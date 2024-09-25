Сербия возобновит работу своего посольства в Киеве, - Сибига

Посольство Сербии возобновит свою работу в Киеве.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Возобновление работы сербского дипломатического представительства в Киеве Сибига анонсировал после встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Нью-Йорке.

"Я приветствую решение Сербии вновь открыть свое посольство в Киеве уже в этом году", - заявил глава украинского МИД.

Также Сибига рассказал сербскому коллеге о российских ударах по украинской энергетической системе и отметил поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и участие в процессе воплощения Формулы мира.

Напомним, что в марте 2022 года сербское дипломатическое представительство прекратило свою работу в Украине из-за полномасштабного российского вторжения.

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