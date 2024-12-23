Зависимость энергетической политики премьера Словакии Фицо создает угрозы всей Европе, - МИД Украины
Слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики премьер-министра Словакии Роберта Фицо создают угрозы для всей Европы.
Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
"Россия много лет использует энергию как оружие. Для Москвы это - политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
В МИД отметили, что на этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников и, как следствие, увеличение энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства.
В ведомстве также отметили, что недавним примером отказа от российского газа является Австрия, которая много лет не имела альтернатив поставкам энергоресурсов из РФ, но "в конце концов нашла возможность отказаться от них благодаря мудрой и дальновидной политике правительства".
"На этом фоне вызывают удивление настойчивые попытки главы словацкого правительства сохранить энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения", - говорится в заявлении.
В МИД подчеркнули, что "в течение года его действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент".
"Это время можно было использовать на то, чтобы в координации с европейскими партнерами и, в частности, соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения. Украина неоднократно подчеркивала готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но премьер Словакии выбрал другой курс", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается также, что Украина платит самую высокую цену - цену человеческих жизней - за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие, от российских убийц. "Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других", - заявили в МИД.
Украина также призывает всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы.
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Газ скориш - це повід . Фіцо відпрацьовує задачи хремля - держати Україну в заручниках газу.
ТОБТО ТРЕБА РОЗІБРАТИ ТУ ТРУБУ
Так вони й пам'ятають, як отримали державність від Гітлора. Думають що й тепер від нового недофюрера щось отримають.
Словаччина стверджує, що не може обійтися без російського газу. Словацькому прем'єру не заважає це робити навіть той факт, що ще 2022 року його попередник Едуард Гегер разом із польським колегою відкрили трубопровід із Польщі, який дає змогу Словаччині купувати як норвезький газ, так і який завгодно скраплений - хоч із Катару, хоч зі США.
Ця труба якраз за своєю пропускною здатністю власне і покриває потреби Словаччини. У країни є можливість отримувати газ не через українську територію, але Роберту Фіцо хочеться саме дешевий російський трубопровідний газ. Його не влаштовує те, що з 1 січня 2025 року газ перестане текти трубами через припинення дії контракту українського "Нафтогазу" з російським "Газпромом". І Фіцо шукає варіанти. У цьому з ним солідарний і угорський прем'єр Віктор Орбан.
Наприклад, якби угоду про транзит газу було укладено з Азербайджаном або Казахстаном, то він би продовжився. За "випадковим збігом" Путін нещодавно їздив до Азербайджану і обговорював транзит формально азербайджанського газу через Росію в Європу. Жодних засобів перевірити, який там дійсно газ качають трубою з Росії - свій чи азербайджанський - просто немає. Як і гроші, весь природний газ пахне однаково, точніше - не має ні кольору, ні запаху, якщо в нього нічого не додати.
Є й другий варіант, який використовувала сама Україна відтоді, як вона перестала купувати російський газ. Після проходження газорозподільної станції на кордоні зі Словаччиною колишній російський газ ставав власністю європейських покупців, і реверсним трубопроводом повертався назад в Україну як абсолютно неросійський. Тож якби вдалося домовитися про те, що громадянство газу на "європейське" змінюватиметься не на кордоні зі Словаччиною, а вже в Суджі, то контракти на транзит Україна могла б укласти зі словацькими, угорськими, італійськими та якими завгодно ще європейськими компаніями.
Тоді Словаччина та Угорщина, які, на відміну від австрійської OMV не розривали контрактів із "Газпромом", могли б і надалі торгувати в ЄС дешевим газом, виробленою за його допомогою електроенергією та продуктами хімічної промисловості - з очевидною російською складовою. І російський "Газпром", який зараз мало не банкрут, підзаробив би.
Словацький прем'єр, зображуючи ображеного так, ніби не він банально хоче заробити на війні РФ проти України, перепродуючи російський газ, напередодні візиту до Москви скаржився, що Зеленський пропонував йому 500 мільйонів євро компенсації за втрату російського дешевого газу в обмін на відмову від блокування запрошення Києва до НАТО.
Тобто Фіцо сам озвучив цю формулу - газ в обмін на НАТО. I вона явно працює і у зворотний бік - у рамках теплої газорозподільної дружби Словаччини з путінською Росією.