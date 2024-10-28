УКР
Президентка Швейцарії Амгерд пропонує зняти заборону на реекспорт зброї в Україну

Президентка Швейцарії Амгерд пропонує зняти заборону на реекспорт зброї в Україну

Президентка Швейцарії Віола Амгерд виступила за перегляд заборони на реекспорт швейцарської зброї з іншої країни в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За її словами, ембарго завдає шкоди промисловості та безпеці Швейцарії.

Читайте: Швейцарія передасть Україні три важкі машини для розмінування

"Особисто я вважаю, що нам потрібно зробити крок уперед для нашої галузі", - пояснила Амгерд.

Президентка зазначила, що виникли проблеми, оскільки такі країни, як Нідерланди, вирішили не закуповувати продукцію у Швейцарії, а реекспорт не є безкоштовним.

"Якщо у нас є проблема з нашою військовою промисловістю, це означає, що у нас також є проблема з безпекою, тому що важливо мати технології та ноу-хау", - додала вона.

Однак Амгерд заявила, що Швейцарія, яка виступає мирним посередником у глобальних конфліктах, ніколи не постачатиме зброю безпосередньо в країну, яка перебуває у стані війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія продовжила захист для українських біженців до березня 2026 року

Автор: 

Нафталінова країна. Люди тупо застрягли у часі.
28.10.2024 15:26 Відповісти
Все частіше розумію наскільки Нідерланди є розвиненою країною з розумним керівництвом. А для Швейцарії з їх "всратим нейтралітетом" можу сказати одне - якщо їх сусід закупить зброю, а потім прийде їх вбивати, то варто сусідям теж стати "нейтральними" та не продавати Швейцарії зброю.
28.10.2024 15:29 Відповісти
Подяка Нідерландами, що кинули цих бариг
28.10.2024 15:30 Відповісти
сытая сонная Европа ..пребывает в иллюзорном мире. Где мирно пасутся коровки и барашки на лужайке, где вечерами собираются выпить бокальчик.
28.10.2024 15:48 Відповісти
Не знімуть заборону. А то інакше рашисти на них образяться і не привезуть в швейцарські банківські сховища награбовані культурні цінності та золоті коронки з зубів убитих українців, та рашистські вбивці не купуватимуть вілли в Женеві. А це ж основа нейтральності та пацифізму Швейцарії!
28.10.2024 16:38 Відповісти
 
 