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Сербія відновить роботу свого посольства в Києві, - Сибіга

Сибіга повідомив про відновлення роботи сербського посольства

Посольство Сербії відновить свою роботу у Києві. 

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлення роботи сербського дипломатичного представництва в Києві Сибіга анонсував після зустрічі із міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку.

"Я вітаю рішення Сербії знову відкрити своє посольство в Києві вже цього року", - заявив глава українського МЗС.

Також Сибіга розповів сербському колезі про російські удари по українській енергетичній системі і відзначив підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та участь у процесі втілення Формули миру.

Нагадаємо, що у березні 2022 року сербське дипломатичне представництво припинило свою роботу в Україні через повномасштабне російське вторгнення.

Читайте також: Сербія підтримує територіальну цілісність України, однак не приєднується до санкцій проти РФ, - прем’єр Вучевич

Автор: 

посольство (945) Сербія (370) Сибіга Андрій (421)


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Кацапські шпигуни у Києві? Ні, дякую!
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25.09.2024 19:33 Відповісти
Сербія збільшує продаж *********** на Захід, звідки вони потрапляють в Україну, хоч Белград не приєднався до західних санкцій проти Росії.

За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році сербський експорт ***********, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.
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25.09.2024 19:38 Відповісти
За даними The Economist, з 2020 року сербський експорт зброї збільшився в чотири рази.
Як пише видання, особливий інтерес для України становить здатність промисловості виробляти ********** та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Окрім цього снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.
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25.09.2024 19:45 Відповісти
Чергова пАтужна дипломатична перемога!
Нащо воно сербам зрозуміло- щоб без мила проскочити у ЄС та ширити ідеї уZZкава міра-самава міралюбівава міра в мірє.
Україні серби нахіба?
Куратори з лубянської площі очєнь прасілі?
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25.09.2024 19:52 Відповісти
То може відразу всю кацапську агентуру узаконить нах такі гарні потрібні що взагалі робиться
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25.09.2024 20:05 Відповісти
 
 