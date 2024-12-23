Осужден предатель, грабивший мирных жителей Херсонщины вместе с оккупантами, - СБУ

Тернопольский суд вынес приговор коллаборационисту из Донбасса, который помогал российским оккупантам устанавливать режим на Херсонщине, грабил мирных жителей и задерживал проукраинских граждан.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник, который в марте 2022 года добровольно перешел на сторону врага, присоединился к террористической организации "ДНР" и впоследствии стал участником незаконных вооруженных формирований российских оккупационных войск. В их составе он участвовал в захвате населенных пунктов на левобережье Херсонской области.

Во время дежурств на блокпостах в районе села Князе-Григорьевка он задерживал проукраинских граждан и занимался грабежами, насильно отбирая у местных жителей ценные вещи и продукты питания.

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Тернопольский горрайонный суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти сроком на 14 лет.

Поскольку предатель скрывается на временно оккупированной территории, суд провел рассмотрение по специальной процедуре "in absentia" (в отсутствие обвиняемого). Срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента его задержания.

Правоохранители продолжают розыскные мероприятия для привлечения злоумышленника к фактической ответственности.

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