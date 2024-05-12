Кулеба и первая леди Зеленская впервые посетили Сербию с начала полномасштабного вторжения
Первая леди Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 12 мая, прибыли с официальным визитом в Сербию.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, это - первый визит высокопоставленных украинских лиц в Сербию с начала полномасштабного вторжения.
В сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич Зеленская, вместе с Кулебой, осмотрели сербскую столицу Белград, а также средневековую крепость Калемегдан.
Кроме этого, Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.
Reuters пишет, что этот визит является сигналом о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России. Издание добавляет, что пророссийские настроения являются высокими в Сербии из-за традиционных исторических, религиозных, политических и военных связей.
Позиция Сербии относительно войны в Украине
Как известно, Сербия имеет неоднозначную позицию относительно войны России против Украины. В частности, Белград отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.
Ранее новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил, что стратегическая цель его страны - вступление в ЕС, однако она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.
Кроме этого, Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций в отношении России.
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Вряд ли Британия захочет шквариться об этих, хотя деньги не пахнут.
Хелловін 31-го жовтня
Пішла б у шпиталі працювати, можливо і розуму набралася…
Але видно, що тільки в шапіто до приблуд95, і годиться…
А час добігає, треба уже бути ГОТОВИМ і відповідати за свої здобутки Зеленському… Кров УКРАЇНЦІВ, не водиця..
"- ось соратник зелі кулёба. а ось, бойова поддруга зелі - лєнка по 7.40
- а де ж зелёньський?
- а зелёньський у дєрьмака в відосику."
"Не помню хорошо, как в конце концов я очутился на парусиновой койке, подвязанной
между стойками сиденьев вагона третьего класса, что теперь называют жестким. Это
был санитарный поезд No 14. В вагоне, кроме меня, никого не было. Подошла сестра
милосердия, высокая красивая женщина с большими, грустными, темными глазами, в
белой косынке.
- Неудобно вам лежать, капитан? - обратилась она ко мне.-- Койка для вас коротка,
да и холст совсем провис. Хотите, мы вас перенесем на другую койку.
За день вагон накалился от жгучего солнца, и ночь не принесла прохлады, несмотря
на поднятые рамы окон. Когда совсем стемнело и зажглась стеариновая свеча в
фонаре, сестра вернулась и предложила пить.
- Вы уж простите,-- с горечью сказала она,-- наш поезд военный, а не Красного
креста. У них там подают холодный крюшон из шампанского, а вот у нас, кроме
клюквенного морса, нечего предложить. Во всем экономия, раскладки казенные, в
обрез.
И вспомнились мне те роскошные поезда "имени императрицы", которые я видел
проходящими через Ляоян. Их все осматривали, восторгаясь и прекрасной
хирургической, и койками, оборудованными по последнему слову науки, и даже
вагонами для докторов и сестер, и особыми купе, и уютной столовой. Таких поездов
было всего три, и никому не приходило в голову подсчитать, сколько раненых могли
они принять. Впоследствии к ним попросту прицепляли теплушки, куда после больших
сражений раненых сваливали наспех без всякого разбора. "Поезда императрицы" были
созданы для популярности царской семьи и только вызывали чувство зависти к тем
счастливцам, которые могли пользоваться этой роскошью".