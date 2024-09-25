Сербія відновить роботу свого посольства в Києві, - Сибіга
Посольство Сербії відновить свою роботу у Києві.
Про це у соцмережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Відновлення роботи сербського дипломатичного представництва в Києві Сибіга анонсував після зустрічі із міністром закордонних справ Сербії Марко Джуричем у Нью-Йорку.
"Я вітаю рішення Сербії знову відкрити своє посольство в Києві вже цього року", - заявив глава українського МЗС.
Також Сибіга розповів сербському колезі про російські удари по українській енергетичній системі і відзначив підтримку Сербією суверенітету і територіальної цілісності нашої держави та участь у процесі втілення Формули миру.
Нагадаємо, що у березні 2022 року сербське дипломатичне представництво припинило свою роботу в Україні через повномасштабне російське вторгнення.
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За оцінками, з повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році сербський експорт ***********, які потрапили до України через третіх осіб, становить близько 800 млн євро.
Як пише видання, особливий інтерес для України становить здатність промисловості виробляти ********** та обладнання як радянського, так і натовського стандарту. Окрім цього снаряд може коштувати на чверть дешевше, ніж західний.
Нащо воно сербам зрозуміло- щоб без мила проскочити у ЄС та ширити ідеї уZZкава міра-самава міралюбівава міра в мірє.
Україні серби нахіба?
Куратори з лубянської площі очєнь прасілі?