Из-за смерти младенца врач частной клиники в Киеве приговорен к 3 годам тюрьмы

Врач акушер-гинеколог одной из частных клиник Киева признан виновным в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему (ч. 2 ст.140 УК Украины).

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ему назначен максимальный срок наказания, предусмотренный этой статьей, - 3 года лишения свободы с лишением права заниматься медицинской деятельностью сроком на 1 год. Также полностью удовлетворены исковые требования потерпевшей, с частной клиники взыскано 1 млн 170 тыс. грн морального вреда.

Так, в суде доказано, что в мае 2020 года во время родов женщины врач акушер-гинеколог совершил неправильную оценку данных КТГ-мониторинга плода и несвоевременно принял решение о проведении операции кесарева сечения.

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Вследствие этого новорожденный ребенок претерпел необратимые изменения в центральной нервной системе, от которых умер через 55 дней. Заключением комплексной судебно-медицинской экспертизы подтверждена причинно-следственная связь между действиями медика и смертью младенца.

Сообщается, что во время судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал. Кроме того, в результате выбранной стороной защиты тактики, судебное разбирательство дела длилось более 2 лет.

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