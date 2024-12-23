Первые добровольцы Украинского легиона уже прибыли в Украину, - посол Боднар

Первое подразделение Украинского легиона, который сейчас формируют в Польше, уже отправилось в Украину. Здесь военнослужащие продолжат обучение.

Об этом "Радио Свобода" сказал посол Украины в Польше Василий Боднар, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, обучение первых добровольцев-легионеров продолжится на украинских полигонах.

Кроме того, 10 января 2025 года следующие добровольцы подпишут контракты с ВСУ и отправятся на полигон в Польше на обучение.

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Это, на самом деле, история успеха, из которой пробуют делать некоторые политики или и российская пропаганда негативный факт. Процесс, конечно, мы бы хотели, чтобы он шел быстрее, но он идет как идет. Мы работаем над тем, чтобы эта информация была общедоступной во всех странах ЕС, а, возможно, и за океаном... Наши граждане, которые на него соглашаются, убежден, будут иметь соответствующую сатисфакцию хорошей подготовки", - сказал Боднар.

Дипломат добавил, что стимулировать возможно только добровольным поощрением, поскольку это - абсолютно добровольное подразделение.

В то же время количество добровольцев украинский посол не называет.

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Украинский легион в Польше

Напомним, создание Украинского легиона предусматривает соглашение по безопасности, подписанное Украиной и Польшей 8 июля.

Президент Владимир Зеленский сказал, что каждый гражданин Украины, который решит присоединиться к легиону, сможет подписать контракт с ВСУ.

В польском городе Люблине 1 октября в День защитников и защитниц начал работать рекрутинговый центр Украинского легиона.