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Правительство Италии поддержало продолжение поставок оружия Украине на 2025 год

Уряд Італії підтримав продовження постачання зброї Україні

В понедельник, 23 декабря, правительство премьер-министра Италии Джорджи Мелони поддержало продление разрешения на предоставление военной помощи Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ANSA.

В частности, итальянское правительство одобрило закон-декрет, который содержит "срочные положения о продлении разрешения на передачу военных транспортных средств, материалов и оборудования государственным органам Украины".

Однако для продолжения поставок оружия все еще понадобится разрешение парламента Италии.

Отметим, что разрешение на поставку вооружения Украине из Италии действует до конца 2024 года.

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Ранее сообщалось, что в начале декабря правительство Италии одобрило выделение десятого пакета военной помощи для Украины. Фактически вся информация об отправке оружия засекречена.
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23.12.2024 23:15 Ответить
 
 