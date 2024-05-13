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Новини
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Посол Сербії повернеться до Києва найближчим часом. Домовилися з Україною про покращення двосторонніх відносин, - Вучич

Президент Сербії Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич провів у Белграді зустріч із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Україна та Сербія обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин.

Про це повідомив Вучич, передає Цензор.НЕТ.

Так, президент Сербії після зустрічі з Кулебою зазначив, що посол країни найближчим часом повернеться на свою посаду в Києві.

"Ми обговорили та домовилися про покращення двосторонніх відносин, з особливим бажанням найближчим часом організувати економічний форум між бізнесменами двох країн", - зауважив Вучич.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна проведе саміт із країнами Західних Балкан найближчим часом, - президент Сербії Вучич

За його словами, вони також говорили про шлях обох країн до членства в Євросоюзі та нагальну потребу встановлення миру в Україні.

"Я також вказав міністру Кулебі на проблеми, з якими стикається Сербія, особливо на міжнародному рівні", - зауважив глава сербської держави, не уточнивши, про що саме йдеться.

Нагадаємо, посольство Сербії в Україні тимчасово закрите з міркувань безпеки ще з березня 2022 року.

Читайте також: Кулеба зустрівся з прем’єром та главою МЗС Сербії: Вучевич запевнив у повазі до територіальної цілісності України. ФОТОрепортаж

Автор: 

посольство (942) Сербія (366) Вучич Александр (82)


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Топ коментарі
+3
потроху відновлюється резидентура.
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13.05.2024 17:17
+3
Зелень шукає кінці з кацапами? Напряму не можуть - нарід не зрозуміє.
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13.05.2024 17:25
+1
Так. Адже срби, незважаючи на те, що Україна так і не визнала Косове, все одно на боці кацапні.
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13.05.2024 17:22
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потроху відновлюється резидентура.
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13.05.2024 17:17 Відповісти
Так. Адже срби, незважаючи на те, що Україна так і не визнала Косове, все одно на боці кацапні.
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13.05.2024 17:22 Відповісти
для СБУ буде зайвий головняк - слідкувати, де шаройобиться помічник секретаря віськового аташе.
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13.05.2024 17:26 Відповісти
Відділ К, я сподіваюсь,контролюватиме їхніх співробітників...
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13.05.2024 17:33 Відповісти
взагалі-то я не дуже в курсах, але мені здається що відділу К більше не існує, до того ж він займався розслідуваннями та протидією діяльності організованих злочинних угрупувань та корупції в структурах державної влади. А контррозвідкою займається департамент контррозвідки, так званий 6-й відділ.
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13.05.2024 17:51 Відповісти
Та все одно як він там називається,аби сербокацапів щемив
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13.05.2024 21:43 Відповісти
Зелень шукає кінці з кацапами? Напряму не можуть - нарід не зрозуміє.
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13.05.2024 17:25 Відповісти
А для чого в Києві ця агентура ху@ляндії?Визнайте накінець вже незалежність Косово і хай знов сидять в сербському Білгороді і надувають носом обіжену бульку
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13.05.2024 17:38 Відповісти
сербам Сі наказав заслати резидента.
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13.05.2024 18:26 Відповісти
сербія = рашка
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13.05.2024 18:48 Відповісти
Косово тра' визнати. Там нема порушення принципу непорушності кордонів, бо Косово від'єдналося, але до Албанії не приєдналися.
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13.05.2024 18:51 Відповісти
 
 