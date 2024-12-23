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Новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии начинают дипломатическую миссию в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Китая, Саудовской Аравии и Сербии.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Верительные грамоты. Сегодня свою дипломатическую миссию в Украине начинают новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии.

Поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине, пообщался с каждым из них. Надеемся на активизацию сотрудничества между странами", - отметил президент.

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Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение более 30 новых украинских послов.

Также сообщалось, что 21 декабря президент Владимир Зеленский уволил украинских дипломатов в ряде государств и представителей Украины в международных организациях. Глава государства подписал указы о назначении новых послов.
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23.12.2024 19:58 Ответить
а можно не цитировать его телеграм-канал с его бредятиной?
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23.12.2024 21:33 Ответить
Де нові імена послів , які назначені Зе?
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23.12.2024 22:50 Ответить
 
 