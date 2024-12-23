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ЕС выделяет 65 млн евро на питание школьников в Украине
Европейский Союз выделяет 65 млн евро на школьные обеды для учеников начальных классов в Украине.
Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за эти средства предусмотрено финансирование обедов для 700 тыс. учеников начальных классов.
"ЕС выделяет €65 млн на бесплатные, здоровые школьные обеды для 700 000 учеников начальных классов в Украине. Эта инициатива, часть пакета восстановления суммой €150 млн, обеспечивает улучшенное питание, продовольственную безопасность и стабильность для детей во время войны", - говорится в сообщении.
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показать весь комментарий23.12.2024 18:50
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+7 Вася Путлер
показать весь комментарий23.12.2024 18:55
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Вас годуватимуть за гроші з ЄС, бо наші гроші президент просто роздає всім підряд.