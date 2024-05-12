Кулеба і перша леді Зеленська вперше відвідали Сербію з початку повномасштабного вторгнення

Перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у неділю, 12 травня, прибули з офіційним візитом до Сербії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, це перший візит високопоставленних українських осіб до Сербії з початку повномасштабного вторгнення.

У супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич Зеленська разом із Кулебою оглянули сербську столицю Белград, а також середньовічну фортецю Калемегдан.

Крім цього, Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва.

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Reuters пише, що цей візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії. Видання додає, що проросійські настрої є високими в Сербії через традиційні історичні, релігійні, політичні та військові зв’язки.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Як відомо, Сербія має неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Зокрема, Белград відмовляється передавати українським захисникам військову допомогу.

Раніше новий прем’єр Сербії Мілош Вучевич заявив, що стратегічна мета його країни - вступ до ЄС, однак вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією.

Крім цього, Вучевич зазначив, що Сербія продовжить політику утримання від санкцій щодо Росії.

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