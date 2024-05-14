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Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, однако не присоединяется к санкциям против РФ, - премьер Вучевич

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич после встречи с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в понедельник выразил поддержку Украине, однако не стал вводить санкции против России.

Передает его слова Цензор.НЕТ со ссылкой на на Reuters.

"Сербия привержена соблюдению международного права и территориальной целостности членов ООН, в том числе Украины... Мы открыты к дружеским обсуждениям всех вопросов на всех уровнях", - подчеркнул Вучевич.

При этом глава правительства не стал брать на себя обязательств по присоединению Сербии к международным санкциям против России.

Как сообщал Цензор.НЕТ, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Белграде встретился с премьер-министром Сербии Милошем Вучевичем, а также со своим сербским коллегой Марко Джуричем.

Также читайте: Кулеба и первая леди Зеленская впервые посетили Сербию с начала полномасштабного вторжения

Автор: 

россия (95420) Сербия (387)


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Топ комментарии
+15
Ми підтримуємо територіальну цілісність України, але не засуджуємо напад Росії на Україну - то називається "наїбалово" українською, та за таку позицію бʼють в пику.
Сподіваюсь, друзі України поховають програму євроінтеграції Сербії - рашкіних посіпак.
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14.05.2024 01:50
+5
Де і коли серби чимось допомогли!?
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14.05.2024 03:15
+4
Не правда. Нічим вони нам не допомогли.
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14.05.2024 02:36
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Сортировать:
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Ми підтримуємо територіальну цілісність України, але не засуджуємо напад Росії на Україну - то називається "наїбалово" українською, та за таку позицію бʼють в пику.
Сподіваюсь, друзі України поховають програму євроінтеграції Сербії - рашкіних посіпак.
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14.05.2024 01:50 Ответить
Серби нам нехило ************ допомогли, так що все одно що говорять, треба дивитись по діям. Дуже багато проросійського електорату в країні, тому вони не можуть говорити деякі речі. Допогають озброєнням і за це подякуємо
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14.05.2024 01:57 Ответить
Не правда. Нічим вони нам не допомогли.
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14.05.2024 02:36 Ответить
Де і коли серби чимось допомогли!?
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14.05.2024 03:15 Ответить
Косово допомогли, що тепер?
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14.05.2024 10:12 Ответить
Косовари молодці, дякуємо їм за допомогу. Але до чого це? Це якось відміняє факт того, що серби також нам допомогають? (просто стараються приховувати це)
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14.05.2024 21:05 Ответить
Кретин.
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14.05.2024 02:35 Ответить
Як то кажуть - І рибку з'їсти і ... поле перейти.
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14.05.2024 02:40 Ответить
Скажи хто твiй друг i я скажу хто ти.
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14.05.2024 03:22 Ответить
И рыбку съесть и на х*й сесть...парам парам пам. Всё
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14.05.2024 04:41 Ответить
Знайшли у кого шукати підтримку, у сербів.
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14.05.2024 05:04 Ответить
тобто не підтримує
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14.05.2024 05:04 Ответить
Я(сербія)- цнотлива повія...
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14.05.2024 06:01 Ответить
Вучичь хоче і рібку з'істи і на морквину сісти?
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14.05.2024 06:30 Ответить
Сербський пятух
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14.05.2024 07:07 Ответить
Але жопоболь в тебе, кацапський пятух
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14.05.2024 07:30 Ответить
Боронь боже від таких друзів !!!
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14.05.2024 07:27 Ответить
вибачте за брутальність але складається вріження що сербський варіант незайманості це коли до заміжжя секс тільки оральний
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14.05.2024 07:41 Ответить
Хитровиїбані вучечі
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14.05.2024 07:47 Ответить
Серби таки ж сами імперці як і кацапи, тільки зі своїм балканськім "величием", вони вєсь цей час тільки і чекають реваншу за розпад своеї хай і невеликої але імперії.
Тому вірити в їхню підтримку це помилка.
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14.05.2024 07:48 Ответить
Српскі *************
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14.05.2024 08:08 Ответить
"Я з цього приводу маю власну думку, але я з нею не згідний!"
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14.05.2024 08:11 Ответить
Нічого не нагадує? Лагідне сербське телятко двох маток сосе!
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14.05.2024 08:16 Ответить
сербія це європейська мавпа
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14.05.2024 08:47 Ответить
 
 