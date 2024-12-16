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Смерть 2-летнего ребенка во время стоматологической процедуры в Тернополе: врачу сообщено о подозрении. ФОТО

При процессуальном руководстве Тернопольской окружной прокуратуры врачу сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Во время лечения зубов умер ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

підозра стоматологині Тернопіль

Обстоятельства трагедии

По данным следствия, 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе мальчику, которому был 1 год 10 месяцев, проводили стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик умер.

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Что стало причиной смерти ребенка?

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.
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зубки у дітлашні геть ніякі стали, товариш тиждень тому із аналогічною ситуацією зіткнувся (теж до 2-х рочків), але вистачило розуму побоятись загального наркозу, хоча нарив під око пішов...
Співчуття батькам та розумних слідчих стоматологу.
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16.12.2024 10:56 Ответить
Зря вы так говорите.
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16.12.2024 11:50 Ответить
Шкода дитинку та її батьків, але лікарів в нашій країні не так просто притягнути до відповідальності - кругова порука в цій сфері б"є всі рекорди
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16.12.2024 11:30 Ответить
Смерть від наркозу. На жаль, часте явище.
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16.12.2024 11:38 Ответить
Скорее всего проблемы будут не у стоматолога, а у анестезиолога.
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16.12.2024 11:49 Ответить
Більш вирогідно у виробника фуфломіцинового наркозу, який поряд з сфальсифікованою якістю, не застеріг його застосування до дітей
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16.12.2024 16:15 Ответить
 
 