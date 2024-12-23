Все жилые дома в Кривом Роге подключили к теплоснабжению

В Кривом Роге полностью все жилые дома подключили к теплоснабжению после повреждения теплосетей 21 ноября.

Об этом сообщил заместитель Министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это стало возможным благодаря масштабной и слаженной работе ремонтных бригад, которые работали почти круглосуточно, а также активной поддержке громад, что значительно сократило сроки выполнения работ.



Впереди - устранение локальных аварий на теплосетях и подготовка к внедрению распределенной генерации электрической и тепловой энергии, которая повысит надежность энергоснабжения. Важной задачей также является разработка программы модернизации теплосетей на 2025 год с четким определением источников финансирования", - отметил он.

Как сообщалось, из-за повреждения теплосетей с 21 ноября почти 1000 домов в Кривом Роге остались без отопления, в них проживает около 110 тысяч человек. Криворожская ТЭЦ обещала закончить подключение всех потребителей к теплу в срок до 8 декабря.

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