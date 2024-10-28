Президентка Швейцарії Амгерд пропонує зняти заборону на реекспорт зброї в Україну

Президентка Швейцарії Віола Амгерд виступила за перегляд заборони на реекспорт швейцарської зброї з іншої країни в Україну.

За її словами, ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці Швейцарії.

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі", - пояснила Амгерд.

Президентка зазначила, що виникли проблеми, оскільки такі країни, як Нідерланди, вирішили не закуповувати продукцію у Швейцарії, а реекспорт не є безкоштовним.

"Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", - додала вона.

Однак Амгерд заявила, що Швейцарія, яка виступає мирним посередником у глобальних конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває у стані війни.

