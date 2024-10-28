РУС
Президент Швейцарии Амгерд предлагает снять запрет на реэкспорт оружия в Украину

Президентка Швейцарії Амгерд пропонує зняти заборону на реекспорт зброї в Україну

Президент Швейцарии Виола Амгерд выступила за пересмотр запрета на реэкспорт швейцарского оружия из другой страны в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По ее словам, эмбарго наносит ущерб промышленности и безопасности Швейцарии.

Читайте: Швейцария передаст Украине три тяжелые машины для разминирования

"Лично я считаю, что нам нужно сделать шаг вперед для нашей отрасли", - пояснила Амгерд.

Президент отметила, что возникли проблемы, поскольку такие страны, как Нидерланды, решили не закупать продукцию в Швейцарии, а реэкспорт не является бесплатным.

"Если у нас есть проблема с нашей военной промышленностью, это означает, что у нас также есть проблема с безопасностью, потому что важно иметь технологии и ноу-хау", - добавила она.

Однако Амгерд заявила, что Швейцария, которая выступает мирным посредником в глобальных конфликтах, никогда не будет поставлять оружие непосредственно в страну, которая находится в состоянии войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Швейцария продлила защиту для украинских беженцев до марта 2026 года

Нафталінова країна. Люди тупо застрягли у часі.
28.10.2024 15:26 Ответить
Все частіше розумію наскільки Нідерланди є розвиненою країною з розумним керівництвом. А для Швейцарії з їх "всратим нейтралітетом" можу сказати одне - якщо їх сусід закупить зброю, а потім прийде їх вбивати, то варто сусідям теж стати "нейтральними" та не продавати Швейцарії зброю.
28.10.2024 15:29 Ответить
Подяка Нідерландами, що кинули цих бариг
28.10.2024 15:30 Ответить
сытая сонная Европа ..пребывает в иллюзорном мире. Где мирно пасутся коровки и барашки на лужайке, где вечерами собираются выпить бокальчик.
28.10.2024 15:48 Ответить
Не знімуть заборону. А то інакше рашисти на них образяться і не привезуть в швейцарські банківські сховища награбовані культурні цінності та золоті коронки з зубів убитих українців, та рашистські вбивці не купуватимуть вілли в Женеві. А це ж основа нейтральності та пацифізму Швейцарії!
28.10.2024 16:38 Ответить
 
 