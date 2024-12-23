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Новости Помощь Украине
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Боднар Василий (158) Польша (8144) помощь (7424)

Польша передает Украине 45-й пакет помощи, готовится следующий, - посол Боднар

Посол України в Польщі Василь Боднар

Новый пакет помощи от Польши, уже 45-й, сейчас поступает в Украину.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

Поставки продолжаются, это чрезвычайно важный и нужный для нас пакет помощи. Мы благодарны польской стороне и продолжаем работать над формированием 46 пакета", - сказал он.

Боднар отметил, что украинская или польская сторона сообщит о завершении поставки помощи, предусмотренной 45-м пакетом помощи.

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"Это сделает или украинское Министерство обороны или польская сторона, которая сейчас обеспечивает эти поставки", - отметил дипломат.

В то же время, что именно и в каких количествах получит Украина, пока является закрытой информацией, отметил Боднар.

Напомним, ранее Украина в рамках помощи получила от Польши два вертолета Ми-8 и один Bell 412-HP.

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МіГ-29 пора передавати...
А після 20 січня поляки отримають F-35!
Місяць не протримаються під парасолькою НАТО?
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23.12.2024 21:32 Ответить
Огромное спасибо нашим польским друзьям, украинцы этого не забудут.
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23.12.2024 21:35 Ответить
І піврічне блокування кордону у найтяжчий час теж не забудуть.
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23.12.2024 21:54 Ответить
Може там будуть міни,які вбивають русню,а не ЗСУ,як від зє!
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23.12.2024 21:41 Ответить
Водночас що саме і в яких кількостях отримає Україна, наразі є закритою інформацією, сказав Боднар.
==========
напевно аж 4 вертольоти мі-8
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23.12.2024 21:54 Ответить
Дякую
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25.12.2024 03:40 Ответить
 
 