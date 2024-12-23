Новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии начинают дипломатическую миссию в Украине, - Зеленский. ВИДЕО

Сегодня, 23 декабря, президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новых послов Китая, Саудовской Аравии и Сербии.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Читайте также: Есть сотни направлений отношений, в которых нам нужен реальный, конкретный, ощутимый результат, - Зеленский о приоритетах работы дипломатов

"Верительные грамоты. Сегодня свою дипломатическую миссию в Украине начинают новые послы Китая, Саудовской Аравии и Сербии.



Поздравил послов с началом дипломатической миссии в Украине, пообщался с каждым из них. Надеемся на активизацию сотрудничества между странами", - отметил президент.

Читайте также: Зеленский меняет позицию по переговорам с РФ из-за влияния Трампа и ситуации на фронте, - WP

Напомним, 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский согласовал назначение более 30 новых украинских послов.

Также сообщалось, что 21 декабря президент Владимир Зеленский уволил украинских дипломатов в ряде государств и представителей Украины в международных организациях. Глава государства подписал указы о назначении новых послов.