Сербия возобновит работу своего посольства в Киеве, - Сибига
Посольство Сербии возобновит свою работу в Киеве.
Об этом в соцсети Х сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.
Возобновление работы сербского дипломатического представительства в Киеве Сибига анонсировал после встречи с министром иностранных дел Сербии Марко Джуричем в Нью-Йорке.
"Я приветствую решение Сербии вновь открыть свое посольство в Киеве уже в этом году", - заявил глава украинского МИД.
Также Сибига рассказал сербскому коллеге о российских ударах по украинской энергетической системе и отметил поддержку Сербией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и участие в процессе воплощения Формулы мира.
Напомним, что в марте 2022 года сербское дипломатическое представительство прекратило свою работу в Украине из-за полномасштабного российского вторжения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році сербський експорт ***********, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.
Як пише видання, особливий інтерес для України становить здатність промисловості виробляти ********** та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Окрім цього снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.
Нащо воно сербам зрозуміло- щоб без мила проскочити у ЄС та ширити ідеї уZZкава міра-самава міралюбівава міра в мірє.
Україні серби нахіба?
Куратори з лубянської площі очєнь прасілі?