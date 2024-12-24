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Из-за смерти младенца врач частной клиники в Киеве приговорен к 3 годам тюрьмы

Через смерть немовляти засуджено лікаря

Врач акушер-гинеколог одной из частных клиник Киева признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 ст.140 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ему назначен максимальный срок наказания, предусмотренный этой статьей, - 3 года лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год. Также полностью удовлетворены исковые требования потерпевшей, с частной клиники взыскано 1 млн 170 тыс. грн морального вреда.

Так, в суде доказано, что в мае 2020 года во время родов женщины врач акушер-гинеколог совершил неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения.

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Вследствие этого новорожденный ребенок претерпел необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней. Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и смертью младенца.

Сообщается, что во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. Кроме того, в результате выбранной стороной защиты тактики, судебное разбирательство дела длилось более 2 лет.

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один из тех редких случаев, когда накосячившего врача покарали
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24.12.2024 15:42 Ответить
В нашей сране, нет юридической разницы, между недобосовестным исполнением обязанностей и добросовнстным заблуждением, как во всем мире. Поэтому в проритете, неанализ ошибок, а кара. И не такой уж редкий этот случай. Причем возможность подоить частную клинику
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24.12.2024 16:40 Ответить
Таке стається коли постраждає хтось з впливової родини, що має гроші. Просто сім'я постраждалих круче лікаря. А як простий хтось, та ще й в державному пологовому - то і не доведеш нічого.
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24.12.2024 17:07 Ответить
Цы скоти завжди вимагають грошей, а коли їм недоплачують - стається "пологове ускладнення".
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24.12.2024 16:37 Ответить
Це приаатна клініка, охолонь
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24.12.2024 16:41 Ответить
Три роки за фактично вбивство дитини?
Так демографію точно не виправити
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25.12.2024 05:52 Ответить
 
 