Президентка Швейцарії Амгерд пропонує зняти заборону на реекспорт зброї в Україну
Президентка Швейцарії Віола Амгерд виступила за перегляд заборони на реекспорт швейцарської зброї з іншої країни в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
За її словами, ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці Швейцарії.
"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі", - пояснила Амгерд.
Президентка зазначила, що виникли проблеми, оскільки такі країни, як Нідерланди, вирішили не закуповувати продукцію у Швейцарії, а реекспорт не є безкоштовним.
"Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", - додала вона.
Однак Амгерд заявила, що Швейцарія, яка виступає мирним посередником у глобальних конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває у стані війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль