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СБУ (19468) суд (24820) шпионаж (1350) государственная измена (1496) Херсонская область (114)

"Сливал" ФСБ РФ локации Сил обороны на Херсонщине: работник охранной фирмы приговорен к 15 годам заключения, - СБУ

До 15 років ув’язнення засуджено агента РФ за державну зраду

Агент ФСБ получил 15 лет заключения с конфискацией имущества, он пытался развернуть шпионскую деятельность за Силами обороны на правобережье Херсонщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что летом 2023 года СБУ задержала злоумышленника "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны в освобожденном регионе.

Задержанным оказался работник местной охранной фирмы, который попал в поле зрения агрессора еще в начале "2000-х", когда работал таксистом в Москве.

После начала полномасштабной войны на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в интересах Кремля.

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Тогда агент получил задание: собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору из РФ.

Больше всего врага интересовали возможные огневые позиции реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВСУ, в частности иностранных гаубиц М777.

В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их оккупантам, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени.

Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере.

На основании материалов, собранных следователями Службы безопасности, суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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А чому не пожиттєво?
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23.12.2024 16:13 Ответить
Воно і так здохне через деякий час.
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23.12.2024 16:22 Ответить
правельне запитання: чомум не на гіляку ???
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23.12.2024 16:31 Ответить
Хм, в ОПі сидять жирні кротища і зливають серйозніші цілі , і ніяка зараза їх не бере! А СБУ тільки ''тюльку'' ловить. Не здивуюся якщо після війни з тих кротів почнуть героїв ліпити.
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23.12.2024 16:25 Ответить
Невже не пручався при затриманні? Не вірю.
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23.12.2024 18:23 Ответить
За измену Родине должно быть только одно наказание - пожизненное заключение с полной

конфискацией имущества.

Государство, которое не в состоянии защитить себя и своих граждан обречено на разрушение.
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23.12.2024 18:33 Ответить
 
 