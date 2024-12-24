Миссия МАГАТЭ задокументировала повреждение критических для работы украинских АЭС подстанций в результате атак РФ

Эксперты МАГАТЭ провели оценку повреждений, вызванных последними вражескими атаками в ноябре - декабре, на объектах энергетической инфраструктуры, которые являются критическими для выдачи мощности атомных электростанций потребителям и обеспечения питания собственных нужд энергоблоков АЭС.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

Как отметил министр энергетики Герман Галущенко, удары России по гражданским энергетическим объектам, в частности ключевым подстанциям, напрямую угрожают ядерной и радиационной безопасности всей Европы. В связи с этим очень важно привлекать международных экспертов для фиксации последствий фактического повреждения энергетической инфраструктуры, определенной как ключевой для безопасной работы АЭС.

"Скоординированность действий между украинской стороной и международными партнерами направлена на возможность снижения рисков ядерных инцидентов в условиях военной агрессии России против Украины", - отметил Галущенко.

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Так, во время работы на определенных объектах эксперты МАГАТЭ в сопровождении представителей НЭК "Укрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и Государственной инспекции ядерного регулирования Украины задокументировали повреждения электрических подстанций, вызванные российскими атаками в ноябре - декабре. Эксперты, в частности, могли сравнить интенсивность ударов и, как следствие, повреждений объектов от прошлых атак. Также зафиксированы результаты выполненных восстановительных работ и состояние пропускной способности электрических подстанций.

В Минэнерго напомнили, что 12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру. 13 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины, в частности критические для работы украинских АЭС подстанции.

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Ранее сообщалось, что из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру в Украине снизили мощность пять из девяти энергоблоков.