СМИ со ссылкой на 17-ю бригаду НГУ сообщили о подготовке законопроекта о снижении мобилизационного возраста. В бригаде говорят, что это фейк
Информация о якобы снижении мобилизационного возраста, о которой со ссылкой на представителя 17-й бригады Нацгвардии писали СМИ, не соответствует действительности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 17-й бригады НГУ.
"В связи с распространением недостоверной информации, содержащей упоминание представителя 17-й бригады НГУ Сергея Лунича и его якобы заявление относительно законопроекта о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет, сообщаем следующее:
Сергей Лунич не предоставлял подобных комментариев, в последнее время не привлекался к медийным мероприятиям и публичным выступлениям", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечается, он не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним.
Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более - прогнозирование их одобрения.
"Просим представителей СМИ и пабликов в соцсетях не распространять указанную информацию, поскольку она не соответствует действительности и не содержит ни первоисточника, ни конкретных дат, времени и места", - отмечают в бригаде.
Заметим, что утром 24 декабря ряд СМИ со ссылкой на Сергея Лунича сообщили, якобы 17-я бригады НГУ готова к приему 20-летних, а законопроект о снижении мобилизационного возраста якобы уже разработан и ждет утверждения.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что сигналы о снижении мобилизационного возраста - это не честный разговор. Важно сохранить жизни наших людей, нашей молодежи.
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Сергій Луніч , який не є ні представником ВР ( а значить - "дупля не відстрілює" про те що там робиться , і які законопроекти готуються ), ні бригади ТРО , сьогодні з подивом узнав що давав комусь якесь інтерв'ю .