Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не присоединяется к санкциям против РФ, - премьер Вучевич

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич после встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в понедельник выразил поддержку Украине, однако не стал вводить санкции против России.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на на Reuters.

"Сербия привержена соблюдению международного права и территориальной целостности членов ООН, в том числе Украины... Мы открыты к дружеским обсуждениям всех вопросов на всех уровнях", - подчеркнул Вучевич.

При этом глава правительства не стал брать на себя обязательств по присоединению Сербии к международным санкциям против России.

Как сообщал Цензор.НЕТ, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Белграде встретился с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, а также со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

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