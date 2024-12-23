ЕС выделяет 65 млн евро на питание школьников в Украине

Европейский Союз выделяет 65 млн евро на школьные обеды для учеников начальных классов в Украине.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за эти средства предусмотрено финансирование обедов для 700 тыс. учеников начальных классов.

"ЕС выделяет €65 млн на бесплатные, здоровые школьные обеды для 700 000 учеников начальных классов в Украине. Эта инициатива, часть пакета восстановления суммой €150 млн, обеспечивает улучшенное питание, продовольственную безопасность и стабильность для детей во время войны", - говорится в сообщении.

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