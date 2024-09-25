Сербія відновить роботу свого посольства в Києві, - Сибіга

Посольство Сербії відновить свою роботу у Києві.

Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Відновлення роботи сербського дипломатичного представництва в Києві Сибіга анонсував після зустрічі із міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку.

"Я вітаю рішення Сербії знову відкрити своє посольство в Києві вже цього року", - заявив глава українського МЗС.

Також Сибіга розповів сербському колезі про російські удари по українській енергетичній системі і відзначив підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та участь у процесі втілення Формули миру.

Нагадаємо, що у березні 2022 року сербське дипломатичне представництво припинило свою роботу в Україні через повномасштабне російське вторгнення.

Читайте також: Сербія підтримує територіальну цілісність України, однак не приєднується до санкцій проти РФ, - прем’єр Вучевич