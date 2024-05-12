Кулеба и первая леди Зеленская впервые посетили Сербию с начала полномасштабного вторжения

Первая леди Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 12 мая, прибыли с официальным визитом в Сербию.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, это - первый визит высокопоставленных украинских лиц в Сербию с начала полномасштабного вторжения.

В сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич Зеленская, вместе с Кулебой, осмотрели сербскую столицу Белград, а также средневековую крепость Калемегдан.

Кроме этого, Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.

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Reuters пишет, что этот визит является сигналом о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России. Издание добавляет, что пророссийские настроения являются высокими в Сербии из-за традиционных исторических, религиозных, политических и военных связей.

Позиция Сербии относительно войны в Украине

Как известно, Сербия имеет неоднозначную позицию относительно войны России против Украины. В частности, Белград отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.

Ранее новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил, что стратегическая цель его страны - вступление в ЕС, однако она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.

Кроме этого, Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций в отношении России.

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