РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11324 посетителя онлайн
Новости
4 335 23
беженцы (1606) Швейцария (601) труд (107)

Швейцария упростит трудоустройство для украинских беженцев, - СМИ

Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців

Правительство Швейцарии намерено упростить трудоустройство украинцев со статусом S.

Об этом пишет SwissInfo, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что правительство Швейцарии поручило Министерству юстиции и полиции подготовить проект консультаций с целью упрощения трудоустройства украинцев со статусом S.

Нынешнее требование о разрешении на работу предлагают заменить на систему регистрации. Проект просят подготовить до февраля 2025 года.

Беженцы, имеющие статус S, будут обязаны регистрироваться в государственной службе занятости. А те, кто работает, должны иметь возможность менять кантоны и обязаны участвовать в интеграционных мероприятиях.

По данным Миграционной службы Швейцарии, сейчас 66 182 украинцев имеют действительный статус S. Однако действие 26 392 разрешений на статус S было прекращено с момента их первой выдачи в марте 2022 года. По данным Государственного секретариата по миграции (SEM), подавляющее большинство беженцев или добровольно отказались от своих разрешений S или покинули Швейцарию.

Также читайте: Швейцария продлила защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

Что такое статус S?

Статус защиты S дает право жить и работать в Швейцарии, а также получать доступ к социальному обеспечению. Власти Швейцарии приняли решение предоставлять беженцам из Украины этот статус в марте 2022 года.

Недавно правительство Швейцарии решило не отменять до 4 марта 2026 года временный статус защиты S для украинцев, которые выехали из Украины из-за войны.

Читайте также: Швейцария не будет отменять статус защиты для украинских беженцев до марта 2026 года
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Нічого що Порошенка вже понад п'ять років немає? СРСР через 12 років після другої світової війни вже перший супутник запустив, а вам усе Порошенко заважає. «Папередники» - магічне слово, все спише
показать весь комментарий
23.09.2024 00:33
+6
Постійно туди приїжджає коли привозить дрони, обладнання і все інше. Причому, куплене ним самим
показать весь комментарий
23.09.2024 00:57
+6
Петро Олексійович на фронті бувае щотижня і привозить хлопцям купу техніки і тисячи дронів.
показать весь комментарий
23.09.2024 00:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Країна для людей
показать весь комментарий
23.09.2024 00:08 Ответить
Із статусом S можеж виїхати із Швейцарії один раз на 14 днів за півроку, попередньо зарєєструвавши поїздку.
Виклик сантехніка - 120 Fr.
показать весь комментарий
23.09.2024 00:34 Ответить
Ну звісно, звісно: загниваюча країна. А навіщо мені частіше виїжджати? Багатьом це не треба. Українці взагалі нікуди виїхати не можуть. Виклик сантехніка - так виклечте кваліфікованого сантехніка в Україні. Не алкаша з сусідньої вулиці з пропитою харєю, а фахівця з посвідченням - цінник в Україні вас теж здивує
показать весь комментарий
23.09.2024 01:36 Ответить
Так і із тюрми " від'їзджати ткож немає ніякої необходності".
показать весь комментарий
23.09.2024 11:02 Ответить
Виклик швидкої допомоги в нашому кантоні 850 фр.
показать весь комментарий
23.09.2024 01:47 Ответить
і?Так,коли пятка чешеться-викликати не потрібно
показать весь комментарий
23.09.2024 08:16 Ответить
Здоров'я вам
показать весь комментарий
23.09.2024 10:18 Ответить
Навзаєм.
показать весь комментарий
24.09.2024 08:11 Ответить
Ой, що - НЕ допомагають зе-панам повернути холопів?!
показать весь комментарий
23.09.2024 00:11 Ответить
Щиро заздрю нашим швейцарським біженцям
показать весь комментарий
23.09.2024 00:17 Ответить
Та ти шо ?
Ти із умовами вже знайомий?
показать весь комментарий
23.09.2024 00:36 Ответить
І які умови у нещасних біженців у Швейцарії?
показать весь комментарий
23.09.2024 00:59 Ответить
Зайди в телеграм, у канали українців у різних кантонах, почитай, тобі може і сподобається .
А будь-якій нормальній людині, без крайньої життєвої потреби перебувати там саме із статусом S- більша частина не витримала. Повід'їзджали.
показать весь комментарий
23.09.2024 11:07 Ответить
Нічого що Порошенка вже понад п'ять років немає? СРСР через 12 років після другої світової війни вже перший супутник запустив, а вам усе Порошенко заважає. «Папередники» - магічне слово, все спише
показать весь комментарий
23.09.2024 00:33 Ответить
Постійно туди приїжджає коли привозить дрони, обладнання і все інше. Причому, куплене ним самим
показать весь комментарий
23.09.2024 00:57 Ответить
Вони Кошового в космос запустять
показать весь комментарий
23.09.2024 01:44 Ответить
Петро Олексійович на фронті бувае щотижня і привозить хлопцям купу техніки і тисячи дронів.
показать весь комментарий
23.09.2024 00:57 Ответить
Відкрийте кордони, дайте людям нормально життя прожити...
показать весь комментарий
23.09.2024 07:54 Ответить
Беженцы в Швейцарии не хотят работать? Ай-яй-яй
показать весь комментарий
23.09.2024 10:49 Ответить
 
 