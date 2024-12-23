Польша передает Украине 45-й пакет помощи, готовится следующий, - посол Боднар
Новый пакет помощи от Польши, уже 45-й, сейчас поступает в Украину.
Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.
Поставки продолжаются, это чрезвычайно важный и нужный для нас пакет помощи. Мы благодарны польской стороне и продолжаем работать над формированием 46 пакета", - сказал он.
Боднар отметил, что украинская или польская сторона сообщит о завершении поставки помощи, предусмотренной 45-м пакетом помощи.
"Это сделает или украинское Министерство обороны или польская сторона, которая сейчас обеспечивает эти поставки", - отметил дипломат.
В то же время, что именно и в каких количествах получит Украина, пока является закрытой информацией, отметил Боднар.
Напомним, ранее Украина в рамках помощи получила от Польши два вертолета Ми-8 и один Bell 412-HP.
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А після 20 січня поляки отримають F-35!
Місяць не протримаються під парасолькою НАТО?
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напевно аж 4 вертольоти мі-8