Сербія підтримує територіальну цілісність України, однак не приєднується до санкцій проти РФ, - прем’єр Вучевич
Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич після зустрічі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою в понеділок висловив підтримку Україні, однак не став запроваджувати санкції проти Росії.
Передає його слова Цензор.НЕТ із посиланням на на Reuters.
"Сербія віддана дотриманню міжнародного права та територіальної цілісності членів ООН, в тому числі України... Ми відкриті до дружніх обговорень усіх питань на усіх рівнях", - наголосив Вучевич.
При цьому глава уряду не став брати зобов’язань щодо приєднання Сербії до міжнародних санкцій проти Росії.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Белграді зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем, а також зі своїм сербським колегою Марко Джуричем.
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Сподіваюсь, друзі України поховають програму євроінтеграції Сербії - рашкіних посіпак.
Тому вірити в їхню підтримку це помилка.