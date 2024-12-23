"Сливал" ФСБ РФ локации Сил обороны на Херсонщине: работник охранной фирмы приговорен к 15 годам заключения, - СБУ
Агент ФСБ получил 15 лет заключения с конфискацией имущества, он пытался развернуть шпионскую деятельность за Силами обороны на правобережье Херсонщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Отмечается, что летом 2023 года СБУ задержала злоумышленника "на горячем", когда он собирал разведданные о дислокации Сил обороны в освобожденном регионе.
Задержанным оказался работник местной охранной фирмы, который попал в поле зрения агрессора еще в начале "2000-х", когда работал таксистом в Москве.
После начала полномасштабной войны на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и предложил сотрудничество в интересах Кремля.
Тогда агент получил задание: собирать сведения об украинских защитниках и передавать их куратору из РФ.
Больше всего врага интересовали возможные огневые позиции реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии ВСУ, в частности иностранных гаубиц М777.
В случае получения разведданных агент должен был сначала передать их оккупантам, а затем прибыть в район потенциальной цели для корректировки огня в режиме реального времени.
Для коммуникации он использовал анонимный чат в мессенджере.
На основании материалов, собранных следователями Службы безопасности, суд признал фигуранта виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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конфискацией имущества.
Государство, которое не в состоянии защитить себя и своих граждан обречено на разрушение.