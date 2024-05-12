Кулеба і перша леді Зеленська вперше відвідали Сербію з початку повномасштабного вторгнення
Перша леді України Олена Зеленська та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у неділю, 12 травня, прибули з офіційним візитом до Сербії.
Про це пише Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, це перший візит високопоставленних українських осіб до Сербії з початку повномасштабного вторгнення.
У супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич Зеленська разом із Кулебою оглянули сербську столицю Белград, а також середньовічну фортецю Калемегдан.
Крім цього, Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва.
Reuters пише, що цей візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії. Видання додає, що проросійські настрої є високими в Сербії через традиційні історичні, релігійні, політичні та військові зв’язки.
Позиція Сербії щодо війни в Україні
Як відомо, Сербія має неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Зокрема, Белград відмовляється передавати українським захисникам військову допомогу.
Раніше новий прем’єр Сербії Мілош Вучевич заявив, що стратегічна мета його країни - вступ до ЄС, однак вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією.
Крім цього, Вучевич зазначив, що Сербія продовжить політику утримання від санкцій щодо Росії.
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Вряд ли Британия захочет шквариться об этих, хотя деньги не пахнут.
Хелловін 31-го жовтня
Пішла б у шпиталі працювати, можливо і розуму набралася…
Але видно, що тільки в шапіто до приблуд95, і годиться…
А час добігає, треба уже бути ГОТОВИМ і відповідати за свої здобутки Зеленському… Кров УКРАЇНЦІВ, не водиця..
"- ось соратник зелі кулёба. а ось, бойова поддруга зелі - лєнка по 7.40
- а де ж зелёньський?
- а зелёньський у дєрьмака в відосику."
"Не помню хорошо, как в конце концов я очутился на парусиновой койке, подвязанной
между стойками сиденьев вагона третьего класса, что теперь называют жестким. Это
был санитарный поезд No 14. В вагоне, кроме меня, никого не было. Подошла сестра
милосердия, высокая красивая женщина с большими, грустными, темными глазами, в
белой косынке.
- Неудобно вам лежать, капитан? - обратилась она ко мне.-- Койка для вас коротка,
да и холст совсем провис. Хотите, мы вас перенесем на другую койку.
За день вагон накалился от жгучего солнца, и ночь не принесла прохлады, несмотря
на поднятые рамы окон. Когда совсем стемнело и зажглась стеариновая свеча в
фонаре, сестра вернулась и предложила пить.
- Вы уж простите,-- с горечью сказала она,-- наш поезд военный, а не Красного
креста. У них там подают холодный крюшон из шампанского, а вот у нас, кроме
клюквенного морса, нечего предложить. Во всем экономия, раскладки казенные, в
обрез.
И вспомнились мне те роскошные поезда "имени императрицы", которые я видел
проходящими через Ляоян. Их все осматривали, восторгаясь и прекрасной
хирургической, и койками, оборудованными по последнему слову науки, и даже
вагонами для докторов и сестер, и особыми купе, и уютной столовой. Таких поездов
было всего три, и никому не приходило в голову подсчитать, сколько раненых могли
они принять. Впоследствии к ним попросту прицепляли теплушки, куда после больших
сражений раненых сваливали наспех без всякого разбора. "Поезда императрицы" были
созданы для популярности царской семьи и только вызывали чувство зависти к тем
счастливцам, которые могли пользоваться этой роскошью".