаниям, производителям оружия или спортивным организациям на территории Польши.

Отмечается, что это впервые, когда польская компания UMO попала под строгие ограничения.

Ранее сообщалось, что президент Швейцарии Виола Амгерд выступила за пересмотр запрета на реэкспорт швейцарского оружия из другой страны в Украину.

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Автор: 

оружие (10202) Польша (8405) реэкспорт (17) Швейцария (612)


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Топ комментарии
+20
европейські рекордсмени ліцемірства.
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22.11.2024 22:31
+19
Ще одні куколди
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22.11.2024 22:26
+19
Тоді для чого вони виробляють зброю? - не постачати у віину? - так все відносно - сьогодні Пакистан накупить зброі у Швеицаріі а завтра зчепиться з Індією
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22.11.2024 22:32
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Ще одні куколди
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22.11.2024 22:26 Ответить
А не в'їбать бы "орєшніком" по Швейцарії, може б роздуплились. Ну цілились по Німеччині, а тут *****, по Швейцарії.
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22.11.2024 22:29 Ответить
европейські рекордсмени ліцемірства.
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22.11.2024 22:31 Ответить
Тоді для чого вони виробляють зброю? - не постачати у віину? - так все відносно - сьогодні Пакистан накупить зброі у Швеицаріі а завтра зчепиться з Індією
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22.11.2024 22:32 Ответить
Посол Швейцарії ігнорує ситуацію, не вживаючи жодних дій для вирішення питання заборони експорту ***********, необхідних Україні.
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22.11.2024 22:44 Ответить
А чого дивного -Лярва Єрмака Венедіктова там послиця - відмиває гроші русоолігархам та готує саміти типу миру під Козира - а насправді імітацію його важливості
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22.11.2024 22:52 Ответить
Эти поганые швейцары кошек едят, уроды
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22.11.2024 23:00 Ответить
а ти свинок і корівок з курями. ти взагалі сатаніст якийсь
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22.11.2024 23:53 Ответить
І здала поляків ..... Україна.
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22.11.2024 23:15 Ответить
хай скрутять швейцарам дулю і куплять знову через іншу компанію
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23.11.2024 08:10 Ответить
Швейцарцям, як швейцарцям, але українцям поляки точно скрутять дулю. Доречі вже й почалось: найближчими днями україно-польський кордон буде знову заблокований з польської сторони.
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23.11.2024 15:26 Ответить
Дякуєм полякам
А Швейцарії ФУ
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22.11.2024 23:21 Ответить
Швейцарські банки піднялись на золоті єврейських зубів з концтаборів, що від швейцарців можна очікувати??
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23.11.2024 01:03 Ответить
Швейцарські гноми на стороні Хабаду.
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23.11.2024 03:04 Ответить
Швейцарські пітораси везіть оркам вже сигарки ......полоненим...
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23.11.2024 06:46 Ответить
В вторую мировую Швейцаоия умудрялась продавать свою оптику и оружие всм воюющим странам в том числе и СССР и товар спокойно выгружался в портах так как и тогда были договорняки.Например если бы немцы арестовали вагоны с оптическими прицелами для орудий то американцы бы задержали бы корабли с грузом кауучука.
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23.11.2024 07:25 Ответить
Підераси
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23.11.2024 07:41 Ответить
А те що в російських ракетах,дронах,танках,в літаках є комплектуючі швейцарських фірм це їх абсолютно не хвилює.
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23.11.2024 09:36 Ответить
А чому кукуріни не пишуть про польських фермерів? Чи то другоє, а? Рашен консерви, ви де?
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23.11.2024 10:25 Ответить
 
 