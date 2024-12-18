РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9442 посетителя онлайн
Новости Война
3 844 131
Зеленский (19064) мобилизация (2613) война в Украине (1209)

Сигналы о снижении мобилизационного возраста - это не честный разговор. Важно сохранить жизнь наших людей, нашей молодежи, - Зеленский

Зеленський відповів на заклики про зниження мобілізаційного віку в Україні

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получал от некоторых союзников сигналы о снижении мобилизационного возраста, но на сегодня об этом речь не идет. Для нашей страны важно сохранить жизнь молодежи.

Об этом он сказал в интервью французскому изданию Le Parisien, информирует Цензор.НЕТ.

От некоторых лидеров мы слышали сигналы: давайте снижайте мобилизационный возраст. Но я считаю, что на сегодня это - не честный разговор. Я об этом как публично, так и непублично лидерам говорил. Современная война - она другая. Это не только про траншеи, это не просто в окопе с автоматом. Это современное оружие, дроны и артиллерия, это авиация. Когда небо без прикрытия, как можно идти штурмовать? И лидеры это знают, и поэтому, это знаете, такие себе политические игры (снижение мобилизационного возраста - ред.)", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил, что Украине нужно усиливать технологическую составляющую армии.

Читайте также: Лубинец против снижения мобилизационного возраста: У нас достаточно мужчин от 30 до 45 лет, это - самая эффективная категория

Но для меня очень важно сохранить жизнь наших людей, нашей молодежи. И поэтому, прежде всего, надо обращать внимание на технологичность армии, а не на возраст военного. Потому что технологичность сегодня - на первом месте. Ведь это не Первая мировая, и эта война - не рукопашный бой. Это бой оружия и технологий", - добавил Зеленский.

Президент также отметил, что союзники Украины должны инвестировать в усиление возможностей страны для того, чтобы обеспечить ее самой современной и полной противовоздушной обороной.

"Мне иногда говорят, что на Западе не хватает мощностей, чтобы вовремя производить эти системы, потому что они уже развернуты и их не так много. Это нормально. Дайте нам лицензии! Мы будем производить собственное оружие и оборонные системы", - резюмировал глава государства.

Читайте также: Украина достаточно резко коммуницирует тему снижения мобилизационного возраста с партнерами, - Стефанишина

Снижение мобилизационного возраста

Напомним, ранее высокопоставленный чиновник сказал СМИ, что администрация действующего президента США Джо Байдена призывает Украину немедленно увеличить численность вооруженных сил путем призыва большего количества бойцов и пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию лиц в возрасте от 18 лет.

19 ноября советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина должна усилить мобилизацию, чтобы улучшить ситуацию на фронте. Однако ни одна отдельная система вооружений не является решающей в российско-украинской войне.

В МИД сообщили, что Украина на переговорах с западными партнерами действительно обсуждает тему мобилизации и снижения мобилизационного возраста, однако сейчас проблемой является задержание обещанных поставок необходимого вооружения.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина должна принять непростые решения о дальнейшей мобилизации.

Издание WP отмечало, что даже несмотря на ускорение поставок необходимого оружия Украине, в администрации действующего президента США Джо Байдена растет разочарование отказом украинских лидеров снизить призывной возраст с 25 до 18 лет.

В Госдепе заявили, что в случае снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет Соединенные Штаты и их союзники готовы обеспечить снаряжением украинских призывников.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии заявил, что выступает против снижения мобилизационного возраста. Вместо этого он призывает поставлять технику и снижать военные возможности России.

По данным The Telegraph, споры о снижении мобилизационного возраста привели к напряжению в отношениях Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобилизация - это вопрос Украины, НАТО только обеспечивает подготовку, - глава Представительства Альянса Тернер
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Кричу чайкою. Воно згадало про "життя наших людей"! А чому ж ти про ці життя не згадував, коли годував народ шашликами, перед вторгенням кацапів?
показать весь комментарий
18.12.2024 16:33
+14
Угу, це ж електорат хрінпіду. Їм легше мізки ''промити''
показать весь комментарий
18.12.2024 16:28
+14
Не чесна розмова, а чесна бусифікація кого попало-оце діло.
показать весь комментарий
18.12.2024 16:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Член у багатьох і в 65 стоіїть і пиво вони *******.) Ось вони нехай і виправляють те, що зробили з країною!
показать весь комментарий
18.12.2024 17:01 Ответить
А я ніяк не міг зрозуміти, за якими ж параметрами на ВЛК визначають придатність...
Дякую Вам! Прояснилося! 😂
показать весь комментарий
18.12.2024 17:08 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2024 17:26 Ответить
Так, як в Африці. Набирати вояків з 10-12 літніх дітей. А що? Пиво п'ють, може, й патик вже стоїть, всеодно підростуть і ***** їх воювати відправить, тому треба його випередити
показать весь комментарий
18.12.2024 17:12 Ответить
Продовжується висмоктана з кацапського пісюна епопея - проклята Амєріка вимагає "мобілізації дітей", але наша Буба поламала всі плани бужуїнів. Славімо Бубу...
показать весь комментарий
18.12.2024 16:53 Ответить
60-и літній дід , в армії - це чесно , а 20-и річний хлопець - нечесно ?
зрозуміло
показать весь комментарий
18.12.2024 17:00 Ответить
Сохранітєль, ****.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:12 Ответить
З чого ти це взяв? Молодь спокійно собі виїде, а воювати заступами залишаться лише диванні патріоти.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:23 Ответить
Як кажуть в рассіі - главнає спакойствіє...свій борг Державі віддав, привів до влади Зеленського, і з чистою совістю за Кордон...
показать весь комментарий
18.12.2024 17:44 Ответить
Не кріпосні, мають повне право їхати куди їм схочеться. Але варто зазначити, що ті кому тепер 23 та нижче, фізично не могли проголосувати, тому їм приплітати янелоха не варто. Доречі, а чому ніхто не згадує виборців партії регіонів-опзж? Вони теж віддали свій борг?
показать весь комментарий
18.12.2024 17:54 Ответить
А ти сам у 2010 і 2019 у другому турі за кого голосував?
показать весь комментарий
18.12.2024 17:58 Ответить
У 2010 не мав права, а в 2019 році за Порошенка але не з політичних вподобань, бо кончітус з 95 борделя був ще гіршим варіантом.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:00 Ответить
Але якби міг голосувати у 2010, то проголосував за Свободу.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:02 Ответить
Знав масу людей, що у 2005 голосували не за Ющенка, а проти Януковича. Сам знаєш, чи це закінчилося...тобто ще не закінчилось...
показать весь комментарий
18.12.2024 18:03 Ответить
Тоді я був ще шпиндиком, але пам'ятаю як на Ющенка покладали великі сподівання, ну сам знаєш, що вийшло. Пам'ятаю як мої сусіди, син з батьком, сварились, син доводив батьку про те, що це зек рецидивіст і нічого доброго з того не буде, а дід не хотів слухати, та торочив, що той підніме пенсію. Ну обрали. Підняли пенсію від 5 до 50 грн з чого реготали самі регіонали. От так то.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:11 Ответить
А що за Юлю скажеш?
показать весь комментарий
18.12.2024 18:14 Ответить
Мерзота яка говорить одне, через п'ять хвилин инше та протилежне сказаному раніше, бо тепер так стало вигідно. Написав трохи кострубато але точніше не висловлюсь про це лайно.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:18 Ответить
До чого цей допит?
показать весь комментарий
18.12.2024 18:20 Ответить
Можеш й в мене щось спитати...
показать весь комментарий
18.12.2024 18:30 Ответить
Ти сам яких поглядів дотримуєшся? Що тобі блище: радикали, націоналісти, демократи тощо.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:37 Ответить
Якщо зовсім коротко, то Україна для українців. А все останнє є вже похідним.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:46 Ответить
А по суті, то реалізація права української нації на самовизначення шляхом побудови української національної держави, оскільки національний склад України за міжнародними законами є моноетнічним (77,8% етнічних українців).
показать весь комментарий
18.12.2024 19:03 Ответить
Зрозуміло.
показать весь комментарий
18.12.2024 19:33 Ответить
Так яка там для нього мобілизація, коли все йде до капітуляції і знищення територіальної цілостності, і навіть часткового руйнування суверенітета Української держави.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:21 Ответить
Зеленський, ви неадекват. Йдіть із влади.
показать весь комментарий
18.12.2024 17:46 Ответить
Молоді скоро не буде, багато виїзджають в ЄС або в Північну Америку, там швидко асимілюються тому що їм легше, тут нічого не тримає.

Їм немає щось тут планувати, тому що до 25 років ітак зрозумілий результат, а захід їх чекає з розпростертими руками, багато програм інтеграції, навчання і т.д.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:01 Ответить
А я вважав, що збереження життя будь-якого громадянина України - важливо. От я наївний.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:17 Ответить
Да, особливо тих отприсків з Чернівецького гуртожитку, що були вдень на відео.
показать весь комментарий
18.12.2024 18:36 Ответить
Та ясно, що ніхто нічого знижувати не буде. Вони ж як завжди прикриваються словами про "рівність" і "захист країни". Але давайте чесно - скільки ще можна гребти людей, коли у нас навіть з екіпіруванням для вже мобілізованих проблеми? Може, краще подумати про ефективність, а не про кількість? Але ні, це ж складно, легше просто виглядати рішучими.
показать весь комментарий
18.12.2024 21:09 Ответить
Страница 2 из 2
 
 