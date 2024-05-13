Посол Сербії повернеться до Києва найближчим часом. Домовилися з Україною про покращення двосторонніх відносин, - Вучич
Президент Сербії Александар Вучич провів у Белграді зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Україна та Сербія обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин.
Про це повідомив Вучич, передає Цензор.НЕТ.
Так, президент Сербії після зустрічі з Кулебою зазначив, що посол країни найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві.
"Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн", - зауважив Вучич.
За його словами, вони також говорили про шлях обох країн до членства в Євросоюзі та нагальну потребу встановлення миру в Україні.
"Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні", - зауважив глава сербської держави, не уточнивши, про що саме йдеться.
Нагадаємо, посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.
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