Польша передает Украине 45-й пакет помощи, готовится следующий, - посол Боднар

Новый пакет помощи от Польши, уже 45-й, сейчас поступает в Украину.

Об этом в комментарии "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, информирует Цензор.НЕТ.

Поставки продолжаются, это чрезвычайно важный и нужный для нас пакет помощи. Мы благодарны польской стороне и продолжаем работать над формированием 46 пакета", - сказал он.

Боднар отметил, что украинская или польская сторона сообщит о завершении поставки помощи, предусмотренной 45-м пакетом помощи.

Читайте также: В Украинский легион в Польше подано более тысячи заявлений, - посол Боднар

"Это сделает или украинское Министерство обороны или польская сторона, которая сейчас обеспечивает эти поставки", - отметил дипломат.

В то же время, что именно и в каких количествах получит Украина, пока является закрытой информацией, отметил Боднар.

Напомним, ранее Украина в рамках помощи получила от Польши два вертолета Ми-8 и один Bell 412-HP.

Читайте также: Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину, - посол Боднар