Швейцарія витратила на підтримку біженців з України 2,5 млрд франків

За останні два з половиною роки Швейцарія витратила 2,5 млрд швейцарських франків (близько 3 млрд дол.) на підтримку українських біженців.

Про це повідомив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні два з половиною роки ми витратили близько 470 мільйонів швейцарських франків на підтримку України і людей, які залишаються в країні. Додаткові кошти пішли на допомогу українським біженцям у Швейцарії. Загалом це понад 3 мільярди швейцарських франків", - розповів посол.

Бауманн зазначив, що наразі у Швейцарії перебувають майже 66 тис. українських біженців, і нагадав, що спеціальний статус захисту для українських біженців продовжено до 4 березня 2026 року.

"Кількість українських біженців залишається стабільною протягом останнього року. І близько 25% із них працевлаштовані. Уряд сподівається збільшити цю цифру до 40%", - додав він.

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За словами дипломата, є три основні перешкоди для пошуку роботи й працевлаштування українських біженців у Швейцарії.

"Перша - невизнання українських дипломів у Швейцарії. Друга проблема - незнання державних мов Швейцарії. І третя, мабуть, найважливіша полягає в тому, що потенційні швейцарські роботодавці й українські біженці, які шукають роботу, не знають одне одного", - зазначив Бауманн.