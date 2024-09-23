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Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців, - ЗМІ

Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців

Уряд Швейцарії має намір спростити працевлаштування українців зі статусом S.

Про це пише SwissInfo, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що уряд Швейцарії доручив Міністерству юстиції та поліції підготувати проєкт консультацій з метою спрощення працевлаштування українців зі статусом S.

Нинішню вимогу щодо дозволу на роботу пропонують замінити на систему реєстрації. Проєкт просять підготувати до лютого 2025 року.

Біженці, які мають статус S, будуть зобов'язані реєструватись у державній службі зайнятості. А ті, хто працює, повинні мати можливість змінювати кантони та зобов'язані брати участь в інтеграційних заходах.

За даними Міграційної служби Швейцарії, наразі 66 182 українців мають дійсний статус S. Проте дія 26 392 дозволів на статус S була припинена з моменту їх першої видачі у березні 2022 року. За даними Державного секретаріату з міграції (SEM), переважна більшість біженців або добровільно відмовилися від своїх дозволів S або залишили Швейцарію.

Читайте також: Швейцарія запровадила миттєві платежі. Україна збирається перейти на таку систему в 2025 році. Що зміниться?

Що таке статус S?

Статус захисту S надає право жити та працювати у Швейцарії, а також отримувати доступ до соціального забезпечення. Влада Швейцарії прийняла рішення надавати біженцям з України цей статус у березні 2022 року. 

Нещодавно уряд Швейцарії вирішив не скасовувати до 4 березня 2026 року тимчасовий статус захисту S для українців, які виїхали з України через війну.

Читайте також: Швейцарія не скасовуватиме статус захисту для українських біженців до березня 2026 року
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Топ коментарі
+8
Нічого що Порошенка вже понад п'ять років немає? СРСР через 12 років після другої світової війни вже перший супутник запустив, а вам усе Порошенко заважає. «Папередники» - магічне слово, все спише
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23.09.2024 00:33
+6
Постійно туди приїжджає коли привозить дрони, обладнання і все інше. Причому, куплене ним самим
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23.09.2024 00:57
+6
Петро Олексійович на фронті бувае щотижня і привозить хлопцям купу техніки і тисячи дронів.
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23.09.2024 00:57
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23.09.2024 00:08 Відповісти
Із статусом S можеж виїхати із Швейцарії один раз на 14 днів за півроку, попередньо зарєєструвавши поїздку.
Виклик сантехніка - 120 Fr.
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23.09.2024 00:34 Відповісти
Ну звісно, звісно: загниваюча країна. А навіщо мені частіше виїжджати? Багатьом це не треба. Українці взагалі нікуди виїхати не можуть. Виклик сантехніка - так виклечте кваліфікованого сантехніка в Україні. Не алкаша з сусідньої вулиці з пропитою харєю, а фахівця з посвідченням - цінник в Україні вас теж здивує
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23.09.2024 01:36 Відповісти
Так і із тюрми " від'їзджати ткож немає ніякої необходності".
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23.09.2024 11:02 Відповісти
Виклик швидкої допомоги в нашому кантоні 850 фр.
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23.09.2024 01:47 Відповісти
і?Так,коли пятка чешеться-викликати не потрібно
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23.09.2024 08:16 Відповісти
Здоров'я вам
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23.09.2024 10:18 Відповісти
Навзаєм.
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24.09.2024 08:11 Відповісти
Ой, що - НЕ допомагають зе-панам повернути холопів?!
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23.09.2024 00:11 Відповісти
Щиро заздрю нашим швейцарським біженцям
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23.09.2024 00:17 Відповісти
Та ти шо ?
Ти із умовами вже знайомий?
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23.09.2024 00:36 Відповісти
І які умови у нещасних біженців у Швейцарії?
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23.09.2024 00:59 Відповісти
Зайди в телеграм, у канали українців у різних кантонах, почитай, тобі може і сподобається .
А будь-якій нормальній людині, без крайньої життєвої потреби перебувати там саме із статусом S- більша частина не витримала. Повід'їзджали.
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23.09.2024 11:07 Відповісти
Нічого що Порошенка вже понад п'ять років немає? СРСР через 12 років після другої світової війни вже перший супутник запустив, а вам усе Порошенко заважає. «Папередники» - магічне слово, все спише
показати весь коментар
23.09.2024 00:33 Відповісти
Постійно туди приїжджає коли привозить дрони, обладнання і все інше. Причому, куплене ним самим
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23.09.2024 00:57 Відповісти
Вони Кошового в космос запустять
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23.09.2024 01:44 Відповісти
Петро Олексійович на фронті бувае щотижня і привозить хлопцям купу техніки і тисячи дронів.
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23.09.2024 00:57 Відповісти
Відкрийте кордони, дайте людям нормально життя прожити...
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23.09.2024 07:54 Відповісти
Беженцы в Швейцарии не хотят работать? Ай-яй-яй
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23.09.2024 10:49 Відповісти
 
 