Правительство Швейцарии передало украинским спасателям погрузчики и пожарные мотопомпы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правительство Швейцарии в рамках Меморандума о сотрудничестве передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 24 полноприводных колесных погрузчика с ковшом Liebherr и 30 пожарных мотопомп на прицепе Firefighting pump.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС, сегодня состоялась официальная церемония передачи с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Украине Феликса Бауманна, Председателя ГСЧС Андрея Даника и спасателей, которые непосредственно будут работать с новой техникой.

Сообщается, что участники мероприятия осмотрели эту технику, а чрезвычайники продемонстрировали ее практическое применение.

В свою очередь глава ГСЧС выразил благодарность Швейцарии за постоянную помощь и поддержку.

"Сверхважно, что это именно та помощь, которая дает нам возможность спасать людей, ликвидировать последствия вражеских обстрелов непосредственно на линии боевого соприкосновения. И этот донат уже завтра будет отправлен в регионы, где начнет работать", - отметил Даник.

Кроме того, швейцарская делегация осмотрела разрушенную из-за военной агрессии России технику ГСЧС.

Посол Бауманн выразил свое восхищение и уважение к работе украинских чрезвычайников.

"Мы знаем, когда передаем помощь ГСЧС, то это реально та помощь, которая будет иметь значение для людей в Украине. После каждого обстрела или бомбардировки именно личный состав ГСЧС является теми, кто первыми прибывает, спасает людей и делает это с большим мужеством", - подчеркнул посол.

