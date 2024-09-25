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Сербия возобновит работу своего посольства в Киеве, - Сибига

Сибіга повідомив про відновлення роботи сербського посольства

Посольство Сербии возобновит свою работу в Киеве.

Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Возобновление работы сербского дипломатического представительства в Киеве Сибига анонсировал после встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Нью-Йорке.

"Я приветствую решение Сербии вновь открыть свое посольство в Киеве уже в этом году", - заявил глава украинского МИД.

Также Сибига рассказал сербскому коллеге о российских ударах по украинской энергетической системе и отметил поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и участие в процессе воплощения Формулы мира.

Напомним, что в марте 2022 года сербское дипломатическое представительство прекратило свою работу в Украине из-за полномасштабного российского вторжения.

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Автор: 

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Кацапські шпигуни у Києві? Ні, дякую!
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25.09.2024 19:33 Ответить
Сербія збільшує продаж *********** на Захід, звідки вони потрапляють в Україну, хоч Белград не приєднався до західних санкцій проти Росії.

За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році сербський експорт ***********, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.
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25.09.2024 19:38 Ответить
За даними The Economist, з 2020 року сербський експорт зброї збільшився в чотири рази.
Як пише видання, особливий інтерес для України становить здатність промисловості виробляти ********** та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Окрім цього снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.
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25.09.2024 19:45 Ответить
Чергова пАтужна дипломатична перемога!
Нащо воно сербам зрозуміло- щоб без мила проскочити у ЄС та ширити ідеї уZZкава міра-самава міралюбівава міра в мірє.
Україні серби нахіба?
Куратори з лубянської площі очєнь прасілі?
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25.09.2024 19:52 Ответить
То може відразу всю кацапську агентуру узаконить нах такі гарні потрібні що взагалі робиться
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25.09.2024 20:05 Ответить
 
 