В новом правительстве Сербии - пророссийский вице-премьер Вулин, находящийся под санкциями США

Александар Вулин, который находится под американскими санкциями за сотрудничество с РФ, стал вице-премьером в новом правительстве Сербии.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Европейскую правду.

Парламент Сербии утвердил новое правительство 2 мая. Во главе правительства стал Милош Вучевич.

Двумя "краеугольными камнями" внешней политики Сербии он назвал "политическую независимость и военный нейтралитет".

Вучевич подчеркнул, что Белград не откажется от дружбы с Россией, народ которой Сербия считает братским, но добавил, что то же самое касается Украины и украинского народа.

"Мы четко осудили нападение России на Украину, но мы также выразили свое несогласие с политикой санкций против Российской Федерации, к которой мы не хотим и не будем присоединяться", - сказал он.

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Одним из самых противоречивых назначений в правительстве Сербии стал Александар Вулин.

Ранее Вулин был министром обороны и внутренних дел страны. В 2020 году в статусе министра обороны он официально провозгласил концепцию "сербского мира", схожую с "русским миром" - "защитим всех сербов, где бы они ни жили".

В июле 2023 года США наложили на Вулина санкции, что сделало его первым действующим сербским чиновником, попавшим под санкции, со времен правления Слободана Милошевича в 1990-х годах. После этого Вулин подал в отставку с должности главы разведслужбы.

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