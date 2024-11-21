МАГАТЕ готове найближчим часом продовжити місії на українських АЕС, - Гроссі

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив у Відні з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі необхідність продовження місій Агентства на всіх підстанціях, від яких залежить безпечна робота українських АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Зазначається, що Галущенко повідомив гендиректора МАГАТЕ про наслідки нещодавньої масштабної атаки Росії, ціллю якої, зокрема, були підстанції, які є критично важливими для видачі потужності атомними блоками.

"Попри раніше проведені місії МАГАТЕ і фіксацію експертами важливості функціонування підстанцій як гарантії ядерної і радіаційної безпеки атомних станцій в Україні, атаки лише посилюються. Ми повинні продовжувати моніторинг, щоб задокументувати наслідки цієї атаки і задля того, щоб уникнути таких атак у майбутньому", - зазначив Галущенко.

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Гендиректор МАГАТЕ запевнив, що Агентство готове найближчим часом організувати відповідні місії.

Сторони обговорили ситуацію на тимчасово захопленій Запорізькій атомній електростанції, яка сьогодні ранком знову опинилася на межі блекауту через ворожий обстріл.

Галущенко наголосив на необхідності негайного виконання резолюції МАГАТЕ про повернення Україні контролю над станцією.

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