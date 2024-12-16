Смерть 2-летнего ребенка во время стоматологической процедуры в Тернополе: врачу сообщено о подозрении. ФОТО

При процессуальном руководстве Тернопольской окружной прокуратуры врачу сообщено о подозрении по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Во время лечения зубов умер ребенок.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Обстоятельства трагедии

По данным следствия, 13 ноября 2023 года в коммунальном медицинском учреждении в Тернополе мальчику, которому был 1 год 10 месяцев, проводили стоматологические процедуры под действием общего наркоза. Во время лечения у ребенка начало падать давление крови и его доставили в реанимационное отделение. В реанимации мальчик умер.

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Что стало причиной смерти ребенка?

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительная причина смерти - острая легочно-сердечная недостаточность.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения и отстранении ее от занимаемой должности.