Посольство Сербии возобновило работу в Украине

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот от посла Республики Сербия в Украине Андона Сапунджи, что ознаменовало возобновление работы посольства в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По сообщению Министерства иностранных дел Украины, во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие политического диалога, сотрудничество в международных организациях, поддержку Формулы мира и "Плана победы" Украины.

Мищенко поблагодарил Сербию за ее поддержку территориальной целостности Украины и помощь в борьбе с последствиями российской агрессии. Он также выразил надежду на более решительную позицию Белграда по осуждению действий РФ.

Андон Сапунджи, в свою очередь, подтвердил готовность Сербии способствовать преодолению последствий войны и дальнейшему развитию дружеских отношений с Украиной.

Напомним, что в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ посольство Сербии было временно закрыто. В сентябре 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Сербия возобновит работу своего посольства в Киеве.

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