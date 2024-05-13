Кулеба зустрівся з прем’єром та главою МЗС Сербії: Вучевич запевнив у повазі до територіальної цілісності України. ФОТОрепортаж

Очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у Белграді зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Мілошем Вучевичем, а також зі своїм сербським колегою Марко Джуричем.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Сербський прем'єр заявив Кулебі, що Белград відданий повазі до міжнародного права та територіальної цілісності кожної країни-члена ООН, зокрема України.

Повідомляється, що Вучевич і Кулеба обговорили поточну безпекову та політичну ситуацію в світі та можливості економічної співпраці між Україною та Сербією в цих умовах. Крім цього, Вучевич подякував Кулебі за згадку про гуманітарну допомогу, яку Сербія надсилала Україні.

"Ми відкриті до дружніх переговорів з усіх питань і на всіх рівнях", - заявив очільник сербського уряду.

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Своєю чергою Кулеба сказав, що його візит до Белграда є повідомленням про те, що між двома країнами є можливості для подальшого зміцнення відносин. За його словами, між Україною та Сербією є чимало відмінностей, однак є і багато спільного.

"Тому у багатьох сферах можна разом будувати майбутнє", - сказав очільник українського зовнішньополітичного відомства.

Також Кулеба провів зустріч зі своїм сербським колегою Марко Джуричем. Дипломати обговорили шляхи розвитку двосторонньої співпраці. У соцмережі Х Кулеба повідомив, що "міністр Джурич висловив підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

"Я відповів йому взаємністю щодо Сербії. Ми також обговорили інтеграцію обох країн до ЄС", - сказав очільник МЗС України.

Візит першої леді України та глави МЗС України до Сербії

Як повідомлялося раніше, 12 травня перша леді України Олена Зеленська та глава МЗС України Дмитро Кулеба прибули до столиці Сербії. Це перший візит високопоставлених українських осіб до Сербії з початку повномасштабного вторгнення.

Видання Reuters зазначало, що цей візит є сигналом про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.

Як відомо, Сербія має неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Зокрема, Белград відмовляється передавати українським захисникам військову допомогу. Раніше новий прем’єр Сербії Мілош Вучевич заявив, що стратегічна мета його країни - вступ до ЄС, однак вона хоче підтримувати дружні відносини і з Росією.

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