Осужден предатель, грабивший мирных жителей Херсонщины вместе с оккупантами, - СБУ
Тернопольский суд вынес приговор коллаборационисту из Донбасса, который помогал российским оккупантам устанавливать режим на Херсонщине, грабил мирных жителей и задерживал проукраинских граждан.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленник, который в марте 2022 года добровольно перешел на сторону врага, присоединился к террористической организации "ДНР" и впоследствии стал участником незаконных вооруженных формирований российских оккупационных войск. В их составе он участвовал в захвате населенных пунктов на левобережье Херсонской области.
Во время дежурств на блокпостах в районе села Князе-Григорьевка он задерживал проукраинских граждан и занимался грабежами, насильно отбирая у местных жителей ценные вещи и продукты питания.
Тернопольский горрайонный суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
Ему назначено 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать должности в органах власти сроком на 14 лет.
Поскольку предатель скрывается на временно оккупированной территории, суд провел рассмотрение по специальной процедуре "in absentia" (в отсутствие обвиняемого). Срок отбывания наказания начнет исчисляться с момента его задержания.
Правоохранители продолжают розыскные мероприятия для привлечения злоумышленника к фактической ответственности.
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Ну і? Скільки грошей витрачено на суд і слідство? Ці кошти краще б витратили на закупівлю дронів!