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ЕС выделяет 65 млн евро на питание школьников в Украине

ЄС виділяє 65 млн євро на харчування школярів

Европейский Союз выделяет 65 млн евро на школьные обеды для учеников начальных классов в Украине.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за эти средства предусмотрено финансирование обедов для 700 тыс. учеников начальных классов.

"ЕС выделяет €65 млн на бесплатные, здоровые школьные обеды для 700 000 учеников начальных классов в Украине. Эта инициатива, часть пакета восстановления суммой €150 млн, обеспечивает улучшенное питание, продовольственную безопасность и стабильность для детей во время войны", - говорится в сообщении.

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ЄС виділяє 65 млн євро на харчування школярів
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Топ комментарии
+14
ОП робив заяву що обіди з 2025 будуть безкоштовні ..тепер зрозуміло за чиї кошти ці заяви ...
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23.12.2024 18:50
+8
Маю сумнів що ця допомога дійде до дітей. А от Слуги народу поїдять.
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23.12.2024 18:56
+7
шкільне начальство до цих коштів ніякого відношення не мавють . просто миіністерсво картоплю закупить по 200 гр за кг яйця по 170 гр за шт в СВОїх синів чи кумів і все пітаніе українськх школярів буде виконано
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23.12.2024 18:55
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Ну й заєдно шкільне начальство поліпшить своє харчування!
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23.12.2024 18:47 Ответить
шкільне начальство до цих коштів ніякого відношення не мавють . просто миіністерсво картоплю закупить по 200 гр за кг яйця по 170 гр за шт в СВОїх синів чи кумів і все пітаніе українськх школярів буде виконано
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23.12.2024 18:55 Ответить
Але якимось дивним чином за ці гроші будуть їсти депутати
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23.12.2024 18:47 Ответить
ОП робив заяву що обіди з 2025 будуть безкоштовні ..тепер зрозуміло за чиї кошти ці заяви ...
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23.12.2024 18:50 Ответить
хоч би третина цих грошей дійшла до обідів
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23.12.2024 18:51 Ответить
Запам'ятайте діти.
Вас годуватимуть за гроші з ЄС, бо наші гроші президент просто роздає всім підряд.
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23.12.2024 18:54 Ответить
Маю сумнів що ця допомога дійде до дітей. А от Слуги народу поїдять.
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23.12.2024 18:56 Ответить
А Боневтік і його прислуга кричали, що будуть безкоштовно голувати учнів, а виходить, що годувати буде ЄС, та ще й мільйони евро вкрадуть слугориги на свої відпочинки з любовницями за кордоном чи в Буковелі.
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23.12.2024 19:19 Ответить
Годуватимуть теж онлайн?🤡
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23.12.2024 19:20 Ответить
Дебіли..де ж їх годувати якщо діти сидять в більшості в непідготовлених підвалах де немає навіть умов для навчання,а влада на містах рапортує що все як треба....покидьки блд кінчені...
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23.12.2024 21:18 Ответить
Котлетки у дівчинки... Хоча, може дитина вегетаріанка.
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24.12.2024 10:33 Ответить
 
 