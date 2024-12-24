К 15 годам приговорена агент ФСБ, снимавшая видео "прилетов" по Николаеву для сюжетов на росТВ, - СБУ
Еще одна агент ФСБ, которая действовала в Николаеве, получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, предательница снимала последствия российских ударов по городу, а готовые видео присылала для подготовки сюжетов на одном из рупоров Кремля - "РИА Новости". Среди отснятых ею локаций были два промышленных объекта, которые враг атаковал дронами-камикадзе в 2023 году.
Установлено, что женщина работала на ФСБ через предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке. Там он работает на российскую спецслужбу под прикрытием внештатного корреспондента "РИА Новости".
В СБУ рассказали, что из полученных видеофайлов Лебедев монтировал фейковые сюжеты для кремлевского информресурса, в которых пытался дискредитировать Силы обороны перед международной аудиторией.
Сотрудники СБУ задокументировали преступления российского агента и задержали ее по месту жительства в августе 2023 года. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.
На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
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Встановлено, що жінка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку. Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента "РИА Новости".
Як зазначається, зрадниця знімала наслідки російських ударів по місту, а готові відео надсилала для підготовки сюжетів на одному з рупорів Кремля - "РИА Новости". Серед відзнятих нею локацій були два промислові об'єкти, які ворог атакував дронами-камікадзе у 2023 році.
Встановлено, що жінка працювала на ФСБ через зрадника Сергія Лебедєва (відомого під псевдонімом "Лохматий"), який переховується у Донецьку. Там він працює на російську спецслужбу під прикриттям позаштатного кореспондента "РИА Новости". Джерело: https://censor.net/ua/n3526783
На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Джерело: https://censor.net/ua/n3526783
Скільки можна з ними гратися?