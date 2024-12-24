Отец "слуги народа" Тарасова нанял пиарщиков в США для разоблачения коррупции "Слуг народа" в Украине
Владелец I&U Group Сергей Тарасов, который более года находится в розыске в Украине, нанял лоббистов в США. Они должны рассказывать американцам о коррупции и произволе чиновников в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.
Лоббисты должны доносить в США обеспокоенность Тарасова коррупцией в украинском правительстве и вымогательством в Украине, свидетельствуют данные отчета лоббистов перед Минюстом США.
Сын Тарасова Олег Тарасов является действующим народным депутатом от фракции "Слуга народа".
19 ноября 2024 года Сергей Тарасов подписал соглашение с американской компанией Patriot Strategies. Контракт действует два месяца - до 19 января 2025-го. Цена услуг - $54 000 за два месяца.
Patriot Strategies должны письменно, электронно и вербально коммуницировать с официальными лицами США, лидерами частного сектора и медиа, говорится в отчете. Все - для "привлечения внимания к беспокойству господина Тарасова относительно финансовых операций в Украине, а также потенциальных проблем коррупции", говорится в отчете.
"В частности, лоббисты будут распространять информационные материалы, которые связаны с "обеспокоенностью Тарасова относительно коррупции в украинском правительстве и вымогательства с украинских частных корпораций". Среди задач в списке есть и организация встреч с американскими чиновниками из обеих партий и содействие появлению статей в крупных медиа", - говорится в материале.
Что должны делать лоббисты
- коммуницировать с представителями Белого дома, Конгресса США, членами Комитета по иностранным делам;
- способствовать достижению "договоренностей клиента и других сторон, связанных с украинскими вопросами";
- организовывать встречи с высокопоставленными чиновниками обеих партий для обсуждения проблем украинского частного сектора;
- способствовать появлению публикаций в медиа, в которых "обсуждается решение проблем, существующих в украинском частном секторе";
- консультировать клиента относительно лучших практик, методов и стратегий взаимодействия с представителями США;
- координировать специальные меры, "связанные с текущими вопросами".
Издание обратилось к гендиректору I&U Николаю Акимову, чтобы он передал Тарасову вопрос с просьбой раскрыть детали относительно своего беспокойства, планов действий и целей в США. На следующий день тот ответил, что компания пока это не комментирует.
Patriot Strategies позиционирует себя как фирма по управлению связями с общественностью. Имеет главный офис на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, представительства в шести крупных городах США, а также Лондоне, Париже, Брюсселе и Гонконге.
Бизнес Тарасова и проблемы в Украине
Forbes отмечает, что I&U Group принадлежит около 50 000 га земли в Кировоградской области. Фокус агрокомпании - сахар. Ежегодно производит около 30 000 т, но в этом сезоне из-за жары производство снизилось на треть - до 20 000 т. В группу входят 85 компаний, в частности "Капитановский сахарный завод" (ООО "Новомиргородский сахар") с мощностью производства 30 000-35 000 т в год.
Правоохранители считают представителей I&U Group причастными к незаконному присвоению государственных с/х земель по сговору с чиновниками "Госгеокадастра", говорится в судебном деле.
"Досудебным расследованием установлено, что в 2015-2021 годах указанные лица получили от имени подставных лиц не менее 7600 доверенностей на право бесплатного получения и последующей продажи земельных участков с целевым назначением для ведения ОСГ", - отмечается в постановлении суда от 14 декабря 2023-го.
Сергей Тарасов находится в розыске СБУ с 10 января 2024 года. Ему инкриминируют нарушение четырех статей УКУ, среди которых мошенничество, присвоение имущества, отмывание доходов и незаконное обращение с оружием.
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таткоматка навіть проти меду ....
Чим зимою буде харчуватися невідомо
Цукром? Мівіною???
Ні. Це той випадок, коли корупціонер кричить "Тримайте корупціонера!!!".
тепер вирішив зайнятися помстою - щоб поважали
Дві такі ряхи, хоч пацюків бий...
І що Вікторія Спартц - американка українського походження, робить не так?
1) не надавати грошові кошти поки не буде встановлений зі сторони США контроль цільового використання цих кошів;
2) Збільшити надавання військової допомоги за рахунок зменшення вливання грошей в Україну, бо і так немає контролю над їх використанням. Тобто, менше грошей, а більше зброї.
Що поганого вона сказала?
Це ж з'явлення із зізнанням сук народу.
Все награбоване суки народу мають повернути. А награбоване у них все.
У нас що, корупції немає? Чи здирництва Уряду?
А з іншого, в благіі наміри Слуг народу не вірю, адже все це коїться в Україні з їх схвалення та при безпосередній участі!
п.с. а по якій статті це - кримінал? і я забер свої слова, які ще не сказав - назад!