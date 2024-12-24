К 15 годам приговорена агент ФСБ, снимавшая видео "прилетов" по Николаеву для сюжетов на росТВ, - СБУ

Еще одна агент ФСБ, которая действовала в Николаеве, получила 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, предательница снимала последствия российских ударов по городу, а готовые видео присылала для подготовки сюжетов на одном из рупоров Кремля - "РИА Новости". Среди отснятых ею локаций были два промышленных объекта, которые враг атаковал дронами-камикадзе в 2023 году.

Установлено, что женщина работала на ФСБ через предателя Сергея Лебедева (известного под псевдонимом "Лохматый"), который скрывается в Донецке. Там он работает на российскую спецслужбу под прикрытием внештатного корреспондента "РИА Новости".

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В СБУ рассказали, что из полученных видеофайлов Лебедев монтировал фейковые сюжеты для кремлевского информресурса, в которых пытался дискредитировать Силы обороны перед международной аудиторией.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления российского агента и задержали ее по месту жительства в августе 2023 года. Во время обыска у нее изъят мобильный телефон с доказательствами работы на РФ.

На основании доказательств, собранных следователями Службы безопасности, суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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