Сигналы о снижении мобилизационного возраста - это не честный разговор. Важно сохранить жизнь наших людей, нашей молодежи, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от некоторых союзников сигналы о снижении мобилизационного возраста, но на сегодня об этом речь не идет. Для нашей страны важно сохранить жизнь молодежи.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.

От некоторых лидеров мы слышали сигналы: давайте снижайте мобилизационный возраст. Но я считаю, что на сегодня это - не честный разговор. Я об этом как публично, так и непублично лидерам говорил. Современная война - она другая. Это не только про траншеи, это не просто в окопе с автоматом. Это современное оружие, дроны и артиллерия, это авиация. Когда небо без прикрытия, как можно идти штурмовать? И лидеры это знают, и поэтому, это знаете, такие себе политические игры (снижение мобилизационного возраста - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украине нужно усиливать технологическую составляющую армии.

Читайте также: Лубинец против снижения мобилизационного возраста: У нас достаточно мужчин от 30 до 45 лет, это - самая эффективная категория

Но для меня очень важно сохранить жизнь наших людей, нашей молодежи. И поэтому, прежде всего, надо обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного. Потому что технологичность сегодня - на первом месте. Ведь это не Первая мировая, и эта война - не рукопашный бой. Это бой оружия и технологий", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что союзники Украины должны инвестировать в усиление возможностей страны для того, чтобы обеспечить ее самой современной и полной противовоздушной обороной.

"Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы вовремя производить эти системы, потому что они уже развернуты и их не так много. Это нормально. Дайте нам лицензии! Мы будем производить собственное оружие и оборонные системы", - резюмировал глава государства.

Читайте также: Украина достаточно резко коммуницирует тему снижения мобилизационного возраста с партнерами, - Стефанишина

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

По данным The Telegraph, споры о снижении мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация - это вопрос Украины, НАТО только обеспечивает подготовку, - глава Представительства Альянса Тернер