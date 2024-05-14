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Сербія підтримує територіальну цілісність України, однак не приєднується до санкцій проти РФ, - прем’єр Вучевич

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в понеділок висловив підтримку Україні, однак не став запроваджувати санкції проти Росії.

Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на на Reuters.

"Сербія віддана дотриманню міжнародного права та територіальної цілісності членів ООН, в тому числі України... Ми відкриті до дружніх обговорень усіх питань на усіх рівнях", - наголосив Вучевич.

При цьому глава уряду не став брати зобов’язань щодо приєднання Сербії до міжнародних санкцій проти Росії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Белграді зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем, а також зі своїм сербським колегою Марко Джуричем.

Читайте: Посол Сербії повернеться до Києва найближчим часом. Домовилися з Україною про покращення двосторонніх відносин, - Вучич

Автор: 

росія (65007) Сербія (366)


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Топ коментарі
+15
Ми підтримуємо територіальну цілісність України, але не засуджуємо напад Росії на Україну - то називається "наїбалово" українською, та за таку позицію бʼють в пику.
Сподіваюсь, друзі України поховають програму євроінтеграції Сербії - рашкіних посіпак.
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14.05.2024 01:50
+5
Де і коли серби чимось допомогли!?
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14.05.2024 03:15
+4
Не правда. Нічим вони нам не допомогли.
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14.05.2024 02:36
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Ми підтримуємо територіальну цілісність України, але не засуджуємо напад Росії на Україну - то називається "наїбалово" українською, та за таку позицію бʼють в пику.
Сподіваюсь, друзі України поховають програму євроінтеграції Сербії - рашкіних посіпак.
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14.05.2024 01:50 Відповісти
Серби нам нехило ************ допомогли, так що все одно що говорять, треба дивитись по діям. Дуже багато проросійського електорату в країні, тому вони не можуть говорити деякі речі. Допогають озброєнням і за це подякуємо
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14.05.2024 01:57 Відповісти
Не правда. Нічим вони нам не допомогли.
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14.05.2024 02:36 Відповісти
Де і коли серби чимось допомогли!?
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14.05.2024 03:15 Відповісти
Косово допомогли, що тепер?
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14.05.2024 10:12 Відповісти
Косовари молодці, дякуємо їм за допомогу. Але до чого це? Це якось відміняє факт того, що серби також нам допомогають? (просто стараються приховувати це)
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14.05.2024 21:05 Відповісти
Кретин.
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14.05.2024 02:35 Відповісти
Як то кажуть - І рибку з'їсти і ... поле перейти.
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14.05.2024 02:40 Відповісти
Скажи хто твiй друг i я скажу хто ти.
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14.05.2024 03:22 Відповісти
И рыбку съесть и на х*й сесть...парам парам пам. Всё
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14.05.2024 04:41 Відповісти
Знайшли у кого шукати підтримку, у сербів.
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14.05.2024 05:04 Відповісти
тобто не підтримує
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14.05.2024 05:04 Відповісти
Я(сербія)- цнотлива повія...
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14.05.2024 06:01 Відповісти
Вучичь хоче і рібку з'істи і на морквину сісти?
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14.05.2024 06:30 Відповісти
Сербський пятух
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14.05.2024 07:07 Відповісти
Але жопоболь в тебе, кацапський пятух
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14.05.2024 07:30 Відповісти
Боронь боже від таких друзів !!!
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14.05.2024 07:27 Відповісти
вибачте за брутальність але складається вріження що сербський варіант незайманості це коли до заміжжя секс тільки оральний
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14.05.2024 07:41 Відповісти
Хитровиїбані вучечі
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14.05.2024 07:47 Відповісти
Серби таки ж сами імперці як і кацапи, тільки зі своїм балканськім "величием", вони вєсь цей час тільки і чекають реваншу за розпад своеї хай і невеликої але імперії.
Тому вірити в їхню підтримку це помилка.
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14.05.2024 07:48 Відповісти
Српскі *************
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14.05.2024 08:08 Відповісти
"Я з цього приводу маю власну думку, але я з нею не згідний!"
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14.05.2024 08:11 Відповісти
Нічого не нагадує? Лагідне сербське телятко двох маток сосе!
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14.05.2024 08:16 Відповісти
сербія це європейська мавпа
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14.05.2024 08:47 Відповісти
 
 