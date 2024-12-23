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Боднар Василий (158) Польша (8144) добровольцы (1125) ВСУ (6274)

Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину, - посол Боднар

Перший підрозділ Українського легіону, який наразі формують у Польщі, вже вирушив до України

Первое подразделение Украинского легиона, который сейчас формируют в Польше, уже отправилось в Украину. Здесь военнослужащие продолжат обучение.

Об этом "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах.

Кроме того, 10 января 2025 года следующие добровольцы подпишут контракты с ВСУ и отправятся на полигон в Польше на обучение.

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Это, на самом деле, история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а, возможно, и за океаном... Наши граждане, которые на него соглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию хорошей подготовки", - сказал Боднар.

Дипломат добавил, что стимулировать возможно только добровольным поощрением, поскольку это - абсолютно добровольное подразделение.

В то же время количество добровольцев украинский посол не называет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Около трети людей, которые обращаются в центр рекрутинга, желают подписать контракт, - 5 ОШБр

Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц начал работать рекрутинговый центр Украинского легиона.
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не знаю что и сказать, когда все ясно
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23.12.2024 18:23 Ответить
Цікаво, контракт безстроковий, чи ні?
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23.12.2024 18:36 Ответить
Фермерів блокувальників би туди вони б росіян би точно зупинили б? Чи ні?
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23.12.2024 18:41 Ответить
Фіаско моб.роботи ******** влади: прокурори та поліція не мобілізовані.

А громадяне за відсутності примусу (за кордоном це саме так) дають 1000 осіб з 4000 000
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23.12.2024 20:34 Ответить
А чи не на часі розширити литовсько-полько-український батальон до дивізії і направити на фронт? А то він якось не гарно виглядає. Може тоді і країни підписанти Будапешського меморандуму по дивізії відправили. А там дивись і інші підтягнулися.
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23.12.2024 21:42 Ответить
Тут же питання ось в чому. Цей легіон, а також майбутні гипотетичні іноземні військові, французьські Макрона, ЄС, НАТО тощо: чи буде це просто піхота з калашами, яку посадять до окопів під КАБи? Тоді це не має сенсу! Якщо заходе французський , чи польський та інший іноземний легіон, він одразу має бути на бронетехниці, з танками, артилерією, авіацією, підвіщеним проти штату боєкомплєктом, з підтримкою супутникової розвідки тоще. Все як годиться.
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23.12.2024 21:48 Ответить
Тьма, говоришь, а нах они Тису и зап. Буг переплывали?
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24.12.2024 15:42 Ответить
 
 