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МАГАТЕ готове найближчим часом продовжити місії на українських АЕС, - Гроссі

Гроссі та Галущенко обговорили важливість продовження місій МАГАТЕ на українських АЕС

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив у Відні з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі необхідність продовження місій Агентства на всіх підстанціях, від яких залежить безпечна робота українських АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що Галущенко повідомив гендиректора МАГАТЕ про наслідки нещодавньої масштабної атаки Росії, ціллю якої, зокрема, були підстанції, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.

"Попри раніше проведені місії МАГАТЕ і фіксацію експертами важливості функціонування підстанцій як гарантії ядерної і радіаційної безпеки атомних станцій в Україні, атаки лише посилюються. Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки і задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому", - зазначив Галущенко.

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Гендиректор МАГАТЕ запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати відповідні місії.

Сторони обговорили ситуацію на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції, яка сьогодні ранком знову опинилася на межі блекауту через ворожий обстріл.

Галущенко наголосив на необхідності негайного виконання резолюції МАГАТЕ про повернення Україні контролю над станцією.

Також читайте: Окупанти встановили міни по периметру ЗАЕС, доступу місії МАГАТЕ перешкоджають, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (708) Галущенко Герман (529) Міненерго (1402) Гроссі Рафаель (290)


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Оте іпотентне ''моготе'' вже і нафіг не потрібне. Тільки шпигують на користь *уйла.
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21.11.2024 20:51 Відповісти
Ні в якому разі не треба підгодовувати МАГТЕ! Американці цей балаган формально візнают,але на власні АЕС не запрошуют,бо від них забагато шкоди.
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21.11.2024 20:57 Відповісти
"Продовжити моніторинг" щоб "уникнути атак у майбутньому"? Це в стилі "помазати ногу кремом від засмаги для того, щоб не зламати руку"?
Здається я з'їхав з ґлузду, бо не може ж з ґлузду з'їхати увесь світ!
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21.11.2024 21:06 Відповісти
 
 