Швейцария упростит трудоустройство для украинских беженцев, - СМИ
Правительство Швейцарии намерено упростить трудоустройство украинцев со статусом S.
Об этом пишет SwissInfo, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что правительство Швейцарии поручило Министерству юстиции и полиции подготовить проект консультаций с целью упрощения трудоустройства украинцев со статусом S.
Нынешнее требование о разрешении на работу предлагают заменить на систему регистрации. Проект просят подготовить до февраля 2025 года.
Беженцы, имеющие статус S, будут обязаны регистрироваться в государственной службе занятости. А те, кто работает, должны иметь возможность менять кантоны и обязаны участвовать в интеграционных мероприятиях.
По данным Миграционной службы Швейцарии, сейчас 66 182 украинцев имеют действительный статус S. Однако действие 26 392 разрешений на статус S было прекращено с момента их первой выдачи в марте 2022 года. По данным Государственного секретариата по миграции (SEM), подавляющее большинство беженцев или добровольно отказались от своих разрешений S или покинули Швейцарию.
Что такое статус S?
Статус защиты S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать доступ к социальному обеспечению. Власти Швейцарии приняли решение предоставлять беженцам из Украины этот статус в марте 2022 года.
Недавно правительство Швейцарии решило не отменять до 4 марта 2026 года временный статус защиты S для украинцев, которые выехали из Украины из-за войны.
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Ти із умовами вже знайомий?
А будь-якій нормальній людині, без крайньої життєвої потреби перебувати там саме із статусом S- більша частина не витримала. Повід'їзджали.