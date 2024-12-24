Отец "слуги народа" Тарасова нанял пиарщиков в США для разоблачения коррупции "Слуг народа" в Украине

Владелец I&U Group Сергей Тарасов, который более года находится в розыске в Украине, нанял лоббистов в США. Они должны рассказывать американцам о коррупции и произволе чиновников в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Forbes.

Лоббисты должны доносить в США обеспокоенность Тарасова коррупцией в украинском правительстве и вымогательством в Украине, свидетельствуют данные отчета лоббистов перед Минюстом США.

Сын Тарасова Олег Тарасов является действующим народным депутатом от фракции "Слуга народа".

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19 ноября 2024 года Сергей Тарасов подписал соглашение с американской компанией Patriot Strategies. Контракт действует два месяца - до 19 января 2025-го. Цена услуг - $54 000 за два месяца.

Patriot Strategies должны письменно, электронно и вербально коммуницировать с официальными лицами США, лидерами частного сектора и медиа, говорится в отчете. Все - для "привлечения внимания к беспокойству господина Тарасова относительно финансовых операций в Украине, а также потенциальных проблем коррупции", говорится в отчете.

"В частности, лоббисты будут распространять информационные материалы, которые связаны с "обеспокоенностью Тарасова относительно коррупции в украинском правительстве и вымогательства с украинских частных корпораций". Среди задач в списке есть и организация встреч с американскими чиновниками из обеих партий и содействие появлению статей в крупных медиа", - говорится в материале.

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Что должны делать лоббисты

коммуницировать с представителями Белого дома, Конгресса США, членами Комитета по иностранным делам;

способствовать достижению "договоренностей клиента и других сторон, связанных с украинскими вопросами";

организовывать встречи с высокопоставленными чиновниками обеих партий для обсуждения проблем украинского частного сектора;

способствовать появлению публикаций в медиа, в которых "обсуждается решение проблем, существующих в украинском частном секторе";

консультировать клиента относительно лучших практик, методов и стратегий взаимодействия с представителями США;

координировать специальные меры, "связанные с текущими вопросами".

Издание обратилось к гендиректору I&U Николаю Акимову, чтобы он передал Тарасову вопрос с просьбой раскрыть детали относительно своего беспокойства, планов действий и целей в США. На следующий день тот ответил, что компания пока это не комментирует.

Patriot Strategies позиционирует себя как фирма по управлению связями с общественностью. Имеет главный офис на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне, представительства в шести крупных городах США, а также Лондоне, Париже, Брюсселе и Гонконге.

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Бизнес Тарасова и проблемы в Украине

Forbes отмечает, что I&U Group принадлежит около 50 000 га земли в Кировоградской области. Фокус агрокомпании - сахар. Ежегодно производит около 30 000 т, но в этом сезоне из-за жары производство снизилось на треть - до 20 000 т. В группу входят 85 компаний, в частности "Капитановский сахарный завод" (ООО "Новомиргородский сахар") с мощностью производства 30 000-35 000 т в год.

Правоохранители считают представителей I&U Group причастными к незаконному присвоению государственных с/х земель по сговору с чиновниками "Госгеокадастра", говорится в судебном деле.

"Досудебным расследованием установлено, что в 2015-2021 годах указанные лица получили от имени подставных лиц не менее 7600 доверенностей на право бесплатного получения и последующей продажи земельных участков с целевым назначением для ведения ОСГ", - отмечается в постановлении суда от 14 декабря 2023-го.

Сергей Тарасов находится в розыске СБУ с 10 января 2024 года. Ему инкриминируют нарушение четырех статей УКУ, среди которых мошенничество, присвоение имущества, отмывание доходов и незаконное обращение с оружием.

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