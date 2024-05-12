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Кулеба и первая леди Зеленская впервые посетили Сербию с начала полномасштабного вторжения

Кулеба та Зеленська відвідали Сербію

Первая леди Украины Елена Зеленская и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в воскресенье, 12 мая, прибыли с официальным визитом в Сербию.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, это - первый визит высокопоставленных украинских лиц в Сербию с начала полномасштабного вторжения.

В сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич Зеленская, вместе с Кулебой, осмотрели сербскую столицу Белград, а также средневековую крепость Калемегдан.

Кроме этого, Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.

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Reuters пишет, что этот визит является сигналом о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России. Издание добавляет, что пророссийские настроения являются высокими в Сербии из-за традиционных исторических, религиозных, политических и военных связей.

Позиция Сербии относительно войны в Украине

Как известно, Сербия имеет неоднозначную позицию относительно войны России против Украины. В частности, Белград отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.

Ранее новый премьер Сербии Милош Вучевич заявил, что стратегическая цель его страны - вступление в ЕС, однако она хочет поддерживать дружеские отношения и с Россией.

Кроме этого, Вучевич отметил, что Сербия продолжит политику воздержания от санкций в отношении России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В новом правительстве Сербии - пророссийский вице-премьер Вулин, находящийся под санкциями США

Автор: 

Сербия (387) Кулеба Дмитрий (2880) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+23
Скубрією тхне ...
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12.05.2024 21:58
+12
І кулєбякою ...
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12.05.2024 21:59
+12
Перепрошую, а перша ***** то що таке?! Хто то є, яка стаття Конституції визначає її статус? Хто фінансує її "візити"?
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12.05.2024 22:00
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Скубрією тхне ...
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12.05.2024 21:58 Ответить
І кулєбякою ...
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12.05.2024 21:59 Ответить
Тільки в Країні , дє нарід не поважає себе , своїх дітей , могли обрати в президенти ,ВОРОГА України її чоловіка ,а ця кінчена потвора здавала позиції ЗСУ і закликала інших сепаратюг працювати на ТЕРРОРИСТІВ , за що була в « МИРОТВОРЦІ»? всі так звані журналісти , ЛОМи це проко₽тонули і продовжують робити вигляд, що дуже класно , коли 4*уклонюга вирішив ЗНУЩАТИСЯ НАД ЗАЛУЖНИМ І БОЙОВИМИ ГЕНЕРАЛАМИ
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13.05.2024 01:57 Ответить
Вона в наморднику
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12.05.2024 22:00 Ответить
Заразна?
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12.05.2024 22:05 Ответить
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12.05.2024 21:59 Ответить
буде та суч..а толкати сербам скумбрію по 8грн за кіло? Надіюсь серби над ними надругаютбся а потім пересадять....
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12.05.2024 22:00 Ответить
Перепрошую, а перша ***** то що таке?! Хто то є, яка стаття Конституції визначає її статус? Хто фінансує її "візити"?
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12.05.2024 22:00 Ответить
А чо скумбрія в масці? Нерест, ікру метає через пасть?
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12.05.2024 22:00 Ответить
Пора приглядываться в какую страну семейка Зекоманданте будет эвакуироваться.
Вряд ли Британия захочет шквариться об этих, хотя деньги не пахнут.
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12.05.2024 22:02 Ответить
Хай валять в Сербію легше потім буде . Сербія то як білорашка
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12.05.2024 22:26 Ответить
Ну Ви і наївні ! Вони собі вже цілі острови купили ! В Італії вже давно вілли , в Арабських Єміратах , вЛатинській Америці…… Запасних аєродромів і МІЛЬЯРДІВ в офшорах вистачіть на 10 поколінь
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13.05.2024 02:02 Ответить
Пишуть у Білгороді нові прильоти. https://hromadske.ua/svit/223935-u-rosiyskomu-byelhorodi-znovu-zaiavyly-pro-obstrily-imovirno-poshkodzena-tets
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12.05.2024 22:03 Ответить
І по якого беня ???...лизнуть сраку путінському сателіту..?
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12.05.2024 22:05 Ответить
BREAKING NEWS!!! Терміново в друк! Говорять радіостанції всього світу!..
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12.05.2024 22:07 Ответить
А Кращебвтік чому не втік разом зі скумбрією ? ))
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12.05.2024 22:08 Ответить
Это результат визита Си в Сербию. Зескот ищет себе варианты между капель дождя...
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12.05.2024 22:12 Ответить
І скільки у Сербії коштує скумбрія?
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12.05.2024 22:13 Ответить
Красіва жінка. Але стара для мене. Та й не захоче в село.
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12.05.2024 22:14 Ответить
Чого вона в масці?
Хелловін 31-го жовтня
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12.05.2024 22:14 Ответить
О, весь інтернет буде забитий новиною, в яку гарну одежу вдягнулося оте малороське з Кривого Рогу і як воно сиділо.
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12.05.2024 22:17 Ответить
Статті з фотографіями про неперевершене вбрання і витончений смак «першої леді» зʼявляються в інеті останні роки регулярно і на багатьох сайтам. Мені чомусь здається що журналісти пишуть про такі «надзвичайно важливі новини» не з власної ініціативи а хтось таки їх замовляє та щедро оплачує..
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12.05.2024 22:52 Ответить
Ха, скумбрія зі своїми лічинками живе у Лондоні, у Києві навіть не з'являється. А тут вирішили показати цю потвору по тєліку, хоч українцям реально насрати на неї.
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12.05.2024 22:21 Ответить
По скумбрію, мабуть, поїхали для зелі, по 8 євро…
Пішла б у шпиталі працювати, можливо і розуму набралася…
Але видно, що тільки в шапіто до приблуд95, і годиться…
А час добігає, треба уже бути ГОТОВИМ і відповідати за свої здобутки Зеленському… Кров УКРАЇНЦІВ, не водиця..
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12.05.2024 22:22 Ответить
класична картина маслом - "зелёньський в відосику"
"- ось соратник зелі кулёба. а ось, бойова поддруга зелі - лєнка по 7.40
- а де ж зелёньський?
- а зелёньський у дєрьмака в відосику."
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12.05.2024 22:28 Ответить
Дружина і дочки Миколи другого під час війни допомагали пораненим в шпіталях, так тож царі були, а зараз перша леді з умовного урюпінська, не царскоє ето дело.
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12.05.2024 22:56 Ответить
Почитай спогади А А Ігнатьєва - "Пятьдесят лет в строю" Там був такий самий "піар"
"Не помню хорошо, как в конце концов я очутился на парусиновой койке, подвязанной
между стойками сиденьев вагона третьего класса, что теперь называют жестким. Это
был санитарный поезд No 14. В вагоне, кроме меня, никого не было. Подошла сестра
милосердия, высокая красивая женщина с большими, грустными, темными глазами, в
белой косынке.
- Неудобно вам лежать, капитан? - обратилась она ко мне.-- Койка для вас коротка,
да и холст совсем провис. Хотите, мы вас перенесем на другую койку.
За день вагон накалился от жгучего солнца, и ночь не принесла прохлады, несмотря
на поднятые рамы окон. Когда совсем стемнело и зажглась стеариновая свеча в
фонаре, сестра вернулась и предложила пить.
- Вы уж простите,-- с горечью сказала она,-- наш поезд военный, а не Красного
креста. У них там подают холодный крюшон из шампанского, а вот у нас, кроме
клюквенного морса, нечего предложить. Во всем экономия, раскладки казенные, в
обрез.
И вспомнились мне те роскошные поезда "имени императрицы", которые я видел
проходящими через Ляоян. Их все осматривали, восторгаясь и прекрасной
хирургической, и койками, оборудованными по последнему слову науки, и даже
вагонами для докторов и сестер, и особыми купе, и уютной столовой. Таких поездов
было всего три, и никому не приходило в голову подсчитать, сколько раненых могли
они принять. Впоследствии к ним попросту прицепляли теплушки, куда после больших
сражений раненых сваливали наспех без всякого разбора. "Поезда императрицы" были
созданы для популярности царской семьи и только вызывали чувство зависти к тем
счастливцам, которые могли пользоваться этой роскошью".
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13.05.2024 03:48 Ответить
А що вони там забули? Готовлять грунт для втечі з України? Так у Зеленського вілла здається в Італії...
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12.05.2024 23:03 Ответить
В цій новині все сказано! Тепер зеля ,офіційно, жінка Єрмака оманського бо він тягає зелю скрізь! А от скумбрія залишилась біля розбитого корита і тепер стрибає на першого ліпшого, який має хоч яке небудь відношення до Європи! Кінчені!!!
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12.05.2024 23:41 Ответить
Неправильний заголовок! Правильно - "Дві "*ляді" - політична і моральна відвідали Сербію!"
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13.05.2024 03:31 Ответить
У світовій діпломатії це мабуть унікальний випадок, коли сіре безталанне чмо та сіра жадібна до патології чмошниця здійснили офіційний візит. І поясніть будь ласка, шо вона ніяка не посадова особа, тім більш високопоставлена.
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13.05.2024 04:16 Ответить
Тілки не називайте оцю істоту , леді..... Їй до леді, як до неба рачки
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13.05.2024 06:28 Ответить
Какая то странная парочка сформирована для визита к путинскому корешу,недоминистр и плохой маркетолог рыбного рынка.
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13.05.2024 07:00 Ответить
все це в рамках програми "екскурсія вихідного дня". щось скумбрія занудьгувала у цій незрозумілій для неї Україні, от аніматор і вивіз її пробздітися
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13.05.2024 08:00 Ответить
Для кого це скумбрія "перша"?
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13.05.2024 08:54 Ответить
 
 