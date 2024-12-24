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законопроект (3204) Национальная гвардия (2049) мобилизация (2607)

СМИ со ссылкой на 17-ю бригаду НГУ сообщили о подготовке законопроекта о снижении мобилизационного возраста. В бригаде говорят, что это фейк

Мобілізація в Україні

Информация о якобы снижении мобилизационного возраста, о которой со ссылкой на представителя 17-й бригады Нацгвардии писали СМИ, не соответствует действительности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 17-й бригады НГУ.

"В связи с распространением недостоверной информации, содержащей упоминание представителя 17-й бригады НГУ Сергея Лунича и его якобы заявление относительно законопроекта о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет, сообщаем следующее:

Сергей Лунич не предоставлял подобных комментариев, в последнее время не привлекался к медийным мероприятиям и публичным выступлениям", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, он не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним.

Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более - прогнозирование их одобрения.

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"Просим представителей СМИ и пабликов в соцсетях не распространять указанную информацию, поскольку она не соответствует действительности и не содержит ни первоисточника, ни конкретных дат, времени и места", - отмечают в бригаде.

Заметим, что утром 24 декабря ряд СМИ со ссылкой на Сергея Лунича сообщили, якобы 17-я бригады НГУ готова к приему 20-летних, а законопроект о снижении мобилизационного возраста якобы уже разработан и ждет утверждения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сигналы о снижении мобилизационного возраста - это не честный разговор. Важно сохранить жизни наших людей, нашей молодежи.
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З 21 було б норм.
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24.12.2024 13:02 Ответить
Цікава в нас країна! 18-25 річні чоловіки всі хворі,мєнти,прокурори,судді та чиновники всі інваліди,а діди 50-60 років всі здорові та придатні!
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24.12.2024 13:03 Ответить
Тобто "деякі ЗМІ" поширюють фейк і цим ЗМІ нічо, працюйте далі? Країна рожевих поні...
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24.12.2024 13:05 Ответить
Так воно до цього иде - сьогодні феик - завтра закон
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24.12.2024 13:10 Ответить
Віримо виключно Потужному, він не дасть образити маленьких карапузиків, бо тоді його рейтинг стане від'ємним...
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24.12.2024 13:13 Ответить
значить тема обговорюється..інавгурується Трамп і ця тема вилізе вже від адміністрації Трампа - або ви мобілізуєтесь на 100 відсотків або допомоги не буде
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24.12.2024 13:19 Ответить
Збсь русня працює .. Розводять лохів - как котят . Ну звісно не без допомоги наших змі - корисних ідіотів .
Сергій Луніч , який не є ні представником ВР ( а значить - "дупля не відстрілює" про те що там робиться , і які законопроекти готуються ), ні бригади ТРО , сьогодні з подивом узнав що давав комусь якесь інтерв'ю .
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24.12.2024 13:20 Ответить
Мобілізаційний ресурс чоловіків від 25 до 50 років складає кілька мільйонів, починаючи від оперативно доступного - поліція, чиновники, ветерари міліції і поліції, які виходять на пенсію в 45.
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24.12.2024 16:01 Ответить
 
 