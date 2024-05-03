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В новому уряді Сербії - проросійський віцепрем’єр Вулін, який перебуває під санкціями США

В уряді Сербії - проросійський віцепрем'єр Вулін, на якого наклали санкції США

Александар Вулін, який перебуває під американськими санкціями за співпрацю з РФ, став віцепрем’єром в новому уряді Сербії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

Парламент Сербії затвердив новий уряд 2 травня. На чолі уряду став Мілош Вучевич.

Двома "наріжними каменями" зовнішньої політики Сербії він назвав "політичну незалежність і військовий нейтралітет".

Вучевич підкреслив, що Белград не відмовиться від дружби з Росією, народ якої Сербія вважає братнім, але додав, що те ж саме стосується України та українського народу.

"Ми чітко засудили напад Росії на Україну, але ми також висловили свою незгоду з політикою санкцій проти Російської Федерації, до якої ми не хочемо і не будемо приєднуватися", - сказав він.

Читайте: Сербія не підтримає санкції проти РФ за війну з Україною, - новий прем’єр Вучевич

Одним із найбільш суперечливих призначень в уряді Сербії став Александар Вулін.

Раніше Вулін був міністром оборони та внутрішніх справ країни. У 2020 році у статусі міністра оборони він офіційно проголосив концепцію "сербського світу", схожу з "русскім міром" - "захистимо всіх сербів, де б вони не жили".

У липні 2023 року США наклали на Вуліна санкції, що зробило його першим чинним сербським посадовцем, що потрапив під санкції, з часів правління Слободана Мілошевича в 1990-х роках. Після цього Вулін подав у відставку з посади глави розвідслужби.

Також читайте: Сербія не приєднуватиметься до БРІКС. Ми йдемо до ЄС, - Вучич

Автор: 

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Дивина. А в керівництві України скільки ?
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03.05.2024 09:47 Відповісти
Вони начебто до ЄС планують.
Буде ще один "троянський кінь" на кшталт Орбана з його Угорщиною.
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03.05.2024 09:48 Відповісти
Вони це колись у ЄС називали "дружній місточок до далекої та незрозумілої расції"
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03.05.2024 09:55 Відповісти
Серби це такі ж самі як москалі. Не відчувають жодної провини за вчинені ними геноциди. От аналогія: п'яного водія (сербів) який збив людей (албанців і боснійців) затримує поліція (НАТО), намагається з ним спочатку ввічливо розмовляти, той бикує і чинить спротив арешту. Поліцейський застосовує рівно стільки сили скільки потрібно аби закувати зловмисника в наручники. Після цього зловмисник все життя розказує немов він невинна жертва поліцейської брутальності.
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03.05.2024 10:30 Відповісти
 
 