Из-за смерти младенца врач частной клиники в Киеве приговорен к 3 годам тюрьмы
Врач акушер-гинеколог одной из частных клиник Киева признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 ст.140 УК Украины).
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ему назначен максимальный срок наказания, предусмотренный этой статьей, - 3 года лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год. Также полностью удовлетворены исковые требования потерпевшей, с частной клиники взыскано 1 млн 170 тыс. грн морального вреда.
Так, в суде доказано, что в мае 2020 года во время родов женщины врач акушер-гинеколог совершил неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения.
Вследствие этого новорожденный ребенок претерпел необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней. Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и смертью младенца.
Сообщается, что во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. Кроме того, в результате выбранной стороной защиты тактики, судебное разбирательство дела длилось более 2 лет.
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