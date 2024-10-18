Швейцария передаст Украине три тяжелых машины для разминирования

Украина получила от Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству тяжелую машину для разминирования GCS-200. Передача техники состоялась во время Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC-2024), которая проходит в Лозанне 17-18 октября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Правительственный портал.

Всего в течение года Швейцария передаст три машины для разминирования, которые получат пиротехнические подразделения ГСЧС.

"Каждая переданная партнерами машина для разминирования - это увеличение наших возможностей в гуманитарном разминировании. А также более высокая безопасность саперов, работающих в полях. Я благодарю Швейцарию за их вклад в гуманитарное разминирование, которая помогает как техникой и оборудованием для разминирования, так и делится экспертизой и помогает в реализации наших совместных проектов", - заместитель Министра экономики Украины Игорь Безкаравайный.

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Помощь от Швейцарии в разминировании

Общая сумма анонсированной и предоставленной Швейцарией помощи в сфере гуманитарного разминирования составляет более 134 миллионов в долларовом эквиваленте.

Швейцария финансирует проекты по разминированию и оказывает техническую поддержку для уничтожения мин и других взрывоопасных предметов. А также поддерживает программы по обучению местного населения безопасным методам поведения с ними.

Кроме предоставления трех систем разминирования, программа включает также комплексный пакет тренингов, инструктажей и логистического обеспечения.

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Справка:

GCS-200 - тяжелая дистанционно управляемая машина для очистки территорий от противопехотных и противотанковых мин. Способна обезвреживать взрывоопасные предметы на глубине до 30 сантиметров. Преимуществом машины являются сменные модули, которые позволяют изымать ВОП, безопасно их загружать. На сегодня у пиротехнических подразделений ГСЧС есть 12 тяжелых машин для разминирования GCS-200.

Напомним, за 9 месяцев 2024 года Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило для использования в Силах обороны 17 образцов техники для разминирования, в том числе 5 - отечественного производства.