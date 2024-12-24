Враг активизировал наступательные действия одновременно на нескольких направлениях, - ОСГВ "Хортица"

По состоянию на сегодняшнее утро войска РФ активизировали наступательные действия одновременно на нескольких направлениях фронта.

Об этом в телеэфире заявил представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За последние несколько дней враг в очередной раз активизировал наступательные действия одновременно на нескольких направлениях, на всех участках фронта продолжаются бои. Противник продолжает вести свои наступательные действия различной интенсивности и сосредотачивает усилия на основных тактических направлениях, где сейчас наиболее сложная ситуация: Покровское, Кураховское и Времевское направления", - сказал Волошин.

По его словам, оккупанты значительно усилили давление и на Лиманском, Северском и Торецком направлениях.

"В нашей зоне ответственности за минувшие сутки - 195 боестолкновений. По сравнению с предыдущими сутками, было 201 боестолкновение с противником. Больше всего штурмов за прошедшие сутки произошло на Лиманском направлении - 27, Торецком - 18, Покровском - 30, Кураховском - 32, Времевском - 35 боестолкновений", - добавил спикер.

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Он отметил, что за прошедшие сутки противник нанес девять авиаударов и сбросил 16 авиабомб. Также совершил более 3 500 обстрелов позиций Сил обороны из различных видов вооружения.

Ранее в ОСУВ "Хортица" заявляли, что враг пытался прорваться в городской застройке Курахово. На Времовском направлении уничтожают остатки штурмовых групп, которые вклинились в оборону наших бригад.