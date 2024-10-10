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Новини Допомога Україні
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Швейцарія витратила на підтримку біженців з України 2,5 млрд франків

швейцарія

За останні два з половиною роки Швейцарія витратила 2,5 млрд швейцарських франків (близько 3 млрд дол.) на підтримку українських біженців.

Про це повідомив посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"За останні два з половиною роки ми витратили близько 470 мільйонів швейцарських франків на підтримку України і людей, які залишаються в країні. Додаткові кошти пішли на допомогу українським біженцям у Швейцарії. Загалом це понад 3 мільярди швейцарських франків", - розповів посол.

Бауманн зазначив, що наразі у Швейцарії перебувають майже 66 тис. українських біженців, і нагадав, що спеціальний статус захисту для українських біженців продовжено до 4 березня 2026 року.

"Кількість українських біженців залишається стабільною протягом останнього року. І близько 25% із них працевлаштовані. Уряд сподівається збільшити цю цифру до 40%", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Швейцарія спростить працевлаштування для українських біженців, - ЗМІ

За словами дипломата, є три основні перешкоди для пошуку роботи й працевлаштування українських біженців у Швейцарії.

"Перша - невизнання українських дипломів у Швейцарії. Друга проблема - незнання державних мов Швейцарії. І третя, мабуть, найважливіша полягає в тому, що потенційні швейцарські роботодавці й українські біженці, які шукають роботу, не знають одне одного", - зазначив Бауманн.

Автор: 

біженці (1887) Швейцарія (867)


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Топ коментарі
+2
По численності вже дивізію, а не батальон, "Монако" підтримують!
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10.10.2024 17:20
+2
Виплати, квартири, навчання мови, начання у школах, тарифи з оплати комуналки, навчання на курсах мови.....
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10.10.2024 17:32
+2
скажи мені, де ви беретесь?
стаття про що? не про чужі гроші?
швейцарія отримала, від благодійних організацій, від податків, від ввп, що виробили працюючі біженці, від збуту продукції, що купили біженці, від їжі в кафешках, за яку заплатили біженці.
навіть, від проїзду у транспорті, та витраченої електрики, яку оплатили біженці. навіть вивіз сміття, який теж оплатили біженці.
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10.10.2024 17:39
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а, скільки отримала?
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10.10.2024 17:00 Відповісти
З переселенців? Навіщо рахувати чужі гроші, коли зеленский розкрадає більше міліардів. Коли у відповідальних українців від евро та доларів не витримують багажники та диванчики.
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10.10.2024 17:31 Відповісти
скажи мені, де ви беретесь?
стаття про що? не про чужі гроші?
швейцарія отримала, від благодійних організацій, від податків, від ввп, що виробили працюючі біженці, від збуту продукції, що купили біженці, від їжі в кафешках, за яку заплатили біженці.
навіть, від проїзду у транспорті, та витраченої електрики, яку оплатили біженці. навіть вивіз сміття, який теж оплатили біженці.
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10.10.2024 17:39 Відповісти
Вони все те що ти написав, сплатили грошима Швейцарії - з тих шо отримали як біженці. Де ти, та подібні тобі беруться - ти хоть знаєшь закони Европи та кожної країни, котра прийняла українських біженців, та поправки у цьому році до тих законів. Вони не живуть без законів. Це тіки зеленскому насрати на закони - він, до речі, про це казав, по тв України.
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10.10.2024 17:45 Відповісти
А якби ці гроші пішли би на ППО в Україн
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10.10.2024 17:01 Відповісти
Вони не могли піти на ППО, а тільки кішені слуг.
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10.10.2024 20:06 Відповісти
Та вони самі не знають ретороманську, надо якось вимагати обслуговування на даній мові ...
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10.10.2024 17:01 Відповісти
По численності вже дивізію, а не батальон, "Монако" підтримують!
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10.10.2024 17:20 Відповісти
***** якась... що вони рахують як підтримку? космічну зарплату бюраторів?
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10.10.2024 17:20 Відповісти
Виплати, квартири, навчання мови, начання у школах, тарифи з оплати комуналки, навчання на курсах мови.....
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10.10.2024 17:32 Відповісти
Це виходить, що кожному ВеПеО по Bentli ?!!
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10.10.2024 17:30 Відповісти
Виходить на сім'ю один. Багата країна.
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10.10.2024 17:33 Відповісти
Хто тим швейцарцям винен, що вони без блату на роботу не візьмуть?
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10.10.2024 17:50 Відповісти
В середньому близько 40 тис.долл на біженця. Щось не віриться
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10.10.2024 19:25 Відповісти
Піздьож і багатократне перебільшення. Хіба якщо вони рахують кожну фразу "Добрий день" репетитора німецької мови для біженців як окрему послугу. Усім відомо, як ви, ***** "нейтральні", підтримуєте, особливо зброєю, тимчасо з мацкалями мутите гешефти. Лмцемірні виродки
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10.10.2024 20:30 Відповісти
 
 