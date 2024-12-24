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Новости
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Николаев (2110) СБУ (19468) государственная измена (1496)

К 15 годам приговорена агент ФСБ, снимавшая видео "прилетов" по Николаеву для сюжетов на росТВ, - СБУ

Агентку ФСБ засуджено до 15 років

Еще одна агент ФСБ, которая действовала в Николаеве, получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предательница снимала последствия российских ударов по городу, а готовые видео присылала для подготовки сюжетов на одном из рупоров Кремля - "РИА Новости". Среди отснятых ею локаций были два промышленных объекта, которые враг атаковал дронами-камикадзе в 2023 году.

Установлено, что женщина работала на ФСБ через предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке. Там он работает на российскую спецслужбу под прикрытием внештатного корреспондента "РИА Новости".

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В СБУ рассказали, что из полученных видеофайлов Лебедев монтировал фейковые сюжеты для кремлевского информресурса, в которых пытался дискредитировать Силы обороны перед международной аудиторией.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления российского агента и задержали ее по месту жительства в августе 2023 года. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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Топ комментарии
+4
А ОПівські агенти коли будуть загратовані?
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24.12.2024 13:20
+1
тут нещодавно на форумі питали чому на Херсонщину не можно притягнути ПУ "петріота".
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24.12.2024 13:44
+1
Ти часом не "Лохматий" під VPN?
Встановлено, що жінка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку. Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента "РИА Новости".
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24.12.2024 13:54
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А ОПівські агенти коли будуть загратовані?
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24.12.2024 13:20 Ответить
За відео 15 років? На голову не налазить. Не передавала, не коригувала, а просто, як тисячі українців, знімала. Те, що цим користувались різні російські пропагандисти, то взагалі не про що. Бо наприклад те, що робить зєльонскій і його дефективна команда і що є у відкритому доступі теж можна використовувати для антиукраїнської пропаганди
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24.12.2024 13:25 Ответить
Ти часом не "Лохматий" під VPN?
Встановлено, що жінка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку. Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента "РИА Новости".
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24.12.2024 13:54 Ответить
Як саме працювала? Відео знімала і персонально йому відсилала? А могла ж десь у відкритому доступі викладати. Подібних відео достатньо. За таке 15 років не дають.
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24.12.2024 14:05 Ответить
Читати ми не вміємо?
Як зазначається, зрадниця знімала наслідки російських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному з рупорів Кремля - "РИА Новости". Серед відзнятих нею локацій були два промислові об'єкти, які ворог атакував дронами-камікадзе у 2023 році.

Встановлено, що жінка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку. Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента "РИА Новости". Джерело: https://censor.net/ua/n3526783
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24.12.2024 14:30 Ответить
Думати ви вмієте? За що в цьому випадку давати 15 років? Коригувальникам, які наводять дають 8. Критичне мислення покинуло вас назавжди?
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24.12.2024 14:45 Ответить
Співробітники СБУ задокументували злочини російської агентки та затримали її за місцем проживання у серпні 2023 року. Під час обшуку в неї вилучено мобільний телефон із доказами роботи на РФ.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Джерело: https://censor.net/ua/n3526783
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24.12.2024 15:31 Ответить
І знову за рибу гроші. Ви з власної ініціативи мене тролите, чи робота така?
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24.12.2024 15:37 Ответить
Я б взагалі на розмінування таких відправляв або тупо в штрафбат. А тут ще годуй 15 років...
Скільки можна з ними гратися?
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24.12.2024 15:42 Ответить
тут нещодавно на форумі питали чому на Херсонщину не можно притягнути ПУ "петріота".
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24.12.2024 13:44 Ответить
 
 