Зависимость энергетической политики премьера Словакии Фицо создает угрозы всей Европе, - МИД Украины

Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

"Россия много лет использует энергию как оружие. Для Москвы это - политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

В МИД отметили, что на этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников и, как следствие, увеличение энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства.

В ведомстве также отметили, что недавним примером отказа от российского газа является Австрия, которая много лет не имела альтернатив поставкам энергоресурсов из РФ, но "в конце концов нашла возможность отказаться от них благодаря мудрой и дальновидной политике правительства".

"На этом фоне вызывают удивление настойчивые попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения", - говорится в заявлении.

В МИД подчеркнули, что "в течение года его действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент".

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"Это время можно было использовать на то, чтобы в координации с европейскими партнерами и, в частности, соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения. Украина неоднократно подчеркивала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но премьер Словакии выбрал другой курс", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается также, что Украина платит самую высокую цену - цену человеческих жизней - за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц. "Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других", - заявили в МИД.

Украина также призывает всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы.

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