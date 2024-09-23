Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців, - ЗМІ

Уряд Швейцарії має намір спростити працевлаштування українців зі статусом S.

Про це пише SwissInfo, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Швейцарії доручив Міністерству юстиції та поліції підготувати проєкт консультацій з метою спрощення працевлаштування українців зі статусом S.

Нинішню вимогу щодо дозволу на роботу пропонують замінити на систему реєстрації. Проєкт просять підготувати до лютого 2025 року.

Біженці, які мають статус S, будуть зобов'язані реєструватись у державній службі зайнятості. А ті, хто працює, повинні мати можливість змінювати кантони та зобов'язані брати участь в інтеграційних заходах.

За даними Міграційної служби Швейцарії, наразі 66 182 українців мають дійсний статус S. Проте дія 26 392 дозволів на статус S була припинена з моменту їх першої видачі у березні 2022 року. За даними Державного секретаріату з міграції (SEM), переважна більшість біженців або добровільно відмовилися від своїх дозволів S або залишили Швейцарію.

Читайте також: Швейцарія запровадила миттєві платежі. Україна збирається перейти на таку систему в 2025 році. Що зміниться?

Що таке статус S?

Статус захисту S надає право жити та працювати у Швейцарії, а також отримувати доступ до соціального забезпечення. Влада Швейцарії прийняла рішення надавати біженцям з України цей статус у березні 2022 року.

Нещодавно уряд Швейцарії вирішив не скасовувати до 4 березня 2026 року тимчасовий статус захисту S для українців, які виїхали з України через війну.

Читайте також: Швейцарія не скасовуватиме статус захисту для українських біженців до березня 2026 року