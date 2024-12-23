Новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии начинают дипломатическую миссию в Украине, - Зеленский. ВИДЕО
Сегодня, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Китая, Саудовской Аравии и Сербии.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Верительные грамоты. Сегодня свою дипломатическую миссию в Украине начинают новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии.
Поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине, пообщался с каждым из них. Надеемся на активизацию сотрудничества между странами", - отметил президент.
Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение более 30 новых украинских послов.
Также сообщалось, что 21 декабря президент Владимир Зеленский уволил украинских дипломатов в ряде государств и представителей Украины в международных организациях. Глава государства подписал указы о назначении новых послов.
Пожалуйста, подождите...