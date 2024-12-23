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Киев (24765) оружие (10028) приговор (1176) продажа (478)

Продавал через интернет гранатометы и присылал их по почте: Киевлянин приговорен к 5 годам. ФОТОрепортаж

Продавав через інтернет і надсилав поштою гранатомети

Суд огласил обвинительный приговор 41-летнему киевлянину, который незаконно приобрел, хранил и в дальнейшем сбывал боевые припасы и взрывные устройства (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Расследованием установлено, что 41-летний злоумышленник через специализированные сайты наладил на территории Киева схему незаконного сбыта ручных противотанковых гранатометов. После согласования стоимости и условий доставки, получения авансового платежа, фигурант отправлял "товар" через популярные почтовые отделения.

"Правоохранителями проведено 2 оперативные закупки в ходе которых задокументирован сбыт обвиняемым промышленно-изготовленных ракетных противотанковых гранат РПГ АТ-4", - рассказали а прокуратуре.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Киеве задержан мужчина, который продавал ручные гранатометы в интернете и отправлял их по почте покупателям. ФОТО

Отмечается, что во время судебного разбирательства обвиняемый признал себя виновным и раскаялся в содеянном.

Приговором Деснянского районного суда города Киева мужчина приговорен к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Продавав через інтернет і надсилав поштою гранатомети

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Продавав через інтернет і надсилав поштою гранатомети
Продавав через інтернет і надсилав поштою гранатомети
Продавав через інтернет і надсилав поштою гранатомети
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Топ комментарии
+2
Продаж тюбусів - від гранатометів це те саме, що продаж використаних артилерійських гільз як "артилерійських снарядів". Мусора занадто драматизують ситуацію.
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23.12.2024 17:16
+1
Тюююююю!
Так це ж ВОЛОНТЕРСКА ДОПОМОГА!
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23.12.2024 17:00
+1
Оружейный барон
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23.12.2024 19:51
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Тюююююю!
Так це ж ВОЛОНТЕРСКА ДОПОМОГА!
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23.12.2024 17:00 Ответить
Потужно
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23.12.2024 17:00 Ответить
оце сервіс
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23.12.2024 17:02 Ответить
Продаж тюбусів - від гранатометів це те саме, що продаж використаних артилерійських гільз як "артилерійських снарядів". Мусора занадто драматизують ситуацію.
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23.12.2024 17:16 Ответить
Сам ти мусор, чому втік з України та відбиваєш атаки окупантів, ховаєшся за спинами дітей та жінок?
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23.12.2024 17:23 Ответить
Я втік ще з радянського союзу. Від таких (******) , Як Ти.
Ти зараз з фронту пишеш?
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23.12.2024 20:05 Ответить
Ну Ви молодець!
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23.12.2024 17:33 Ответить
Мене більше цікавить де він їх брав, а то зловили муху, а про жабу забули
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23.12.2024 18:01 Ответить
На нулі багато такого. Без зв'язку з військовими дістати їх нереально.
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23.12.2024 20:11 Ответить
Оружейный барон
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23.12.2024 19:51 Ответить
 
 