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коррупция (8456) лоббирование (101) сельское хозяйство (331) США (24834)

Отец "слуги народа" Тарасова нанял пиарщиков в США для разоблачения коррупции "Слуг народа" в Украине

Агробізнесмен Тарасов найняв лобістів у США для поширення інформації про корупцію в Україні

Владелец I&U Group Сергей Тарасов, который более года находится в розыске в Украине, нанял лоббистов в США. Они должны рассказывать американцам о коррупции и произволе чиновников в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Лоббисты должны доносить в США обеспокоенность Тарасова коррупцией в украинском правительстве и вымогательством в Украине, свидетельствуют данные отчета лоббистов перед Минюстом США.

Сын Тарасова Олег Тарасов является действующим народным депутатом от фракции "Слуга народа".

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19 ноября 2024 года Сергей Тарасов подписал соглашение с американской компанией Patriot Strategies. Контракт действует два месяца - до 19 января 2025-го. Цена услуг - $54 000 за два месяца.

Patriot Strategies должны письменно, электронно и вербально коммуницировать с официальными лицами США, лидерами частного сектора и медиа, говорится в отчете. Все - для "привлечения внимания к беспокойству господина Тарасова относительно финансовых операций в Украине, а также потенциальных проблем коррупции", говорится в отчете.

"В частности, лоббисты будут распространять информационные материалы, которые связаны с "обеспокоенностью Тарасова относительно коррупции в украинском правительстве и вымогательства с украинских частных корпораций". Среди задач в списке есть и организация встреч с американскими чиновниками из обеих партий и содействие появлению статей в крупных медиа", - говорится в материале.

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Что должны делать лоббисты

  • коммуницировать с представителями Белого дома, Конгресса США, членами Комитета по иностранным делам;
  • способствовать достижению "договоренностей клиента и других сторон, связанных с украинскими вопросами";
  • организовывать встречи с высокопоставленными чиновниками обеих партий для обсуждения проблем украинского частного сектора;
  • способствовать появлению публикаций в медиа, в которых "обсуждается решение проблем, существующих в украинском частном секторе";
  • консультировать клиента относительно лучших практик, методов и стратегий взаимодействия с представителями США;
  • координировать специальные меры, "связанные с текущими вопросами".

Издание обратилось к гендиректору I&U Николаю Акимову, чтобы он передал Тарасову вопрос с просьбой раскрыть детали относительно своего беспокойства, планов действий и целей в США. На следующий день тот ответил, что компания пока это не комментирует.

Patriot Strategies позиционирует себя как фирма по управлению связями с общественностью. Имеет главный офис на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, представительства в шести крупных городах США, а также Лондоне, Париже, Брюсселе и Гонконге.

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Бизнес Тарасова и проблемы в Украине

Forbes отмечает, что I&U Group принадлежит около 50 000 га земли в Кировоградской области. Фокус агрокомпании - сахар. Ежегодно производит около 30 000 т, но в этом сезоне из-за жары производство снизилось на треть - до 20 000 т. В группу входят 85 компаний, в частности "Капитановский сахарный завод" (ООО "Новомиргородский сахар") с мощностью производства 30 000-35 000 т в год.

Правоохранители считают представителей I&U Group причастными к незаконному присвоению государственных с/х земель по сговору с чиновниками "Госгеокадастра", говорится в судебном деле.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2015-2021 годах указанные лица получили от имени подставных лиц не менее 7600 доверенностей на право бесплатного получения и последующей продажи земельных участков с целевым назначением для ведения ОСГ", - отмечается в постановлении суда от 14 декабря 2023-го.

Сергей Тарасов находится в розыске СБУ с 10 января 2024 года. Ему инкриминируют нарушение четырех статей УКУ, среди которых мошенничество, присвоение имущества, отмывание доходов и незаконное обращение с оружием.

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Топ комментарии
+47
Заплатив гроші, щоб донесли правду?
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24.12.2024 14:36
+36
Щось я не зрозумів - батьки "Слуг народу" проти "Слуги народу"??? Пазл не складається.....
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24.12.2024 14:38
+28
Бджоли проти меду
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24.12.2024 14:39
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Заплатив гроші, щоб донесли правду?
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24.12.2024 14:36 Ответить
Ну лобістам пофігу правда чи брехня, головне донести, работа такая
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24.12.2024 14:40 Ответить
!!!!!!!!!!!!! От дожили українці !!! 73% ржуть !!!!
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24.12.2024 15:03 Ответить
Не удивлюсь если мудрый нарид за него потом еще проголосует. Он же за правду и против коррупции.
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24.12.2024 16:09 Ответить
лишилося тільки на велосипеді покататися перед будівлею ВР
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24.12.2024 22:10 Ответить
Щось я не зрозумів - батьки "Слуг народу" проти "Слуги народу"??? Пазл не складається.....
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24.12.2024 14:38 Ответить
Бджоли проти меду
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24.12.2024 14:39 Ответить
Бджоли проти меду - це зрозуміло, але тут татко матка навіть проти меду ....
Чим зимою буде харчуватися невідомо Цукром ? Мівіною???
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24.12.2024 14:41 Ответить
Багато , хто з об»слуги 🤢🤡» зрозумів , що треба тікати з тонущего корита ! Не всі ж ,там з відбитими мізками , як «БЕЛКА», Тищенко ………… здадуть всіх
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25.12.2024 02:15 Ответить
бджоли керуються запахами, напевно запах змінився
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24.12.2024 15:07 Ответить
Коли закінчуються гроші, всі проти всіх
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24.12.2024 15:01 Ответить
Звичайний жабогадюкінг в середні монобільшості. Мало вам зелених втікачів, що зараз працюють на російські ЗМІ?
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24.12.2024 15:52 Ответить
Правоохоронці вважають представників I&U Group причетними до незаконного привласнення державних с/г земель за змовою з чиновниками "Держгеокадастру".

Ні. Це той випадок, коли корупціонер кричить "Тримайте корупціонера!!!".
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24.12.2024 18:47 Ответить
Папанька Павлика Морозова здає сина.
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24.12.2024 21:03 Ответить
Сергій Тарасов перебуває у розшуку СБУ з 10 січня 2024 року--------------синуля не захистив його, от він і образився.
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25.12.2024 09:41 Ответить
що у Вас там не складається? купив синочку депутатство щоб прикрити свої махінації, а воно вильнуло в сторону і не пішло

тепер вирішив зайнятися помстою - щоб поважали
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25.12.2024 09:44 Ответить
Якщо про корупцію не говорити ,то її не здолати , а сама вона не ,,розсосеться".
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24.12.2024 14:41 Ответить
Ну-ну... Шабунін верещить про корупцію у владі Зеленського (якого "тягнув за вуха" у владу у 2019-му). Тепер злодій та хабарник Тарасов теж кричить про корупцію... "Що сі стало"?... "Разачаравание в "кармушке"?...
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24.12.2024 14:47 Ответить
Всього мало, а всіх багато. Почали один одного гризти.
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24.12.2024 16:06 Ответить
Здоровомислячим - на пользу ! Нехай зеленогнійні виродки зжеруть один одного , як тарантули !Мало вони лиха скоїли , якби не ХЕІУДА, путлер би , хрен напав
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25.12.2024 02:19 Ответить
Бойко та інші при Зе себе прекрасно почувають так само, як при ПОП. Розкажи чому, може повірю.
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25.12.2024 11:39 Ответить
Тобі відома різниця між "монобільшістю" та "коаліцією"? Та ще й такою, яка описана у байці Крилова, "Лебідь, Рак і Щука"? Коли кожен член сіпає в свій бік та перетягує ковдру на себе і "ділить портфелі"?? Саме з такою "коаліцією" ПОП і змушений був працювать... І лишні конфлікти йому були не потрібні - бо вони її тільки ще більше "розхитували"... Пояснення достатнє?
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25.12.2024 12:26 Ответить
коля катлєта сказали що з корупцією потрібно боротися після перемоги, а зараз "не на часі"
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24.12.2024 14:51 Ответить
А невже в уряді та державних установах немає корупції??? Мабуть він все правильно робить.....
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24.12.2024 14:41 Ответить
Маячня яка!!!
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24.12.2024 23:59 Ответить
є і завжди була, просто зараз за ню не забороняють говорити - ось і всім здається що її стало більше
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25.12.2024 09:46 Ответить
Може хоче отримати захист від "політичного" переслідування? Як зручно, що у нас є корупція)
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24.12.2024 14:45 Ответить
Мабудь у Поворзнюка ховається!
Дві такі ряхи, хоч пацюків бий...
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24.12.2024 14:47 Ответить
А ви не хохлушка? Якби не крали, то вистачало б того що дають...
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24.12.2024 14:52 Ответить
А нащо ти, кацапка прикрилася українським прапором? Навчилася google translat-ом копистуватися? "хахлушка".. типово кацапський вислів.
І що Вікторія Спартц - американка українського походження, робить не так?
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24.12.2024 20:42 Ответить
Може вона правильно розповідає та блокує допомогу, поки не перестануть красти? Чому американські платники податків повинні виділяти кошти крадіям від влади?
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24.12.2024 14:54 Ответить
Тобто - правильно блокувати допомогу Україні, без якої Україна не вистоїть перед кацапськими загарбниками? Тобто ви за знищення України?
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24.12.2024 16:44 Ответить
Офіс президента і слуги народу блокують набагато більше допомоги ніж якась Вікторія Спартз, чому ви не обурюєтесь, що держава Україна не допомагає своїй армії? Якщо Україна не вистоїть то тому, що так звана влада пограбувала армію і не дала зброю.
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24.12.2024 18:49 Ответить
Допомогу нам блокують ,,подвиги"наших смарагдових ,,дєятєлєй"
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24.12.2024 14:55 Ответить
Допомогу нам блокували конкретні люди по наказу Трампакса - це спікер Конгресу, та МАГА у республіканській партії. Я думала, що це всі знають, виявляється, що не всі.
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24.12.2024 15:04 Ответить
,,скрипка би не грала , як би не той смичок ..........".
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24.12.2024 16:46 Ответить
рино, що ти за хирню городиш? Спартц не блокує допомогу Україні. Вона сказали 2 ключові тези:
1) не надавати грошові кошти поки не буде встановлений зі сторони США контроль цільового використання цих кошів;
2) Збільшити надавання військової допомоги за рахунок зменшення вливання грошей в Україну, бо і так немає контролю над їх використанням. Тобто, менше грошей, а більше зброї.
Що поганого вона сказала?
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24.12.2024 18:21 Ответить
Ну так я ж тобі нагадав, що ти така сама.
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24.12.2024 19:30 Ответить
"Син Тарасова Олег Тарасов є чинним народним депутатом від фракції "Слуга народу"."
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24.12.2024 14:48 Ответить
От зрадник. Всі знають, що Україна вже давно поборола корупцію завдяки Потужному лідеру.
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24.12.2024 14:48 Ответить
Мразота!!!
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24.12.2024 14:49 Ответить
Хто мразота ? Той , хто кажє правду , чи МАФІЯ 🤢ЗЕЛЕНОГНІЙНИХ ГНИД , які МАРОДЕРЯТЬ на 💯всьому сотні мільярдів ! Коза НОСТРА відпочиває
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25.12.2024 02:30 Ответить
А що робити, якщо це правда?))
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24.12.2024 14:50 Ответить
У всякому разі не наймати лобісті в США! Може синулька в парламенті має працювати краще?
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25.12.2024 00:01 Ответить
Та невже... Оце так новина... Шапіто...
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24.12.2024 14:51 Ответить
О це так пердимонокль!💩
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24.12.2024 14:52 Ответить
буває і таке, коли яблуня від яблука котиться. В Австрії шукали?
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24.12.2024 14:59 Ответить
Яка корупція? - злі язики -- наговори
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24.12.2024 15:13 Ответить
СН кругом встигають, але не на користь України...
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24.12.2024 15:16 Ответить
а амермканці дурні самі не бачуть чо тут пи...дець
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24.12.2024 15:18 Ответить
У всьому винен неурожай буряків, в статті про це чітко написано. Якби буряки вродили то і розповідей про корупцію беніних слуг не було б.
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24.12.2024 15:33 Ответить
Якщо правда, що уряд хоче рейдернути його бізнес, то правильно він робить.
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24.12.2024 15:40 Ответить
А він усе життя чим займався, хіба не рейдерством ?
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24.12.2024 15:55 Ответить
Багато таких рагулів потікали, а потім розповідають, що тут корупція,хоча самі шахраї і корупціонери
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24.12.2024 15:48 Ответить
а ти, що не чув , що на фортифікаціях, на мінах, на яйцях , на одязі, на дорогах, на гуманітарній допомозі , 💯на всьому мільярди крадуть????
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25.12.2024 02:34 Ответить
Про корупцію мають розказувати корупціонери як Тарасов, а про зраду повинні розказувати зрадники.
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24.12.2024 15:53 Ответить
Звичайні кримінальні розбірки . Одне кінчене мафіозо поперло буром проти інших , таких же самих .
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24.12.2024 16:06 Ответить
Він може поставити за приклад свого сина Олежку.
Це ж з'явлення із зізнанням сук народу.
Все награбоване суки народу мають повернути. А награбоване у них все.
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24.12.2024 16:54 Ответить
Аяяяй! Зелені розповідають про зелену корупцію? Брешуть жеш?
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24.12.2024 17:55 Ответить
Готує ґрунт для політичного притулку. Що тут незрозумілого?
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24.12.2024 18:11 Ответить
"Держите вора ! Вор кричит"
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24.12.2024 18:13 Ответить
З одного боку.
У нас що, корупції немає? Чи здирництва Уряду?
А з іншого, в благіі наміри Слуг народу не вірю, адже все це коїться в Україні з їх схвалення та при безпосередній участі!
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24.12.2024 18:40 Ответить
вот человек сколько поколений своих личинок планирует после себя обеспечить, если поймал джекпот ? чего же они так вылизуют массу денежной грязи
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24.12.2024 21:19 Ответить
Кацапів на сайті розвелося, як гівна за руzzкай банєй.
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24.12.2024 22:06 Ответить
Суть в тому, що ця істота, татусь слуги НЕ українського народу, не з корупційною владою зелених слуг воює, а виставляє Україну в неприглядному вигляді.
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24.12.2024 22:05 Ответить
Весь Світ і так знає , що ЗЕЛЕНОГНІЙНІ виродки ВИТВОРЯЮТЬ З ДОПОМОГОЮ !
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25.12.2024 02:37 Ответить
То може щось треба робити з причиною? Чи знову той, хто говорить - той і винен? Логіка рашистів
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25.12.2024 06:32 Ответить
ніякої політики чистий кримінал але нашим правоохоронцям ( нема часу
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24.12.2024 23:35 Ответить
Я можна мене найтняти.!! не дорого візьму - я теж розповім "про корупцію в Україні"!!!

п.с. а по якій статті це - кримінал? і я забер свої слова, які ще не сказав - назад!
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25.12.2024 02:23 Ответить
Якщо корупціонери звинувачують корупціонера іншого клану в корупції (щоб не зачепивши своїх показати як би боротьбу з корупцією), то він має основаніє на зеркальну дію.
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25.12.2024 03:22 Ответить
Принаймні, чолов'яга нівроку кмітливий.
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25.12.2024 06:59 Ответить
Понавибирали слуг-уродів
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25.12.2024 09:11 Ответить
Так в Україні корупції вже немає - ви що ЗЕблазню не вірите???
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25.12.2024 10:33 Ответить
НАРОД УКРАЇНИ має перейматися не Тарасовим,а ЗАЙНЯТИСЯ єрмакозеленськими мародерами, очільниками корупції в Україні, які відкрито працюють на перемогу московії : і цього не "помічають" і не "розуміють" лише колаборанти кремлівскозеленських.
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25.12.2024 10:52 Ответить
То він ще і розмножився??? Хіба що вегетативно, бо жодна притомна такому не дасть.
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25.12.2024 11:06 Ответить
Я думаю , москалі проплатили цю фігню , щоб американці махнули на нас та перестали допомагати невиправним корупціонерам та брехунам.... Просто , щоб нас покинула Америка , та підставила "дружнє плече"рашка
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25.12.2024 13:34 Ответить
Пацюки починають гризти один одного.
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26.12.2024 08:59 Ответить
 
 