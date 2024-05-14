Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не присоединяется к санкциям против РФ, - премьер Вучевич
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич после встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в понедельник выразил поддержку Украине, однако не стал вводить санкции против России.
Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на на Reuters.
"Сербия привержена соблюдению международного права и территориальной целостности членов ООН, в том числе Украины... Мы открыты к дружеским обсуждениям всех вопросов на всех уровнях", - подчеркнул Вучевич.
При этом глава правительства не стал брать на себя обязательств по присоединению Сербии к международным санкциям против России.
Как сообщал Цензор.НЕТ, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Белграде встретился с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, а также со своим сербским коллегой Марко Джуричем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сподіваюсь, друзі України поховають програму євроінтеграції Сербії - рашкіних посіпак.
Тому вірити в їхню підтримку це помилка.