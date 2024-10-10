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Новости Помощь Украине
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Швейцария израсходовала на поддержку беженцев из Украины 2,5 млрд франков

швейцарія

За последние два с половиной года Швейцария потратила 2,5 млрд швейцарских франков (около 3 млрд долл.) на поддержку украинских беженцев.

Об этом сообщил посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"За последние два с половиной года мы потратили около 470 миллионов швейцарских франков на поддержку Украины и людей, которые остаются в стране. Дополнительные средства пошли на помощь украинским беженцам в Швейцарии. В целом это более 3 миллиардов швейцарских франков", - рассказал посол.

Бауманн отметил, что сейчас в Швейцарии находятся почти 66 тыс. украинских беженцев, и напомнил, что специальный статус защиты для украинских беженцев продлен до 4 марта 2026 года.

"Количество украинских беженцев остается стабильным в течение последнего года. И около 25% из них трудоустроены. Правительство надеется увеличить эту цифру до 40%", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцария упростит трудоустройство для украинских беженцев, - СМИ

По словам дипломата, есть три основных препятствия для поиска работы и трудоустройства украинских беженцев в Швейцарии.

"Первая - непризнание украинских дипломов в Швейцарии. Вторая проблема - незнание государственных языков Швейцарии. И третья, пожалуй, самая важная заключается в том, что потенциальные швейцарские работодатели и украинские беженцы, которые ищут работу, не знают друг друга", - отметил Бауманн.

Автор: 

беженцы (1649) Швейцария (615)


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Топ комментарии
+2
По численності вже дивізію, а не батальон, "Монако" підтримують!
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10.10.2024 17:20
+2
Виплати, квартири, навчання мови, начання у школах, тарифи з оплати комуналки, навчання на курсах мови.....
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10.10.2024 17:32
+2
скажи мені, де ви беретесь?
стаття про що? не про чужі гроші?
швейцарія отримала, від благодійних організацій, від податків, від ввп, що виробили працюючі біженці, від збуту продукції, що купили біженці, від їжі в кафешках, за яку заплатили біженці.
навіть, від проїзду у транспорті, та витраченої електрики, яку оплатили біженці. навіть вивіз сміття, який теж оплатили біженці.
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10.10.2024 17:39
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а, скільки отримала?
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10.10.2024 17:00 Ответить
З переселенців? Навіщо рахувати чужі гроші, коли зеленский розкрадає більше міліардів. Коли у відповідальних українців від евро та доларів не витримують багажники та диванчики.
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10.10.2024 17:31 Ответить
скажи мені, де ви беретесь?
стаття про що? не про чужі гроші?
швейцарія отримала, від благодійних організацій, від податків, від ввп, що виробили працюючі біженці, від збуту продукції, що купили біженці, від їжі в кафешках, за яку заплатили біженці.
навіть, від проїзду у транспорті, та витраченої електрики, яку оплатили біженці. навіть вивіз сміття, який теж оплатили біженці.
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10.10.2024 17:39 Ответить
Вони все те що ти написав, сплатили грошима Швейцарії - з тих шо отримали як біженці. Де ти, та подібні тобі беруться - ти хоть знаєшь закони Европи та кожної країни, котра прийняла українських біженців, та поправки у цьому році до тих законів. Вони не живуть без законів. Це тіки зеленскому насрати на закони - він, до речі, про це казав, по тв України.
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10.10.2024 17:45 Ответить
А якби ці гроші пішли би на ППО в Україн
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10.10.2024 17:01 Ответить
Вони не могли піти на ППО, а тільки кішені слуг.
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10.10.2024 20:06 Ответить
Та вони самі не знають ретороманську, надо якось вимагати обслуговування на даній мові ...
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10.10.2024 17:01 Ответить
По численності вже дивізію, а не батальон, "Монако" підтримують!
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10.10.2024 17:20 Ответить
***** якась... що вони рахують як підтримку? космічну зарплату бюраторів?
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10.10.2024 17:20 Ответить
Виплати, квартири, навчання мови, начання у школах, тарифи з оплати комуналки, навчання на курсах мови.....
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10.10.2024 17:32 Ответить
Це виходить, що кожному ВеПеО по Bentli ?!!
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10.10.2024 17:30 Ответить
Виходить на сім'ю один. Багата країна.
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10.10.2024 17:33 Ответить
Хто тим швейцарцям винен, що вони без блату на роботу не візьмуть?
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10.10.2024 17:50 Ответить
В середньому близько 40 тис.долл на біженця. Щось не віриться
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10.10.2024 19:25 Ответить
Піздьож і багатократне перебільшення. Хіба якщо вони рахують кожну фразу "Добрий день" репетитора німецької мови для біженців як окрему послугу. Усім відомо, як ви, ***** "нейтральні", підтримуєте, особливо зброєю, тимчасо з мацкалями мутите гешефти. Лмцемірні виродки
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10.10.2024 20:30 Ответить
 
 