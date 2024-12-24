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Посольство Сербии возобновило работу в Украине

Посольство Сербії відновило роботу в Києві

Заместитель министра иностранных дел Украины Александр Мищенко принял копии верительных грамот от посла Республики Сербия в Украине Андона Сапунджи, что ознаменовало возобновление работы посольства в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По сообщению Министерства иностранных дел Украины, во время встречи стороны обсудили дальнейшее развитие политического диалога, сотрудничество в международных организациях, поддержку Формулы мира и "Плана победы" Украины.

Мищенко поблагодарил Сербию за ее поддержку территориальной целостности Украины и помощь в борьбе с последствиями российской агрессии. Он также выразил надежду на более решительную позицию Белграда по осуждению действий РФ.

Андон Сапунджи, в свою очередь, подтвердил готовность Сербии способствовать преодолению последствий войны и дальнейшему развитию дружеских отношений с Украиной.

Напомним, что в марте 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ посольство Сербии было временно закрыто. В сентябре 2024 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Сербия возобновит работу своего посольства в Киеве.

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є підозра щодо певних маніпуляцій з ім'ям посла.
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24.12.2024 12:00 Ответить
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24.12.2024 12:07 Ответить
Не вірю жодному слову сербів. Нам потрібна війна сербії і угорщини за воєводину.
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24.12.2024 12:11 Ответить
У мадяр, як і у кацапів - якщо хоч одна людина говорить угорською на якійсь території, це - "Мадьярорсаг"... ("Вітчизна") Правда, коли питаєш мадяр, чому вони поселення на берегах Балатону, іменують "завоюванням Батьківщини", починають "менжуваться"...
Бо "завоювання" означає АГРЕСІЮ та "захоплення чужої території"...
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24.12.2024 12:27 Ответить
Довго ці андони чекали, що їх кремлівські хазяї будуть у Києві, але вже навіть ці зрозуміли, що цього не буде.
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24.12.2024 12:12 Ответить
Сапунжи що, реально Андон???
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24.12.2024 12:27 Ответить
Не дочекалися раzzіян у Києві. Тепер шпигунів засилають
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24.12.2024 13:18 Ответить
 
 