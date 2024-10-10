Швейцария израсходовала на поддержку беженцев из Украины 2,5 млрд франков
За последние два с половиной года Швейцария потратила 2,5 млрд швейцарских франков (около 3 млрд долл.) на поддержку украинских беженцев.
Об этом сообщил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За последние два с половиной года мы потратили около 470 миллионов швейцарских франков на поддержку Украины и людей, которые остаются в стране. Дополнительные средства пошли на помощь украинским беженцам в Швейцарии. В целом это более 3 миллиардов швейцарских франков", - рассказал посол.
Бауманн отметил, что сейчас в Швейцарии находятся почти 66 тыс. украинских беженцев, и напомнил, что специальный статус защиты для украинских беженцев продлен до 4 марта 2026 года.
"Количество украинских беженцев остается стабильным в течение последнего года. И около 25% из них трудоустроены. Правительство надеется увеличить эту цифру до 40%", - добавил он.
По словам дипломата, есть три основных препятствия для поиска работы и трудоустройства украинских беженцев в Швейцарии.
"Первая - непризнание украинских дипломов в Швейцарии. Вторая проблема - незнание государственных языков Швейцарии. И третья, пожалуй, самая важная заключается в том, что потенциальные швейцарские работодатели и украинские беженцы, которые ищут работу, не знают друг друга", - отметил Бауманн.
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стаття про що? не про чужі гроші?
швейцарія отримала, від благодійних організацій, від податків, від ввп, що виробили працюючі біженці, від збуту продукції, що купили біженці, від їжі в кафешках, за яку заплатили біженці.
навіть, від проїзду у транспорті, та витраченої електрики, яку оплатили біженці. навіть вивіз сміття, який теж оплатили біженці.