Швейцарія передасть Україні три важкі машини для розмінування

Україна отримала від Швейцарської агенції з розвитку та співпраці важку машину для розмінування GCS-200. Передача техніки відбулася під час Конференції з протимінної діяльності в Україні (UMAC-2024), яка відбувається у Лозанні 17-18 жовтня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом впродовж року Швейцарія передасть три машини для розмінування, які отримають піротехнічні підрозділи ДСНС.

"Кожна передана партнерами машина для розмінування — це збільшення наших спроможностей в гуманітарному розмінуванні. А також вища безпека саперів, які працюють у полях. Я дякую Швейцарії за їхній внесок в гуманітарне розмінування, яка допомагає як технікою і обладнанням для розмінування, так і ділиться експертизою і допомагає в реалізації наших спільних проєктів", — заступник Міністра економіки України Ігор Безкаравайний.

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Допомога від Швейцарії в розмінуванні

Загальна сума анонсованої та наданої Швейцарією допомоги у сфері гуманітарного розмінування становить понад 134 мільйони в доларовому еквіваленті.

Швейцарія фінансує проєкти з розмінування і надає технічну підтримку для знищення мін та інших вибухонебезпечних предметів. А також підтримує програми з навчання місцевого населення безпечним методам поведінки із ними.

Окрім надання трьох систем розмінування, програма включає також комплексний пакет тренінгів, інструктажів та логістичного забезпечення.

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Довідка:

GCS-200 — важка дистанційно керована машина для очищення територій від протипіхотних та протитанкових мін. Здатна знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на глибині до 30 сантиметрів. Перевагою машини є змінні модулі, які дозволяють вилучати ВНП, безпечно їх завантажувати. Станом на сьогодні у піротехнічних підрозділів ДСНС є 12 важких машин для розмінування GCS-200.

Нагадаємо, за 9 місяців 2024 року Міністерство оборони України кодифікувало і дозволило для використання у Силах оборони 17 зразків техніки для розмінування, зокрема 5 - вітчизняного виробництва.