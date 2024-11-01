РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4003 посетителя онлайн
Новости Фото
1 986 1

Правительство Швейцарии передало украинским спасателям погрузчики и пожарные мотопомпы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правительство Швейцарии в рамках Меморандума о сотрудничестве передало Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 24 полноприводных колесных погрузчика с ковшом Liebherr и 30 пожарных мотопомп на прицепе Firefighting pump.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС, сегодня состоялась официальная церемония передачи с участием Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Украине Феликса Бауманна, Председателя ГСЧС Андрея Даника и спасателей, которые непосредственно будут работать с новой техникой.

Сообщается, что участники мероприятия осмотрели эту технику, а чрезвычайники продемонстрировали ее практическое применение.

В свою очередь глава ГСЧС выразил благодарность Швейцарии за постоянную помощь и поддержку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария передаст Украине три тяжелые машины для разминирования

Техніка від Швейцарії для ДСНС
Техніка від Швейцарії для ДСНС

"Сверхважно, что это именно та помощь, которая дает нам возможность спасать людей, ликвидировать последствия вражеских обстрелов непосредственно на линии боевого соприкосновения. И этот донат уже завтра будет отправлен в регионы, где начнет работать", - отметил Даник.

Читайте: Швейцария потратила на поддержку беженцев из Украины 2,5 млрд франков

Техніка від Швейцарії для ДСНС
Техніка від Швейцарії для ДСНС
Техніка від Швейцарії для ДСНС

Кроме того, швейцарская делегация осмотрела разрушенную из-за военной агрессии России технику ГСЧС.

Посол Бауманн выразил свое восхищение и уважение к работе украинских чрезвычайников.

Техніка від Швейцарії для ДСНС

"Мы знаем, когда передаем помощь ГСЧС, то это реально та помощь, которая будет иметь значение для людей в Украине. После каждого обстрела или бомбардировки именно личный состав ГСЧС является теми, кто первыми прибывает, спасает людей и делает это с большим мужеством", - подчеркнул посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария выделит Украине почти $1,7 миллиарда на проекты восстановления в течение четырех лет

Автор: 

помощь (8122) Швейцария (630) ГСЧС (5151)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мотопомпи - щоб дорогих гостей зустрічати з великою помпою.
показать весь комментарий
01.11.2024 18:26 Ответить
 
 