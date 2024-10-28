Президент Швейцарии Амгерд предлагает снять запрет на реэкспорт оружия в Украину

Президент Швейцарии Виола Амгерд выступила за пересмотр запрета на реэкспорт швейцарского оружия из другой страны в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности Швейцарии.

"Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли", - пояснила Амгерд.

Президент отметила, что возникли проблемы, поскольку такие страны, как Нидерланды, решили не закупать продукцию в Швейцарии, а реэкспорт не является бесплатным.

"Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау", - добавила она.

Однако Амгерд заявила, что Швейцария, которая выступает мирным посредником в глобальных конфликтах, никогда не будет поставлять оружие непосредственно в страну, которая находится в состоянии войны.

