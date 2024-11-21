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МАГАТЭ готово в ближайшее время продлить миссии на украинских АЭС, - Гросси

Гроссі та Галущенко обговорили важливість продовження місій МАГАТЕ на українських АЕС

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси необходимость продолжения миссий Агентства на всех подстанциях, от которых зависит безопасная работа украинских АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что Галущенко сообщил гендиректору МАГАТЭ о последствиях недавней масштабной атаки России, целью которой, в частности, были подстанции, которые являются критически важными для выдачи мощности атомными блоками.

"Несмотря на ранее проведенные миссии МАГАТЭ и фиксацию экспертами важности функционирования подстанций как гарантии ядерной и радиационной безопасности атомных станций в Украине, атаки только усиливаются. Мы должны продолжать мониторинг, чтобы задокументировать последствия этой атаки и для того, чтобы избежать таких атак в будущем", - отметил Галущенко.

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Гендиректор МАГАТЭ заверил, что Агентство готово в ближайшее время организовать соответствующие миссии.

Стороны обсудили ситуацию на временно захваченной Запорожской атомной электростанции, которая сегодня утром снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеского обстрела.

Галущенко отметил необходимость немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ о возвращении Украине контроля над станцией.

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Автор: 

МАГАТЭ (391) Галущенко Герман (257) Минэнерго (363) Рафаэль Гросси (174)


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Оте іпотентне ''моготе'' вже і нафіг не потрібне. Тільки шпигують на користь *уйла.
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21.11.2024 20:51 Ответить
Ні в якому разі не треба підгодовувати МАГТЕ! Американці цей балаган формально візнают,але на власні АЕС не запрошуют,бо від них забагато шкоди.
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21.11.2024 20:57 Ответить
"Продовжити моніторинг" щоб "уникнути атак у майбутньому"? Це в стилі "помазати ногу кремом від засмаги для того, щоб не зламати руку"?
Здається я з'їхав з ґлузду, бо не може ж з ґлузду з'їхати увесь світ!
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21.11.2024 21:06 Ответить
 
 