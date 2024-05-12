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Новини
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Кулеба і перша леді Зеленська вперше відвідали Сербію з початку повномасштабного вторгнення

Кулеба та Зеленська відвідали Сербію

Перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у неділю, 12 травня, прибули з офіційним візитом до Сербії.

Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, це перший візит високопоставленних українських осіб до Сербії з початку повномасштабного вторгнення.

У супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич Зеленська разом із Кулебою оглянули сербську столицю Белград, а також середньовічну фортецю Калемегдан. 

Крім цього, Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва. 

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Reuters пише, що цей візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії. Видання додає, що проросійські настрої є високими в Сербії через традиційні історичні, релігійні, політичні та військові зв’язки.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Як відомо, Сербія має неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Зокрема, Белград відмовляється передавати українським захисникам військову допомогу.

Раніше новий прем’єр Сербії Мілош Вучевич заявив, що стратегічна мета його країни - вступ до ЄС, однак вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією.

Крім цього, Вучевич зазначив, що Сербія продовжить політику утримання від санкцій щодо Росії.

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Автор: 

Сербія (366) Кулеба Дмитро (3604) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+23
Скубрією тхне ...
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12.05.2024 21:58
+12
І кулєбякою ...
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12.05.2024 21:59
+12
Перепрошую, а перша ***** то що таке?! Хто то є, яка стаття Конституції визначає її статус? Хто фінансує її "візити"?
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12.05.2024 22:00
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Скубрією тхне ...
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12.05.2024 21:58 Відповісти
І кулєбякою ...
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12.05.2024 21:59 Відповісти
Тільки в Країні , дє нарід не поважає себе , своїх дітей , могли обрати в президенти ,ВОРОГА України її чоловіка ,а ця кінчена потвора здавала позиції ЗСУ і закликала інших сепаратюг працювати на ТЕРРОРИСТІВ , за що була в « МИРОТВОРЦІ»? всі так звані журналісти , ЛОМи це проко₽тонули і продовжують робити вигляд, що дуже класно , коли 4*уклонюга вирішив ЗНУЩАТИСЯ НАД ЗАЛУЖНИМ І БОЙОВИМИ ГЕНЕРАЛАМИ
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13.05.2024 01:57 Відповісти
Вона в наморднику
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12.05.2024 22:00 Відповісти
Заразна?
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12.05.2024 22:05 Відповісти
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12.05.2024 21:59 Відповісти
буде та суч..а толкати сербам скумбрію по 8грн за кіло? Надіюсь серби над ними надругаютбся а потім пересадять....
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12.05.2024 22:00 Відповісти
Перепрошую, а перша ***** то що таке?! Хто то є, яка стаття Конституції визначає її статус? Хто фінансує її "візити"?
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12.05.2024 22:00 Відповісти
А чо скумбрія в масці? Нерест, ікру метає через пасть?
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12.05.2024 22:00 Відповісти
Пора приглядываться в какую страну семейка Зекоманданте будет эвакуироваться.
Вряд ли Британия захочет шквариться об этих, хотя деньги не пахнут.
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12.05.2024 22:02 Відповісти
Хай валять в Сербію легше потім буде . Сербія то як білорашка
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12.05.2024 22:26 Відповісти
Ну Ви і наївні ! Вони собі вже цілі острови купили ! В Італії вже давно вілли , в Арабських Єміратах , вЛатинській Америці…… Запасних аєродромів і МІЛЬЯРДІВ в офшорах вистачіть на 10 поколінь
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13.05.2024 02:02 Відповісти
Пишуть у Білгороді нові прильоти. https://hromadske.ua/svit/223935-u-rosiyskomu-byelhorodi-znovu-zaiavyly-pro-obstrily-imovirno-poshkodzena-tets
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12.05.2024 22:03 Відповісти
І по якого беня ???...лизнуть сраку путінському сателіту..?
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12.05.2024 22:05 Відповісти
BREAKING NEWS!!! Терміново в друк! Говорять радіостанції всього світу!..
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12.05.2024 22:07 Відповісти
А Кращебвтік чому не втік разом зі скумбрією ? ))
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12.05.2024 22:08 Відповісти
Это результат визита Си в Сербию. Зескот ищет себе варианты между капель дождя...
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12.05.2024 22:12 Відповісти
І скільки у Сербії коштує скумбрія?
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12.05.2024 22:13 Відповісти
Красіва жінка. Але стара для мене. Та й не захоче в село.
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12.05.2024 22:14 Відповісти
Чого вона в масці?
Хелловін 31-го жовтня
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12.05.2024 22:14 Відповісти
О, весь інтернет буде забитий новиною, в яку гарну одежу вдягнулося оте малороське з Кривого Рогу і як воно сиділо.
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12.05.2024 22:17 Відповісти
Статті з фотографіями про неперевершене вбрання і витончений смак «першої леді» зʼявляються в інеті останні роки регулярно і на багатьох сайтам. Мені чомусь здається що журналісти пишуть про такі «надзвичайно важливі новини» не з власної ініціативи а хтось таки їх замовляє та щедро оплачує..
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12.05.2024 22:52 Відповісти
Ха, скумбрія зі своїми лічинками живе у Лондоні, у Києві навіть не з'являється. А тут вирішили показати цю потвору по тєліку, хоч українцям реально насрати на неї.
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12.05.2024 22:21 Відповісти
По скумбрію, мабуть, поїхали для зелі, по 8 євро…
Пішла б у шпиталі працювати, можливо і розуму набралася…
Але видно, що тільки в шапіто до приблуд95, і годиться…
А час добігає, треба уже бути ГОТОВИМ і відповідати за свої здобутки Зеленському… Кров УКРАЇНЦІВ, не водиця..
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12.05.2024 22:22 Відповісти
класична картина маслом - "зелёньський в відосику"
"- ось соратник зелі кулёба. а ось, бойова поддруга зелі - лєнка по 7.40
- а де ж зелёньський?
- а зелёньський у дєрьмака в відосику."
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12.05.2024 22:28 Відповісти
Дружина і дочки Миколи другого під час війни допомагали пораненим в шпіталях, так тож царі були, а зараз перша леді з умовного урюпінська, не царскоє ето дело.
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12.05.2024 22:56 Відповісти
Почитай спогади А А Ігнатьєва - "Пятьдесят лет в строю" Там був такий самий "піар"
"Не помню хорошо, как в конце концов я очутился на парусиновой койке, подвязанной
между стойками сиденьев вагона третьего класса, что теперь называют жестким. Это
был санитарный поезд No 14. В вагоне, кроме меня, никого не было. Подошла сестра
милосердия, высокая красивая женщина с большими, грустными, темными глазами, в
белой косынке.
- Неудобно вам лежать, капитан? - обратилась она ко мне.-- Койка для вас коротка,
да и холст совсем провис. Хотите, мы вас перенесем на другую койку.
За день вагон накалился от жгучего солнца, и ночь не принесла прохлады, несмотря
на поднятые рамы окон. Когда совсем стемнело и зажглась стеариновая свеча в
фонаре, сестра вернулась и предложила пить.
- Вы уж простите,-- с горечью сказала она,-- наш поезд военный, а не Красного
креста. У них там подают холодный крюшон из шампанского, а вот у нас, кроме
клюквенного морса, нечего предложить. Во всем экономия, раскладки казенные, в
обрез.
И вспомнились мне те роскошные поезда "имени императрицы", которые я видел
проходящими через Ляоян. Их все осматривали, восторгаясь и прекрасной
хирургической, и койками, оборудованными по последнему слову науки, и даже
вагонами для докторов и сестер, и особыми купе, и уютной столовой. Таких поездов
было всего три, и никому не приходило в голову подсчитать, сколько раненых могли
они принять. Впоследствии к ним попросту прицепляли теплушки, куда после больших
сражений раненых сваливали наспех без всякого разбора. "Поезда императрицы" были
созданы для популярности царской семьи и только вызывали чувство зависти к тем
счастливцам, которые могли пользоваться этой роскошью".
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13.05.2024 03:48 Відповісти
А що вони там забули? Готовлять грунт для втечі з України? Так у Зеленського вілла здається в Італії...
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12.05.2024 23:03 Відповісти
В цій новині все сказано! Тепер зеля ,офіційно, жінка Єрмака оманського бо він тягає зелю скрізь! А от скумбрія залишилась біля розбитого корита і тепер стрибає на першого ліпшого, який має хоч яке небудь відношення до Європи! Кінчені!!!
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12.05.2024 23:41 Відповісти
Неправильний заголовок! Правильно - "Дві "*ляді" - політична і моральна відвідали Сербію!"
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13.05.2024 03:31 Відповісти
У світовій діпломатії це мабуть унікальний випадок, коли сіре безталанне чмо та сіра жадібна до патології чмошниця здійснили офіційний візит. І поясніть будь ласка, шо вона ніяка не посадова особа, тім більш високопоставлена.
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13.05.2024 04:16 Відповісти
Тілки не називайте оцю істоту , леді..... Їй до леді, як до неба рачки
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13.05.2024 06:28 Відповісти
Какая то странная парочка сформирована для визита к путинскому корешу,недоминистр и плохой маркетолог рыбного рынка.
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13.05.2024 07:00 Відповісти
все це в рамках програми "екскурсія вихідного дня". щось скумбрія занудьгувала у цій незрозумілій для неї Україні, от аніматор і вивіз її пробздітися
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13.05.2024 08:00 Відповісти
Для кого це скумбрія "перша"?
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13.05.2024 08:54 Відповісти
 
 