Швейцарія витратила на підтримку біженців з України 2,5 млрд франків
За останні два з половиною роки Швейцарія витратила 2,5 млрд швейцарських франків (близько 3 млрд дол.) на підтримку українських біженців.
Про це повідомив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"За останні два з половиною роки ми витратили близько 470 мільйонів швейцарських франків на підтримку України і людей, які залишаються в країні. Додаткові кошти пішли на допомогу українським біженцям у Швейцарії. Загалом це понад 3 мільярди швейцарських франків", - розповів посол.
Бауманн зазначив, що наразі у Швейцарії перебувають майже 66 тис. українських біженців, і нагадав, що спеціальний статус захисту для українських біженців продовжено до 4 березня 2026 року.
"Кількість українських біженців залишається стабільною протягом останнього року. І близько 25% із них працевлаштовані. Уряд сподівається збільшити цю цифру до 40%", - додав він.
За словами дипломата, є три основні перешкоди для пошуку роботи й працевлаштування українських біженців у Швейцарії.
"Перша - невизнання українських дипломів у Швейцарії. Друга проблема - незнання державних мов Швейцарії. І третя, мабуть, найважливіша полягає в тому, що потенційні швейцарські роботодавці й українські біженці, які шукають роботу, не знають одне одного", - зазначив Бауманн.
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стаття про що? не про чужі гроші?
швейцарія отримала, від благодійних організацій, від податків, від ввп, що виробили працюючі біженці, від збуту продукції, що купили біженці, від їжі в кафешках, за яку заплатили біженці.
навіть, від проїзду у транспорті, та витраченої електрики, яку оплатили біженці. навіть вивіз сміття, який теж оплатили біженці.