МАГАТЭ готово в ближайшее время продлить миссии на украинских АЭС, - Гросси

Министр энергетики Герман Галущенко обсудил в Вене с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси необходимость продолжения миссий Агентства на всех подстанциях, от которых зависит безопасная работа украинских АЭС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что Галущенко сообщил гендиректору МАГАТЭ о последствиях недавней масштабной атаки России, целью которой, в частности, были подстанции, которые являются критически важными для выдачи мощности атомными блоками.

"Несмотря на ранее проведенные миссии МАГАТЭ и фиксацию экспертами важности функционирования подстанций как гарантии ядерной и радиационной безопасности атомных станций в Украине, атаки только усиливаются. Мы должны продолжать мониторинг, чтобы задокументировать последствия этой атаки и для того, чтобы избежать таких атак в будущем", - отметил Галущенко.

Читайте также: Сибига призвал Гросси усилить присутствие МАГАТЭ на украинских ядерных объектах

Гендиректор МАГАТЭ заверил, что Агентство готово в ближайшее время организовать соответствующие миссии.

Стороны обсудили ситуацию на временно захваченной Запорожской атомной электростанции, которая сегодня утром снова оказалась на грани блэкаута из-за вражеского обстрела.

Галущенко отметил необходимость немедленного выполнения резолюции МАГАТЭ о возвращении Украине контроля над станцией.

Читайте также: Ситуация вокруг Курской АЭС напряженная, но постоянной миссии МАГАТЭ не планируется, - Гросси