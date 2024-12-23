Продавал через интернет гранатометы и присылал их по почте: Киевлянин приговорен к 5 годам. ФОТОрепортаж
Суд огласил обвинительный приговор 41-летнему киевлянину, который незаконно приобрел, хранил и в дальнейшем сбывал боевые припасы и взрывные устройства (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Расследованием установлено, что 41-летний злоумышленник через специализированные сайты наладил на территории Киева схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов. После согласования стоимости и условий доставки, получения авансового платежа, фигурант отправлял "товар" через популярные почтовые отделения.
"Правоохранителями проведено 2 оперативные закупки в ходе которых задокументирован сбыт обвиняемым промышленно-изготовленных ракетных противотанковых гранат РПГ АТ-4", - рассказали а прокуратуре.
Отмечается, что во время судебного разбирательства обвиняемый признал себя виновным и раскаялся в содеянном.
Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.
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Так це ж ВОЛОНТЕРСКА ДОПОМОГА!
Ти зараз з фронту пишеш?